R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i a E u g e n i o G i a n i r i e l e t t o p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e c o n u n o t t i m o r i s u l t a t o . C o n b u o n a p a c e d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e a g g r e s s i v a , s e s s i s t a , r a z z i s t a e v o l g a r e p o r t a t a a v a n t i d a l l ' e x g e n e r a l e V a n n a c c i : u n f l o p s u t u t t a l a l i n e a c h e p o r t a l a L e g a a l r i s u l t a t o p e g g i o r e p o s s i b i l e " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " I l r i s u l t a t o d i G i a n i è s t a t o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a u n a c o a l i z i o n e a m p i a e c o e s a , f o n d a t a s u u n p r o g r a m m a c o n d i v i s o g u i d a t a d a u n P d f o r t e : è q u e s t o i l m o d e l l o c h e b i s o g n a f a r c r e s c e r e a n c h e s u l p i a n o n a z i o n a l e p e r c h é s o l o c o s ì s i p u ò g a r a n t i r e u n a v a l i d a a l t e r n a t i v a a l l e d e s t r e p e r l a g u i d a d e l P a e s e " , c o n c l u d e .