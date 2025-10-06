R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R o b e r t o V a n n a c c i o g g i n o n h a t r o v a t o d i m e g l i o d a f a r e c h e i n s u l t a r e d u e d o n n e d e l l e i s t i t u z i o n i : L i n d a V a n n i , s i n d a c a d i M o n t o p o l i i n V a l d ’ A r n o , e A l e s s a n d r a N a r d i n i , a s s e s s o r a r e g i o n a l e i n T o s c a n a . N o n u n a c r i t i c a p o l i t i c a , n o n u n ’ i d e a d a p r o p o r r e . N o . U n p o s t s q u a l l i d o , s e s s i s t a , c h e r i d u c e d u e a m m i n i s t r a t r i c i a b a r z e l l e t t e d a c a s e r m a " . " Q u e s t o è i l l i v e l l o d e l v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k M a r c o F u r f a r o , c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i d e l l a C a m e r a . “ E q u e s t o d o v r e b b e e s s e r e u n g e n e r a l e , u n p a r l a m e n t a r e e u r o p e o , u n v i c e s e g r e t a r i o d i p a r t i t o , u n u o m o d e l l e i s t i t u z i o n i ? S o l i d a r i e t à a l l a s i n d a c a L i n d a V a n n i e a l l ’ a s s e s s o r a A l e s s a n d r a N a r d i n i . L a T o s c a n a è u n ’ a l t r a c o s a . È t e r r a d i d i r i t t i , d i d i g n i t à , d i u g u a g l i a n z a . E t r a p o c h i g i o r n i d a r à u n a l e z i o n e c h i a r a : q u i i l s e s s i s m o , l a b a s s e z z a e l a v o l g a r i t à d i R o b e r t o V a n n a c c i e d e l l a L e g a n o n p a s s e r a n n o m a i " , c o n c l u d e .