R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " B e n e l a v i t t o r i a d i G i a n i i n T o s c a n a , c h e s i è d i m o s t r a t o u n c a n d i d a t o a f f i d a b i l e e p o p o l a r e . I l r i s u l t a t o d e c i s a m e n t e p o s i t i v o d e l l a C a s a R i f o r m i s t a , i n o l t r e , i n d i c a l a s t r a d a p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n a f o r z a c h e s a p p i a u n i r e m o v i m e n t i e p e r s o n a l i t à l i b e r a l i , r i f o r m i s t e e d e u r o p e i s t e e c h e p o s s a i n c a l z a r e i n n a n z i t u t t o i l P d , s u t e m i e c o n t e n u t i , p e r l a p o s s i b i l e c o s t r u z i o n e d i u n a a l l e a n z a p e r l ’ a l t e r n a t i v a i n g r a d o d i a t t r a r r e g l i e l e t t o r i d e c i s i v i p e r b a t t e r e i s o v r a n i s t i M e l o n i e S a l v i n i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a .