Roma, 10 ott. (Adnkronos) - 'Non è possibile avere costi altissimi degli affitti che incidono troppo sugli stipendi e colpiscono i giovani. Più diritto allo studio, più diritto alla casa' parole del candidato della destra in Toscana dai microfoni del Tg3 ieri sera: ancora un volta una fantastica propaganda dozzinale per ingannare gli elettori di questa regione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Glielo ripeto allora - prosegue il leader di SI - per lennesima volta: se ci sono lemergenza affitti e lemergenza sfratti si deve rivolgere al suo governo e ai partiti che lo sostengono. Perché è stata la destra ad aver tagliato i fondi contro gli sfratti, e se non cè uno straccio di investimento per ledilizia popolare si deve rivolgere ai ministri del suo partito". "E ancora più surreale - conclude Fratoianni - è linvocazione di Tomasi per più fondi per il diritto allo studio: perché è il governo della destra a tagliare continuamente i fondi. Si rivolga dunque a Giorgia Meloni. Un po più di serietà non guasterebbe, perché vuole prendere in giro i toscani ingannandoli cosi?".