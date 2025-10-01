R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A o t t o b r e t o r n a p e r i l q u i n d i c e s i m o a n n o c o n s e c u t i v o F r e c c i a R o s a , i l p r o g e t t o d i p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a c o n G r u p p o F s i t a l i a n e , i l s u p p o r t o d i A i o m e i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . P e r t u t t o i l m e s e s a r à p o s s i b i l e s o t t o p o r s i a v i s i t e e c o n s u l e n z e m e d i c h e g r a t u i t e c o n g l i o n c o l o g i d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a a b o r d o d e i t r e n i a d a l t a v e l o c i t à , I n t e r c i t y e R e g i o n a l i . T r a g l i o b i e t t i v i d e l l ' i n i z i a t i v a q u e l l o d i i n c e n t i v a r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e f a v o r i r e l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e a l l a m a m m e l l a . L a c a m p a g n a n a z i o n a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a è s t a t a p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a a R o m a d a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i , d a l p r e s i d e n t e d e l G r u p p o F s I t a l i a n e T o m m a s o T a n z i l l i , d a l p r e s i d e n t e d i T r e n i t a l i a S t e f a n o C u z z i l l a , d a l l a f o n d a t r i c e d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a A d r i a n a B o n i f a c i n o , d a l l a c o n s i g l i e r a f e d e r a l e d e l l a F i r S i l v i a P i z z a t i ; d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F i g c M a r c o B r u n e l l i , e d a l p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m M a s s i m o D i M a i o . O g n i g i o r n o i n I t a l i a p i ù d i 1 . 0 0 0 p e r s o n e r i c e v o n o l a d i a g n o s i d i c a n c r o : n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t i s t i m a t i 3 9 0 . 1 0 0 n u o v i c a s i . G l i s t i l i d i v i t a c o r r e t t i e l a p a r t e c i p a z i o n e a i t r e p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g p r e v i s t i d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e r a p p r e s e n t a n o s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i c o n t r o i l c a n c r o : f i n o a l 4 0 % d e i c a s i p u ò e s s e r e e v i t a t o p r o p r i o g r a z i e a b u o n e p r a t i c h e d i p r e v e n z i o n e . " P o r t a r e l a p r e v e n z i o n e s e m p r e p i ù v i c i n o a l l e i t a l i a n e e g l i i t a l i a n i è u n a p r i o r i t à a s s o l u t a - h a d i c h i a r a t o S c h i l l a c i - D o b b i a m o s e n s i b i l i z z a r e i c i t t a d i n i a p r e n d e r s i c u r a d e l l a p r o p r i a s a l u t e , a n c h e q u a n d o s i s t a b e n e . V i n c e r e i l c a n c r o è u n a s f i d a c h e a b b i a m o m e s s o a l p r i m o p o s t o d a s u b i t o e l a v o r i a m o o g n i g i o r n o p e r p r o m u o v e r e g l i s t i l i d i v i t a s a n i e m i g l i o r a r e l ' a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g g r a t u i t i o f f e r t i d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . S e r v o n o u n i m p e g n o c o l l e t t i v o e d u n a p p r o c c i o p r o a t t i v o : i n q u e s t a d i r e z i o n e s i m u o v e a n c h e l a c a m p a g n a F r e c c i a R o s a c h e d a 1 5 a n n i a t t r a v e r s a i n t r e n o l ' I t a l i a p e r r a f f o r z a r e , g r a z i e a l c o n t r i b u t o p r e z i o s o d i m e d i c i e v o l o n t a r i , l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o " . " F r e c c i a R o s a è l a t e s t i m o n i a n z a c o n c r e t a d e l l ' i m p e g n o d e l G r u p p o F s p e r l a s a l u t e e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e - h a a f f e r m a t o T a n z i l l i - L a c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , A i o m e c o n t u t t e l e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e d i m o s t r a q u a n t o s i a f o n d a m e n t a l e c r e a r e s i n e r g i e q u a n d o s i a f f r o n t a n o t e m i c o s ì r i l e v a n t i p e r l a c o l l e t t i v i t à . I n 1 5 a n n i F r e c c i a R o s a è d i v e n t a t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a , r a g g i u n g e n d o m i l i o n i d i v i a g g i a t o r i e t r a s f o r m a n d o i l t r e n o e l e s t a z i o n i i n s p a z i d i i n f o r m a z i o n e , d i a l o g o e s e n s i b i l i z z a z i o n e " . B o n i f a c i n o h a s o t t o l i n e a t o c h e " d a 1 5 a n n i F r e c c i a R o s a a t t r a v e r s a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I n a l c u n e f a s c e d i e t à - h a r i m a r c a t o - s a r à p o s s i b i l e e f f e t t u a r e a n c h e v i s i t e s e n o l o g i c h e e l ' e v e n t u a l e e c o g r a f i a d i s u p p o r t o , p e r m e g l i o i n d i r i z z a r e a g l i a p p r o f o n d i m e n t i n e l l e s t r u t t u r e d e l S s n . I n I t a l i a s o n o a t t i v i t r e p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g o n c o l o g i c o , r i v o l t i a s p e c i f i c h e f a s c e d i e t à , p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e i t u m o r i d e l l a m a m m e l l a , d e l l a c e r v i c e u t e r i n a e d e l c o l o n - r e t t o . L ' a d e s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s t a p e r ò a n c o r a d i s o m o g e n e a t r a l e r e g i o n i , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i p o t e n z i a r e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e . B a s t a p e n s a r e c h e l a p a r t e c i p a z i o n e c o m p l e s s i v a s i a t t e s t a a l 4 1 % " . I n I t a l i a - r i p o r t a u n a n o t a - i l 5 8 % d e g l i a d u l t i c o n s u m a a l c o l , i l 3 3 % è i n s o v r a p p e s o e i l 1 0 % è o b e s o , i l 2 7 % è s e d e n t a r i o e i l 2 4 % f u m a . " I l c o n s u m o d i a l c o l è c o r r e l a t o a 7 t i p i d i c a r c i n o m a - h a a v v e r t i t o D i M a i o - I t i p i p i ù d i f f u s i c a u s a t i d a l l ' e t a n o l o s o n o i l c a n c r o a l s e n o n e l l e d o n n e e a l c o l o n n e g l i u o m i n i . E i l f u m o , d a s o l o , è r e s p o n s a b i l e d e l 2 5 % d e i d e c e s s i o n c o l o g i c i n e l m o n d o . I n I t a l i a , s o n o p i ù d i 9 4 m i l a l e m o r t i a n n u e a t t r i b u i b i l i a l f u m o d i t a b a c c o . L ' a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e è u n o s t r u m e n t o p o t e n t e d i p r e v e n z i o n e , u t i l e a r i d u r r e i l r i s c h i o d i m o l t i t i p i d i t u m o r e . N o i o p e r a t o r i s a n i t a r i p u n t i a m o a d a r e l ' e s e m p i o e a r i b a d i r e q u e s t o m e s s a g g i o a t u t t a l a p o p o l a z i o n e . O l t r e a e s s e r e f o n d a m e n t a l e c o m e p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , l ' e s e r c i z i o f i s i c o h a d i m o s t r a t o b e n e f i c i a n c h e i n c h i s i è g i à a m m a l a t o " . " L a p r e v e n z i o n e o n c o l o g i c a - h a s p i e g a t o M a n u e l a T a m b u r o D e B e l l a , r e s p o n s a b i l e U o s R e t i c l i n i c h e o s p e d a l i e r e e m o n i t o r a g g i o D m 7 0 / 2 0 1 5 A g e n a s , A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i - r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e n a z i o n a l i . I n i z i a t i v e c o m e F r e c c i a R o s a h a n n o i l m e r i t o d i a v v i c i n a r e i c i t t a d i n i a p e r c o r s i d i s c r e e n i n g e i n f o r m a z i o n e d i q u a l i t à , c o n t r i b u e n d o a d i f f o n d e r e c o n s a p e v o l e z z a e c u l t u r a d e l l a s a l u t e . C o m e A g e n a s , l a v o r i a m o q u o t i d i a n a m e n t e p e r m o n i t o r a r e l ' a t t u a z i o n e e l ' e f f i c a c i a d e l l e r e t i c l i n i c h e o l t r e c h e l o s t a t o d i a t t u a z i o n e d e g l i s c r e e n i n g o n c o l o g i c i s u l t e r r i t o r i o , c o n l ' o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o e u n i f o r m i t à n e i s e r v i z i o f f e r t i d a l S s n " . H a c o m m e n t a t o E n r i c a G i o r g e t t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e F a r m i n d u s t r i a : " S i a m o o r g o g l i o s i d i e s s e r e a n c o r a u n a v o l t a a l f i a n c o d i F r e c c i a R o s a . L e i n d u s t r i e f a r m a c e u t i c h e l a v o r a n o o g n i g i o r n o p e r s v i l u p p a r e f a r m a c i i n n o v a t i v i e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e s e m p r e p i ù e f f i c a c i p e r l e p a t o l o g i e f e m m i n i l i . N e l m o n d o , s o n o c i r c a 1 . 2 0 0 i m e d i c i n a l i i n s v i l u p p o c l i n i c o r i v o l t i a l l e d o n n e , d i c u i q u a s i l a m e t à p e r i l t u m o r e d e l s e n o . M a l a r i c e r c a d a s o l a n o n b a s t a . F r e c c i a R o s a c i r i c o r d a c h e l a p r e v e n z i o n e v i a g g i a c o n n o i e c h e s o l o i n s i e m e - i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , m e d i c i e c i t t a d i n i - p o s s i a m o c o n t i n u a r e a p e r s e g u i r e l ' o b i e t t i v o d i r e n d e r e i l c a n c r o s e m p r e p i ù p r e v e n i b i l e , c u r a b i l e e s u p e r a b i l e " . I l p r o g e t t o n e l l ' u l t i m a e d i z i o n e h a r a g g i u n t o 4 2 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i , c o n 1 . 5 0 0 p r e s t a z i o n i e r o g a t e , 4 6 t r e n i e o l t r e 1 0 0 t r a m e d i c i e v o l o n t a r i c o i n v o l t i , e 2 2 . 7 0 8 c o p i e d e l ' V a d e m e c u m d e l l a S a l u t e ' d i s t r i b u i t e . A q u e s t o s i a g g i u n g o n o o l t r e 2 0 0 p r e s t a z i o n i g r a t u i t e e s e g u i t e a c i r c a 1 5 0 p e r s o n e t r a s c r e e n i n g o n c o l o g i c i , v a c c i n a z i o n i H p v e a n t i n f l u e n z a l e a S c a l o S a n L o r e n z o , e l e n c a l a n o t a . L ' a p p u n t a m e n t o , d i v e n u t o n e l t e m p o u n m o m e n t o d i g r a n d e v a l o r e s o c i a l e e s a n i t a r i o , h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , e p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o l a p r e s t i g i o s a M e d a g l i a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . T r a l e n o v i t à d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 i l n u o v o c l a i m d e l l a c a m p a g n a , ' D a 1 5 a n n i l a p r e v e n z i o n e v i a g g i a c o n n o i ' , c h e s o t t o l i n e a l a c o n t i n u i t à e l a s o l i d i t à d i u n i m p e g n o c h e o g n i a n n o a c c o m p a g n a m i l i o n i d i c i t t a d i n i . F r e c c i a R o s a q u e s t ' a n n o s i a r r i c c h i s c e a n c h e d e l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n l a F i g c - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a g i u o c o c a l c i o e c o n l a F i r - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a r u g b y c h e s o s t e r r a n n o l ' i n i z i a t i v a n e l l a d i f f u s i o n e d e i m e s s a g g i d i p r e v e n z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e . F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , i n o l t r e , d e s t i n e r à a u n p r o g e t t o d i r i c e r c a s u l t u m o r e d e l s e n o u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o p e r a m p l i a r n e l a p o r t a t a i n a m b i t o s c i e n t i f i c o e r a f f o r z a r n e u l t e r i o r m e n t e i l v a l o r e s o c i a l e . I n c o n t r a D o n n a h a c o n f e r i t o a C a r o l y n S m i t h u n p r e m i o s p e c i a l e , i n q u a l i t à d i S p e c i a l A m b a s s a d o r , q u a l e r i c o n o s c i m e n t o p e r i l s o s t e g n o o f f e r t o a l p r o g e t t o n e l c o r s o d e g l i a n n i . A n c h e n e l 2 0 2 5 F r e c c i a R o s a f a r à n u o v a m e n t e t a p p a a S c a l o S a n L o r e n z o , n e g l i s p a z i d i F s L o g i s t i x , c o n i l t r u c k d e l l a p r e v e n z i o n e . L ' i n i z i a t i v a , p r o m o s s a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s l R o m a 1 e c o n l ' u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a , s i t e r r à i l 2 1 o t t o b r e e o f f r i r à g r a t u i t a m e n t e s c r e e n i n g p e r l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o e l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' H p v .