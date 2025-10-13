R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A u m e n t a l ' a s t e n s i o n e . E ' u n d r a m m a p e r l a n o s t r a d e m o c r a z i a . L o v o g l i o s o t t o l i n e a r e . A n c h e q u a n d o v i n c i a m o , c o m e i n q u e s t o c a s o , e v i n c e l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a i n u m e r i d e l l ' a s t e n s i o n e s o n o e l e v a t i e s i c o n f e r m a c h e è u n p r o b l e m a " . L o d i c e i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , d o p o i l v o t o i n T o s c a n a . " D o b b i a m o p a r l a r e d i p i ù c o n i c i t t a d i n i , d o b b i a m o i m p e g n a r c i a n c o r a d i p i ù a f a r c a p i r e c h e h a n n o i l d o v e r e , l ' o n e r e d i s c e g l i e r e . N o n s i a m o t u t t i u g u a l i , n o n d e v o n o d i s i n t e r e s s a r s i a l l a p o l i t i c a p e r c h é s e l a p o l i t i c a c o n t i n u a c o s ì n o i c i r i t r o v e r e m o i n t u t t e l e r e g i o n i , s o p r a t t u t t o p a r l o d e l l e e l e z i o n i t e r r i t o r i a l i , i n c u i c o n t e r a n n o i p a c c h e t t i d i v o t o p r e c o s t i t u i t i e q u e s t i p a c c h e t t i d i v o t o s p e s s o s i s p o s t a n o d a u n a c o a l i z i o n e a l l ' a l t r a , d a u n p a r t i t o a l l ' a l t r o , s p e s s o s i m a s c h e r a n o i n l i s t e c i v i c h e c h e i n r e a l t à c i v i c h e n o n s o n o " .