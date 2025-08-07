R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l M o v i m e n t o 5 S t e l l e v e r i f i c h e r à l ' i n g r e s s o n e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a a l l e r e g i o n a l i i n T o s c a n a . S o n o p r e v a l s i i s ì a l l ' a l l e a n z a n e l v o t o o n l i n e r i s e r v a t o a g l i i s c r i t t i 5 S t e l l e : 1 . 5 3 8 f a v o r e v o l i , i c o n t r a r i s o n o s t a t i 1 . 0 3 0 . " A l l e o r e 1 8 . 0 0 d i o g g i 7 a g o s t o 2 0 2 5 s i s o n o c o n c l u s e l e v o t a z i o n i d a p a r t e d e g l i i s c r i t t i d e l l a R e g i o n e T o s c a n a p e r d e l i b e r a r e s u l s e g u e n t e o r d i n e d e l g i o r n o : E l e z i o n i d e l P r e s i d e n t e e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a T o s c a n a d e l 2 0 2 5 . A v e n t i d i r i t t o d i v o t o : 5 . 2 0 2 . H a n n o v o t a t o i n 2 . 5 6 8 " , s i l e g g e i n u n a n o t a . Q u e s t o i l q u e s i t o s o t t o p o s t o a g l i i s c r i t t i : " A l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i c h e s i s v o l g e r a n n o i n T o s c a n a n e l 2 0 2 5 p e n s i c h e i l M o V i m e n t o 5 S t e l l e d e b b a p a r t e c i p a r e d a s o l o o p p u r e p e n s i s i a m e g l i o v e r i f i c a r e s e v i s i a n o l e c o n d i z i o n i p e r p r e n d e r e p a r t e a l l a c o a l i z i o n e p r o m o s s a d a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n c o n t r a p p o s i z i o n e a l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o - d e s t r a , c o n f e r e n d o m a n d a t o a i v e r t i c i d e l M o v i m e n t o p e r c o n c l u d e r e , p e r i s c r i t t o , u n a c c o r d o c h i a r o c h e i n t e g r i t u t t i i p r o g e t t i e g l i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i , q u a l i e m e r s i n e l c o r s o d e l l e r i u n i o n i e a s s e m b l e e t e r r i t o r i a l i s v o l t e n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , e l e n c a t i s u l s i t o w w w . m o v i m e n t o 5 s t e l l e . e u ? . ” " H a n n o v o t a t o c h e i l M o V i m e n t o p a r t e c i p i a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i d a s o l o i n 1 . 0 3 0 . H a n n o v o t a t o c h e i l M o v i m e n t o v e r i f i c h i s e v i s i a n o l e c o n d i z i o n i p e r p r e n d e r e p a r t e a l l a c o a l i z i o n e i n 1 . 5 3 8 " .