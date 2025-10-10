R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I r a p p o r t i c o n G i a n i c o m e s o n o ? S o n o o t t i m i . P e r c o s t r u i r e l a c o a l i z i o n e n o i a b b i a m o d a t o u n g r a n d e c o n t r i b u t o , c i s i a m o c o n f r o n t a t i c o n g r a n d e a p e r t u r a c o n G i a n i e c o n u n p e r c o r s o m o l t o e l a b o r a t o c h e r a s s i c u r a t o l a m i a i n t e r a c o m u n i t à . D a r e m o i l n o s t r o c o n t r i b u t o , l o a b b i a m o a n c h e m e s s o n e r o s u b i a n c o . S i a m o m o l t o d e t e r m i n a t i e c o n v i n t i " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a S c a n d i c c i c o n E u g e n i o G i a n i . " C ' è u n o b b l i g o d i v i n c e r e p e r c h é n o n d e v e a n d a r e d i s p e r s o i l l a v o r o d e l l a p r e c e d e n t e g i u n t a G i a n i e p o i s c a l p i t i a m o , v o g l i a m o d a r e i l n o s t r o c o n t r i b u t o " .