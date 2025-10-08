R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a C g i l è o s s e s s i o n a t a d a M a t t e o S a l v i n i e n o n p e r d e o c c a s i o n e p e r a t t a c c a r l o c o n i n s u l t i e a c c u s e r i d i c o l e . A L i v o r n o i l s i n d a c a t o r o s s o p a r l a d i r e s p o n s a b i l i t à m a d i m e n t i c a c h e a o g n i m a n i f e s t a z i o n e o r g a n i z z a t a o c a v a l c a t a d a l l a s i n i s t r a r a d i c a l e c i s o n o l a n c i d i p i e t r e , c a r i c h e , f e r i t i t r a i c a r a b i n i e r i e l a p o l i z i a " . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l l a L e g a S u s a n n a C e c c a r d i . " È i n a c c e t t a b i l e c h e u n s i n d a c a t o c h e d o v r e b b e d i f e n d e r e i l a v o r a t o r i s i r i d u c a a d i f e n d e r e d e i d e l i n q u e n t i e a f a r e p r o p a g a n d a p o l i t i c a c o n t r o u n m i n i s t r o c h e s t a l a v o r a n d o p e r i l P a e s e . S a l v i n i n o n è n é u n o s h o w m a n n é u n p r o v o c a t o r e : è u n u o m o d i S t a t o c h e a f f r o n t a a v i s o a p e r t o c o n t e s t a z i o n i v i o l e n t e e c o n t i n u a a d a n d a r e n e i t e r r i t o r i s e n z a p a u r a , m e t t e n d o c i l a f a c c i a . S e d a v v e r o l a C g i l v u o l e d i f e n d e r e l a d e m o c r a z i a , d o v r e b b e p r i m a d i t u t t o i s o l a r e i v i o l e n t i e s m e t t e r l a d i g i u s t i f i c a r e c h i s e m i n a o d i o e s c o n t r i d i p i a z z a . L e f o r z e d e l l ’ o r d i n e m e r i t a n o r i s p e t t o , n o n d i e s s e r e e s p o s t e a l r i s c h i o d a c h i f a p o l i t i c a c o n i c a s c h i e l e s p r a n g h e o c o m u n q u e l i t o l l e r a . I l v e r o a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à o g g i è s o s t e n e r e c h i l a v o r a p e r i n f r a s t r u t t u r e , s i c u r e z z a e c r e s c i t a , n o n f o m e n t a r e a s s u r d e t e n s i o n i i d e o l o g i c h e " , c o n c l u d e .