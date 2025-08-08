R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " H o a c c o l t o c o n s o d d i s f a z i o n e l ’ e s i t o d e l l a c o n s u l t a z i o n e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e t o s c a n o , u n r i s u l t a t o d i b u o n s e n s o , u n r i s u l t a t o c h e h a v i s t o e s p o r s i i n t a l s e n s o l o s t e s s o l e a d e r n a z i o n a l e G i u s e p p e C o n t e " . L o d i c e a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , E u g e n i o G i a n i , p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e T o s c a n a l a c u i r i c a n d i d a t u r a è s t a t a u f f i c i a l i z z a t a i e r i s e r a n e l l a d i r e z i o n e r e g i o n a l e d e l P d , d o p o a v e r r i c e v u t o n e l p o m e r i g g i o a n c h e i l s o s t e g n o M 5 S n e l l a c o n s u l t a z i o n e o n l i n e d e g l i i s c r i t t i 5 S t e l l e . " A d e s s o s i a p r e u n a n u o v a s t a g i o n e p o l i t i c a i n c u i s a r e m o p r o t a g o n i s t i , c o n l a c o s t r u z i o n e d i u n a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a n e l l a n o s t r a r e g i o n e , e d è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e . P e r l e e l e z i o n i p o l i t i c h e c h e s i t e r r a n n o t r a d u e a n n i : c i a r r i v e r e m o c o n a l l e s p a l l e u n a i m p o r t a n t e s e d i m e n t a z i o n e d i g o v e r n o , d i r a p p o r t i n e i t e r r i t o r i , d i i m p e g n i c o n d i v i s i , e l e m e n t i u t i l i p e r u n a g r a n d e e f o r t e a l l e a n z a d i c e n t r o s i n i s t r a " . L ’ a l l a r g a m e n t o d e l l a c o a l i z i o n e i n T o s c a n a é u n a v i t t o r i a a n c h e d e l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n ? " S e n z a a l c u n d u b b i o . C i s i a m o m o s s i n e l s o l c o d e l l ’ a z i o n e p a z i e n t e e d e t e r m i n a t a d e l l a p r o p o s t a p o l i t i c a d i a l l e a n z a d e l l a s e g r e t a r i a S c h l e i n . E d è u n s u o s u c c e s s o d a r e a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i q u e s t a c o r n i c e n a z i o n a l e " .