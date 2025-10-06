Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Roberto Vannacci oggi non ha trovato di meglio da fare che insultare due donne delle istituzioni: Linda Vanni, sindaca di Montopoli in Val dArno, e Alessandra Nardini, assessora regionale in Toscana. Non una critica politica, non unidea da proporre. No. Un post squallido, sessista, che riduce due amministratrici a barzellette da caserma". "Questo è il livello del vicesegretario della Lega". Lo scrive su Facebook Marco Furfaro, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari Sociali della Camera. E questo dovrebbe essere un generale, un parlamentare europeo, un vicesegretario di partito, un uomo delle istituzioni? Solidarietà alla sindaca Linda Vanni e allassessora Alessandra Nardini. La Toscana è unaltra cosa. È terra di diritti, di dignità, di uguaglianza. E tra pochi giorni darà una lezione chiara: qui il sessismo, la bassezza e la volgarità di Roberto Vannacci e della Lega non passeranno mai", conclude.