R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i è u n b e l g i o r n o ! E u g e n i o G i a n i e i l c e n t r o s i n i s t r a h a n n o v i n t o n e t t a m e n t e l e e l e z i o n i r e g i o n a l i t o s c a n e . L o s c r i v o c o n g r a n d e e m o z i o n e , p e r c h é d i e t r o q u e s t a v i t t o r i a c i s o n o s e t t i m a n e d i s t r a d a , c h i l o m e t r i , i n c o n t r i , p i a z z e , p e r s o n e , s t o r i e c h e r e s t a n o a d d o s s o . E p e r c h é i n u n P a e s e d o v e l a d e s t r a p r o v a a d i v i d e r e e a s e m i n a r e p a u r a , q u e s t a t e r r a h a r i s p o s t o c o m e s a f a r e l e i : c o n l a t e s t a a l t a e i l c u o r e g r a n d e . H a v i n t o q u e s t a T o s c a n a . Q u e l l a c h e n o n s i p i e g a a l l a p a u r a , c h e n o n s i l a s c i a i n c a n t a r e d a l l a r a b b i a , c h e a n c o r a c r e d e n e l l a p o l i t i c a c o m e s e r v i z i o , c o m e c o m u n i t à , c o m e s p e r a n z a , c h e n o n c e r c a c a p r i e s p i a t o r i , n e m i c i i m m a g i n a r i o c o l p e v o l i " . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o M a r c o F u r f a r o . " S o g i à c o s a s i d i r à : ' E h , m a è f a c i l e v i n c e r e i n T o s c a n a ' . M a n o n s i v i n c e p e r c a s o e n e m m e n o p e r a b i t u d i n e . S i v i n c e p e r c h é c ’ è u n ’ i d e a d i m o n d o c h e f u n z i o n a e l a m e t t i a m o i n p r a t i c a : s a n i t à p u b b l i c a , d i r i t t o a l l o s t u d i o , l a v o r o d i g n i t o s o , w e l f a r e e s o l i d a r i e t à . D a q u i s i r i p a r t e . C o n c o r a g g i o , c o n p a s s i o n e , c o n l a c e r t e z z a c h e u n ’ a l t e r n a t i v a a G i o r g i a M e l o n i n o n s o l o s e r v e m a , s e m e t t e i n p r a t i c a q u e l l o c h e d i c e , p u ò v i n c e r e d a v v e r o " , c o n c l u d e .