R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n T o s c a n a c r o l l a l ’ a f f l u e n z a d i q u i n d i c i p u n t i . U n d a t o s u p e r i o r e a q u e l l i , p u r r i l e v a n t i , d e l l e a l t r e r e g i o n i . C o n t i n u i a m o a d i g n o r a r e u n c h i a r o s e g n a l e d i d i s a f f e z i o n e a l r e g i o n a l i s m o d a p a r t e d e g l i i t a l i a n i . C o s ì c o m e c o n t i n u a a v i n c e r e c h i G o v e r n a e c o n t r o l l a l e l e v e d i p o t e r e e i n f l u e n z a . L e c o m p e t e n z e d e l l e r e g i o n i v a n n o p r o f o n d a m e n t e r i v i s t e . A l c u n e , a p a r t i r e d a l l a s a n i t à r i p o r t a t e a l c e n t r o , a l c u n e c a n c e l l a t e e i f i n a n z i a m e n t i i n d i r i z z a t i v e r s o i c o m u n i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a .