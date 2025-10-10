R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s c o r s o g e n n a i o , d u r a n t e i l c o n g r e s s o r e g i o n a l e d i + E u r o p a i n T o s c a n a , a b b i a m o l a n c i a t o p e r p r i m i l a r i c a n d i d a t u r a d e l p r e s i d e n t e u s c e n t e E u g e n i o G i a n i a l l a g u i d a d e l l a R e g i o n e . L o a b b i a m o f a t t o p e r c h é i n q u e s t i a n n i G i a n i h a d i m o s t r a t o n o n s o l o d i e s s e r e i l m i g l i o r g o v e r n a t o r e p o s s i b i l e p e r l a R e g i o n e , m a a n c h e p e r c h é h a p o r t a t o a v a n t i i m p o r t a n t i r i f o r m e p e r l a s u a r e g i o n e a n c h e s f i d a n d o i l g o v e r n o n a z i o n a l e . U n a s u t u t t e , l a l e g g e r e g i o n a l e s u l f i n e v i t a " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " S e n z a G i a n i , l a T o s c a n a n o n p o t r e b b e o g g i v a n t a r e i l m e r i t o d i e s s e r e l a p r i m a r e g i o n e d ’ I t a l i a a d a v e r s f i d a t o l ’ i g n a v i a d e l p a r l a m e n t o e l a c o n t r a r i e t à d e l l a d e s t r a s u q u e s t o t e m a . G i a n i h a p o t u t o f a r l o a n c h e p e r c h è a v e v a i l s o s t e g n o c o n v i n t o d i p a r t i t i c o m e + E u r o p a , c h e r i t e n g o n o c h e l ’ I t a l i a , c o m e l a T o s c a n a , a b b i a b i s o g n o d i r i f o r m e , d i m a g g i o r e a u t o n o m i a d e c i s i o n a l e e d i s e r i e t à n e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a c o s a p u b b l i c a " . " E d a l l a c o a l i z i o n e c h e s o s t i e n e G i a n i i n q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e d e v e n a s c e r e l ’ a l l e a n z a c h e s f i d e r à l a d e s t r a a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e , r i c o n o s c e n d o l a s p i n t a p r o p u l s i v a d e l l e f o r z e c o m e l a n o s t r a c h e r i g e t t a n o i l p o p u l i s m o e l a d e m a g o g i a , e c h i e d o n o r i f o r m e e d E u r o p a . N o i s i a m o o r g o g l i o s i d i s o s t e n e r l o c o n i n o s t r i c a n d i d a t i n e l l a l i s t a G i a n i P r e s i d e n t e - C a s a R i f o r m i s t a . S t a s e r a s a r e m o c o n l u i a P i s a p e r l a c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e ” .