R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A d i f f e r e n z a d i A l e s s a n d r o T o m a s i , c h e c h i u d e r à l a s u a c a m p a g n a e l e t t o r a l e v e n e r d ì c o n t u t t i i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a , G i a n i s p a c c h e t t e r à l a s u a p r e s e n z a a i v a r i e v e n t i c o n c l u s i v i d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e d e l c e n t r o s i n i s t r a i n T o s c a n a , d i s e r t a n d o l ’ e v e n t o i n s i e m e a C o n t e . L a v e r i t à è u n a s o l a : m e n t r e l a n o s t r a c o a l i z i o n e s i p r e s e n t a u n i t a s u i d e e e p r o g r a m m i , i n q u e l l a d e l c e n t r o s i n i s t r a s o n o d i v i s i s u t u t t o , s i s c h i f a n o f r a d i l o r o , s i v e r g o g n a n o d i f a r s a p e r e c h e s o n o a l l e a t i e s o n o u n a c o a l i z i o n e r i s s o s a c a p a c e d i t u t t o t r a n n e d i g o v e r n a r e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a P a o l o M a r c h e s c h i . " A n c h e l e f e s t e d i c h i u s u r a s e p a r a t e s o n o l a d i m o s t r a z i o n e c h e c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a t r u f f a e l e t t o r a l e c h e n o n h a p r e c e d e n t i . N e l l a e x r o s s a T o s c a n a h a n n o o r m a i b i s o g n o d i r a g g i r a r e g l i e l e t t o r i p e r v i n c e r e e p e r q u e s t o s a r a n n o p u n i t i c o m e è s u c c e s s o g i à u n d i c i v o l t e a l l e a m m i n i s t r a t i v e . M a d a v v e r o a s i n i s t r a p e n s a n o c h e i t o s c a n i a b b i a n o l ’ a n e l l o a l n a s o ? S t a n n o u m i l i a n d o i l o r o e l e t t o r i e s f u g g o n o a l c o n f r o n t o s u i t e m i c h e s e r v o n o a i t o s c a n i , c o m e r e c u p e r a r e s e r v i z i e c o s t i n e l l a s a n i t à , l o s v i l u p p o a e r o p o r t u a l e , l a p o l i z i a r e g i o n a l e , t u t t i t e m i s a c r i f i c a t i p e r i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a t o s c a n o " , c o n c l u d e .