R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o o r g o g l i o s o d i f a r p a r t e d i u n a c o m u n i t à v i v a , c h e s i c o n f r o n t a , d i s c u t e , a v o l t e a n c h e a n i m a t a m e n t e m a s e m p r e p e r c e r c a r e l e s o l u z i o n i m i g l i o r i p e r i l b e n e d e i c i t t a d i n i . I n T o s c a n a a b b i a m o d a t o v i t a a u n p r o c e s s o d e c i s i o n a l e a m p i o e t r a s p a r e n t e c h e n o n s i è l i m i t a t o a r i s p o n d e r e a d u n q u e s i t o p o s t o d a l l ’ a l t o , m a c h e h a c o n t e m p l a t o t a n t e r i u n i o n i a v a r i l i v e l l i t e r r i t o r i a l i , c o i n v o l g e n d o t u t t i g l i i s c r i t t i i n u n d i b a t t i t o f r a n c o e m a t u r o ” . C o s ì G i u s e p p e C o n t e c o m m e n t a i r i s u l t a t i d e l v o t o d e g l i i s c r i t t i i n v i s t a d e l l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n T o s c a n a . “ L a p r o n u n c i a d e i n o s t r i i s c r i t t i c i d à o r a u n m a n d a t o c h i a r o p e r u n c o n f r o n t o c o n i l c a n d i d a t o P r e s i d e n t e , p e r v e r i f i c a r e c o n r i g o r e c h e s i a n o r i s p e t t a t e e m e s s e n e r o s u b i a n c o l e c o n d i z i o n i c h e l a c o m u n i t à t e r r i t o r i a l e h a r i t e n u t o p r i o r i t a r i e p e r s o t t o s c r i v e r e u n a c c o r d o p r o g r a m m a t i c o ” .