R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C ' è u n g e s t o p i c c o l o , t e n e r o e u n i v e r s a l e c h e o g n i a n n o s c a l d a m i g l i a i a d i c u o r i . D o n a r e u n s o r r i s o : è q u e s t o l o s p i r i t o d e l l a c a m p a g n a ' S ì , d o n a r e r e n d e f e l i c i " , p r o m o s s a d a O D S t o r e i n s i e m e a L i n d t e S p r ü n g l i a f a v o r e d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o , r e a l t à s p e c i a l i z z a t e n e l l a c u r a e n e l l a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i . U n ' i n i z i a t i v a c h e - r i p o r t a u n a n o t a - d a 7 a n n i u n i s c e d o l c e z z a e s o l i d a r i e t à , t r a s f o r m a n d o u n a s e m p l i c e p r a l i n a i n u n s i m b o l o d i s p e r a n z a p e r c e n t i n a i a d i b a m b i n i e p e r l e l o r o f a m i g l i e . F i n o a l l ' 8 d i c e m b r e , i n t u t t i i 1 3 0 p u n t i v e n d i t a O D S t o r e d ' I t a l i a s a r à p o s s i b i l e d o n a r e 1 e u r o i n c a s s a e r i c e v e r e u n a p r a l i n a L i n d o r a l l a t t e c o m e s e g n o d i r i n g r a z i a m e n t o . O g n i c i o c c o l a t i n o s i g n i f i c a u n g e s t o c o n c r e t o d i s o s t e g n o d e l l ' A m b u l a t o r i o d e l l ' a f f e t t i v i t à d e i c e n t r i N e m o , u n p r o g e t t o c h e s i p r e n d e c u r a d e i b a m b i n i e d e i r a g a z z i c o n S m a , d i s t r o f i e m u s c o l a r i e a l t r e p a t o l o g i e n e u r o m u s c o l a r i , a c c o m p a g n a n d o l i i n s i e m e a i l o r o g e n i t o r i n e l l ' a f f r o n t a r e i l p e r c o r s o d i m a l a t t i a e d i c r e s c i t a , d i e d u c a z i o n e e d i r e l a z i o n e c o n g l i a l t r i . " H o i m p a r a t o c h e i l v e r o r i s u l t a t o s i r i c o n o s c e n e l s o r r i s o d i c h i s i s e n t e m e n o s o l o - r a c c o n t a M a u r o T i b e r t i , f o n d a t o r e d i O D S t o r e e i d e a t o r e d e l l a c a m p a g n a - O g n i a n n o q u e s t a i n i z i a t i v a m i r i c o r d a c h e l a g e n t i l e z z a p u ò d a v v e r o c a m b i a r e l e c o s e , a n c h e q u a n d o n a s c e d a u n g e s t o p i c c o l o . U n e u r o , u n c i o c c o l a t i n o , u n a m a n o t e s a s o n o a t t e n z i o n i s e m p l i c i , m a c a p a c i d i t r a s f o r m a r s i i n f i d u c i a e i n n u o v a e n e r g i a p e r c h i a f f r o n t a o g n i g i o r n o u n a s f i d a d i f f i c i l e . H o u n a g r a n d e f i d u c i a n e l l a v o r o d i c h i è i n p r i m a l i n e a a c c a n t o a i p i ù p i c c o l i , p e r c h é è l ì c h e l a s o l i d a r i e t à p r e n d e f o r m a , c o n c r e t a e v i v a . L a c o s a p i ù b e l l a è r i t r o v a r e , a n n o d o p o a n n o , i p r o t a g o n i s t i d e l l a n o s t r a c a m p a g n a c r e s c e r e , a f f r o n t a r e n u o v e t a p p e e c o n t i n u a r e a s o r r i d e r e c o n l a s t e s s a f o r z a . P e r m e ' S ì , d o n a r e r e n d e f e l i c i ' è p r o p r i o q u e s t o : u n p r o m e m o r i a d i u m a n i t à e u n m o d o s e m p l i c e p e r r i c o r d a r c i c h e l a f e l i c i t à s i c o s t r u i s c e i n s i e m e , u n s o r r i s o a l l a v o l t a " . D a l 2 0 1 9 a o g g i - r i c o r d a l a n o t a - l a c a m p a g n a O D S t o r e r a p p r e s e n t a u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e o g n i a n n o g l i s t a n d a r d d i c u r a e a c c o g l i e n z a c h e r e n d o n o u n i c i i C e n t r i N e m o . N e l l ' u l t i m a e d i z i o n e s o n o s t a t i r a c c o l t i 1 0 0 . 0 4 6 e u r o , d e s t i n a t i a s o s t e n e r e i l l a v o r o d e l l ' é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p o s t a d a n e u r o p s i c h i a t r i i n f a n t i l i , p s i c o l o g i , p s i c o t e r a p e u t i e n u r s e c o a c h . G r a z i e a q u e s t o s o s t e g n o c o n t i n u a t i v o , i p r o f e s s i o n i s t i N e m o p o s s o n o s e g u i r e c o n c o s t a n z a i b a m b i n i e l e l o r o f a m i g l i e , o f f r e n d o s p a z i d i c u r a d o v e i l g i o c o , l ' a s c o l t o e l a c r e s c i t a d i v e n t a n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . O g g i l a r e t e N e m o a c c o m p a g n a o l t r e 6 0 0 b a m b i n i e r a g a z z i o g n i a n n o , r e s t i t u e n d o a p i ù d i 2 . 5 0 0 f a m i g l i e q u e l l a s e r e n i t à e s i c u r e z z a c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . " N e i n o s t r i r e p a r t i s i c o g l i e i l s e n s o p i ù v e r o d i c i ò c h e f a c c i a m o - a f f e r m a M a r c o R a s c o n i , p r e s i d e n t e d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o - L e n e c e s s i t à d e i b a m b i n i e d e l l e l o r o f a m i g l i e c a m b i a n o e a c c o m p a g n a r l e i n q u e s t o p e r c o r s o è l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à p i ù g r a n d e . I n u n c o n t e s t o s o c i a l e c h e s p e s s o t e n d e a e s c l u d e r e , a v e r e u n l u o g o s i c u r o d o v e s e n t i r s i a c c o l t i e l i b e r i d i v i v e r e l a p r o p r i a f r a g i l i t à è u n a r i c c h e z z a a u t e n t i c a , c h e n a s c e d a l l a r e l a z i o n e e c r e s c e n e l t e m p o . Q u i l a c u r a d i v e n t a i n c o n t r o , l a p a u r a t r o v a a s c o l t o e l a f i d u c i a s i r i n n o v a g i o r n o d o p o g i o r n o . S e o g g i p o s s i a m o v e d e r e q u e s t i s o r r i s i è a n c h e g r a z i e a i n o s t r i p a r t n e r e a t u t t i c o l o r o c h e c r e d o n o n e l v a l o r e d i q u e s t a i n i z i a t i v a , r e n d e n d o p o s s i b i l e t r a s f o r m a r e o g n i g e s t o i n u n d o n o c o n c r e t o d i s p e r a n z a " . C o n l ' A m b u l a t o r i o d e l l ' a f f e t t i v i t à , N e m o r i n n o v a l a p r o p r i a m i s s i o n e n e l p r e n d e r s i c u r a d e l l a p e r s o n a n e l l a s u a i n t e r e z z a . Q u i i g i o v a n i p a z i e n t i i m p a r a n o a r i c o n o s c e r e l e e m o z i o n i , a c o s t r u i r e r e l a z i o n i a u t e n t i c h e e a d a f f r o n t a r e c o n c o r a g g i o i c a m b i a m e n t i d e l l a c r e s c i t a , m e n t r e l e f a m i g l i e s c o p r o n o c h e l a c u r a è a n c h e a s c o l t o , p r e s e n z a e f i d u c i a n e l f u t u r o . L o s t e s s o s p i r i t o c h e a n i m a t u t t a l a r e t e d e g l i 8 c e n t r i , r e a l t à u n i c a i n I t a l i a , n a t a d a l l ' i n c o n t r o t r a a s s o c i a z i o n i , i s t i t u z i o n i e s a n i t à p u b b l i c a p e r o f f r i r e u n a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e e c o n t i n u a t i v a . A r a c c o n t a r e l a b e l l e z z a d i q u e s t a a l l e a n z a è a n c h e l a v o c e d i M i c h e l a , m a m m a d e l p i c c o l o G i u s e p p e , s e g u i t o d a N e m o : " Q u a n d o a b b i a m o r i c e v u t o l a d i a g n o s i , i l m o n d o s i è f e r m a t o . P o i a b b i a m o i n c o n t r a t o N e m o e t u t t o h a r i p r e s o a m u o v e r s i , l e n t a m e n t e , m a c o n u n s e n s o n u o v o . Q u i n o s t r o f i g l i o n o n è d e f i n i t o d a l l a s u a m a l a t t i a , m a d a i s u o i s o g n i , d a l s u o m o d o d i r i d e r e , d a l l e c o s e c h e a m a . S a p e r e c h e d i e t r o q u e s t o p r o g e t t o c i s o n o p e r s o n e c h e , a n c h e s o l o c o n 1 e u r o , r e n d o n o p o s s i b i l e t u t t o q u e s t o , è c o m e r i c e v e r e o g n i g i o r n o u n a b b r a c c i o c h e t i r i c o r d a c h e n o n s e i s o l o " . P a r o l e c h e r a c c h i u d o n o i l s e n s o p r o f o n d o d i s e n t i r s i p a r t e d i q u a l c o s a d i p i ù g r a n d e , d o v e o g n i p i c c o l o g e s t o d i v e n t a l e g a m e . U n a m a g i a - c o n c l u d e l a n o t a - c h e a n c h e q u e s t ' a n n o h a p r e s o v i t a n e i p u n t i v e n d i t a O D S t o r e d i M i l a n o , B r e s c a e R o m a , c o n l a f e s t a c h e h a d a t o i l v i a a l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a , t r a s o r r i s i , d o l c i e p a l l o n c i n i . ' S ì , d o n a r e r e n d e f e l i c i ' è u n m i r a c o l o d i u m a n i t à c h e c r e s c e o g n i a n n o , 1 e u r o , u n c i o c c o l a t i n o e u n s o r r i s o a l l a v o l t a . P e r c h é l a f e l i c i t à n o n s i m i s u r a i n g r a n d e z z a , m a i n t e n e r e z z a c o n d i v i s a . P e r s c o p r i r e i l p u n t o O D S t o r e p i ù v i c i n o e c o n o s c e r e t u t t i i d e t t a g l i d e l l a c a m p a g n a : w w w . o d s t o r e . i t o s c r i v e r e a c o m u n i c a z i o n e @ c e n t r o c l i n i c o n e m o . i t .