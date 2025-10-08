R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C h e c o s ' è d a v v e r o l a s a l u t e ? P o s s i a m o p r e n d e r c i c u r a d i n o i s t e s s i s e n z a p r e n d e r c i c u r a d e l m o n d o c h e c i c i r c o n d a ? E c h e r u o l o h a n n o l ' a r i a c h e r e s p i r i a m o , l e c i t t à c h e a b i t i a m o , i l c i b o c h e s c e g l i a m o , l e r e l a z i o n i c h e c o l t i v i a m o n e l n o s t r o s t a r e b e n e ? D a l 1 9 a l 2 6 o t t o b r e t o r n a a V i c e n z a l a r a s s e g n a ' G l i o r i z z o n t i d e l l a s a l u t e ' , c u r a t a d a F o n d a z i o n e Z o é - Z a m b o n O p e n E d u c a t i o n p e r r i s p o n d e r e a t u t t e q u e s t e d o m a n d e e p o r n e d i n u o v e . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h , c h e n a s c e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a s a l u t e d e l l ' e s s e r e u m a n o è c o n n e s s a a q u e l l a d e l l ' a m b i e n t e , d e g l i a n i m a l i e d e l p i a n e t a i n t e r o . U n c i c l o d i i n c o n t r i , s p e t t a c o l i e l a b o r a t o r i c h e i n t r e c c i a s a p e r i , d i s c i p l i n e e s e n s i b i l i t à d i v e r s e p e r r a c c o n t a r e l a s a l u t e c o m e g e s t o c o l l e t t i v o , a t t o c u l t u r a l e , i m p e g n o e c o l o g i c o . " C o m e a m m i n i s t r a z i o n e s i a m o p i ù c h e c o n t e n t i d i o s p i t a r e a n c h e q u e s t ' a n n o i n c i t t à l a n u o v a e d i z i o n e d i ' G l i o r i z z o n t i d e l l a s a l u t e ' - d i c h i a r a i l s i n d a c o d i V i c e n z a , G i a c o m o P o s s a m a i - P e r n o i è u n p i a c e r e p o t e r m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e g l i o r g a n i z z a t o r i a l c u n i d e i p i ù b e i p a l a z z i d i V i c e n z a c o m e l o c a t i o n p e r g l i e v e n t i i n p r o g r a m m a , c o m e P a l a z z o C h i e r i c a t i e i l T e a t r o O l i m p i c o . O g g i p i ù c h e m a i i l t e m a d e l l a s a l u t e , i n t e s a c o m e s a l u t e n o n s o l o d e l l a p e r s o n a , m a a n c h e d e l l ' a m b i e n t e c h e c i c i r c o n d a , è c e n t r a l e n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i . R i n g r a z i o d u n q u e F o n d a z i o n e Z o é p e r l ' i m p e g n o p r o f u s o n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a r a s s e g n a e a u g u r o a t u t t i i p a r t e c i p a n t i c h e q u e s t a e d i z i o n e r a p p r e s e n t i u n u t i l e m o m e n t o d i i n c o n t r o e d i r i f l e s s i o n e s u t e m i o g g i g i o r n o s e m p r e p i ù a t t u a l i " . " F o n d a z i o n e Z o é è l a c u l l a d e i n o s t r i v a l o r i f o n d a n t i e d à v o c e a l p e n s i e r o d i c o m e Z a m b o n , a l l a v i g i l i a d e i s u o i 1 2 0 a n n i , s e n t e a n c o r a f o r t e l a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à d i p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e - a f f e r m a E l e n a Z a m b o n , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e Z o é - ' G l i o r i z z o n t i d e l l a s a l u t e ' è u n a f o r m a d i d i a l o g o a p e r t a a l l a c o l l e t t i v i t à s o c i a l e p e r p r o p o r r e p r o s p e t t i v e n u o v e c o n c u i g u a r d a r e a l l a s a l u t e c o m e e s p r e s s i o n e d i c i v i l t à . G r a z i e a q u e s t e g i o r n a t e d i r i f l e s s i o n i , c e r c h i a m o d i s v i l u p p a r e u n a m a g g i o r c o n s a p e v o l e z z a s u i t e m i d e l l a s a l u t e c o s t r u e n d o u n a d i m e n s i o n e c u l t u r a l e e r e l a z i o n a l e c o m u n e . P a r l i a m o d i O n e H e a l t h p e r c h é c r e d i a m o c h e l a g r a n d e s f i d a c o n t e m p o r a n e a d e l l a s o s t e n i b i l i t à s i a , a n c h e e s o p r a t t u t t o , u n a s f i d a e t i c a c h e c i r i g u a r d a t u t t i . L a c h i a v e O n e H e a l t h c i p e r m e t t e d i e l e v a r e l a s a l u t e a d u n a c e n t r a l i t à f o n d a m e n t a l e , p e r o r i e n t a r e l e n o s t r e s c e l t e c o m e i n d i v i d u i r e s p o n s a b i l i e c o m e i m p r e s a c h e g u a r d a a l l u n g o p e r i o d o , p e r r e a l i z z a r e u n a v i s i o n e a m p i a , m a i n t e g r a t a n e l l a c o n c r e t e z z a d e l l a s t r a t e g i a d i i m p r e s a " . L ' a p p u n t a m e n t o e n t r e r à n e l v i v o a p a r t i r e d a d o m e n i c a 1 9 o t t o b r e . A l m a t t i n o , n e l l a s e d e d i F o n d a z i o n e Z o é i n C o r s o P a l l a d i o - r i p o r t a u n a n o t a - S t e f a n o B a r t o l i n i , p r o f e s s o r e d i E c o n o m i a P o l i t i c a e S o c i a l e a l l ' u n i v e r s i t à d i S i e n a , t r a i m a s s i m i e s p e r t i d i e c o n o m i a d e l l a f e l i c i t à , i n v i t e r à a i m m a g i n a r e u n n u o v o f u t u r o i n c u i i l n o s t r o d e s i d e r i o d i v i v e r e b e n e p o s s a e s s e r e i n a r m o n i a c o n l a s a l u t e d e l l a T e r r a . A l l e 1 7 i l p r o g r a m m a c o n t i n u e r à c o n u n e v e n t o p e r t u t t a l a f a m i g l i a a l T e a t r o A s t r a . L o s p e t t a c o l o ' L e q u a t t r o s t a g i o n i ' , a c u r a d i T e a t r o T e l a i o , p o r t e r à i n s c e n a l a s t o r i a d i u n s e m e c h e d i v e n t a a l b e r o e c h e a t t r a v e r s a c o n s t u p o r e e m e r a v i g l i a i c a m b i a m e n t i c h e l a n a t u r a a f f r o n t a n e i d i v e r s i m o m e n t i d e l l ' a n n o . M a r t e d ì 2 1 o t t o b r e s a r à l a v o l t a d e l l ' i n t e r v e n t o d i G i u s e p p e R e m u z z i , d i r e t t o r e d e l l ' I s t i t u t o d i r i c e r c h e f a r m a c o l o g i c h e M a r i o N e g r i I r c c s , c h e i n t r e c c e r à l a s t o r i a e v o l u t i v a d e l l ' e s s e r e u m a n o a l c o n c e t t o d i s a l u t e g l o b a l e o g g i . M e r c o l e d ì 2 2 , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e C u o a , l a r a s s e g n a s i s p o s t e r à a d A l t a v i l l a V i c e n t i n a p e r u n f a c c i a a f a c c i a c o n 4 s t a r t - u p i t a l i a n e ( B i o c e n t i s , B l u a n a , C u l t i p h a r m e O g y r e ) c h e h a n n o s c e l t o d i f a r e i m p r e s a c o n u n o s g u a r d o r i v o l t o a l l a s a l u t e d e l p i a n e t a e d i c h i l o a b i t a . U n m o d o p e r t r a s f o r m a r e i l c o n c e t t o d i O n e H e a l t h i n a z i o n e c o n c r e t a . I l f i l o s o f o S i m o n e P o l l o s a r à o s p i t e d e l l a r a s s e g n a g i o v e d ì 2 3 o t t o b r e , c o n u n i n t e r v e n t o c h e m e t t e r à i n r e l a z i o n e p e n s i e r o f i l o s o f i c o , b i o l o g i a e v o l u z i o n i s t i c a , s t o r i a e q u o t i d i a n i t à p e r r i f l e t t e r e s u l r a p p o r t o c o m p l e s s o e a m b i v a l e n t e c h e c i l e g a a g l i a n i m a l i . E n r i c o G i o v a n n i n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ' A l l e a n z a i t a l i a n a p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , a s s i e m e a l l a p e d a g o g i s t a G a b r i e l l a C a l v a n o , s a r a n n o i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i n c o n t r o d i v e n e r d ì 2 4 i n H e a l t h & Q u a l i t y F a c t o r y Z a m b o n , p e r r i f l e t t e r e s u l r u o l o d e l l ' e d u c a z i o n e c o m e l e v a p e r i l c a m b i a m e n t o p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e . " L a p a n d e m i a - s o t t o l i n e a G i o v a n n i n i - c i h a i n s e g n a t o c h e l a s a l u t e u m a n a e q u e l l a d e l p i a n e t a n o n p o s s o n o e s s e r e d i s g i u n t e . M a p e r t r a s f o r m a r e q u e l l a c o n s a p e v o l e z z a i n s c e l t e e c o m p o r t a m e n t i c o n c r e t i d o b b i a m o c a m b i a r e i n p r o f o n d i t à i l n o s t r o m o d o d i p e n s a r e : e c c o p e r c h é l ' e d u c a z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à è u n o s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b i l e p e r c o n s e g u i r l a " . S i p r o s e g u i r à s a b a t o 2 5 o t t o b r e : i n m a t t i n a t a , i n F o n d a z i o n e Z o é , I s a b e l l a S a g g i o , g e n e t i s t a , i n d i a l o g o c o n V i t t o r i o B o p a r l e r à d i c o m e l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h m e t t a i n r e l a z i o n e i l p r e n d e r s i c u r a d e l m o n d o c o n i l p r e n d e r s i c u r a d i n o i s t e s s i . N e l p o m e r i g g i o c i s i s p o s t e r à a P a r c o Q u e r i n i p e r i l S i l e n t p l a y ' E f f e t t o f a r f a l l a ' , s p e t t a c o l o i m m e r s i v o e c o l l e t t i v o s u l l ' e d u c a z i o n e e c o l o g i c a a c u r a d i P a o l a R o s s i e C a r l o P r e s o t t o . R i c c a d i a p p u n t a m e n t i a n c h e l a g i o r n a t a c o n c l u s i v a , d o m e n i c a 2 6 o t t o b r e , c h e s i a p r i r à c o n i l r i t o r n o d e l t r a d i z i o n a l e C o n c e r t o d e l R i s v e g l i o , a l l e 7 . 4 5 , p e r l a p r i m a v o l t a n e l t e m p i o d e l l ' a r t e p e r i v i c e n t i n i , i l T e a t r o O l i m p i c o . L ' O r c h e s t r a d e l T e a t r o O l i m p i c o d i V i c e n z a , g u i d a t a d a l m a e s t r o c o n c e r t a t o r e e v i o l i n o s o l i s t a F i l i p p o L a m a , c o n l a v o c e n a r r a n t e d e l c r i t i c o m u s i c a l e G u i d o B a r b i e r i , e s e g u i r à u n a p r i m a a s s o l u t a d a l t i t o l o ' L e q u a t t r o ( i n c e r t e ) s t a g i o n i ' . I l p r o g e t t o , ' T h e ( U n c e r t a i n ) F o u r S e a s o n s ' n e l t i t o l o o r i g i n a l e , r i e l a b o r a l a c e l e b r e o p e r a d e l 1 7 2 5 d i V i v a l d i , a t t r a v e r s o u n a l g o r i t m o c h e i n t e g r a d a t i s c i e n t i f i c i s u l l e p r e v i s i o n i c l i m a t i c h e e a m b i e n t a l i p e r i l 2 0 5 0 s u V i c e n z a . U n ' e s p e r i e n z a s e n s o r i a l e u n i c a c h e i n t r e c c i a m u s i c a , a r t e , s c i e n z a d e l c l i m a e t e c n o l o g i a e c h e i n v i t a i l p u b b l i c o a r i s v e g l i a r s i n o n s o l o a l l ' a l b a , m a a n c h e a l l a c o n s a p e v o l e z z a . S e m p r e d o m e n i c a , a l l e 1 1 F o n d a z i o n e Z o é o s p i t a W a l t e r R i c c i a r d i , g i à p r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , p e r r a c c o n t a r e g l i i m p a t t i d e l l a c r i s i e c o l o g i c a , c l i m a t i c a e a m b i e n t a l e s u l l a s a l u t e u m a n a . " È p e r m e u n p i a c e r e p a r t e c i p a r e a u n e v e n t o p r e z i o s o e n e c e s s a r i o c o m e ' G l i o r i z z o n t i d e l l a s a l u t e - c o m m e n t a R i c c i a r d i - U n e v e n t o c h e c i r i c o r d a q u a n t o s i a u r g e n t e a d o t t a r e u n a v i s i o n e i n t e g r a t a d e l l a s a l u t e c o n u n a p p r o c c i o O n e H e a l t h , c h e a p r e s c e n a r i n u o v i i n c u i d i s c i p l i n e d i v e r s e d i a l o g a n o p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù g i u s t o , s o s t e n i b i l e e a r m o n i c o . U n ' o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o c h e a r r i c c h i s c e e i s p i r a , d a n d o v o c e a q u e l l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a c h e t u t t i a b b i a m o v e r s o i l p i a n e t a e l a c o m u n i t à " . A l l a s t e s s a o r a , p r e s s o i l P a l l a d i o M u s e u m , i b a m b i n i t r a i 5 e g l i 1 1 a n n i a v r a n n o m o d o d i m e t t e r s i a l l a p r o v a g r a z i e a u n l a b o r a t o r i o i d e a t o d a S i l v i a F o g a t o , p e r e s p l o r a r e l e c o n n e s s i o n i t r a a r t e , c u l t u r a e n a t u r a . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 s i c h i u d e r à a l l e 1 7 i n F o n d a z i o n e Z o é a l l ' i n s e g n a d e l l a p o e s i a . I l c o l l e t t i v o W o w - I n c e n d i s p o n t a n e i , c h e v a n t a t r a i s u o i m e m b r i a l c u n e d e l l e v o c i p i ù n o t e d e l p o e t r y s l a m c o n t e m p o r a n e o c o m e G i u l i a n o L o g o s e L o r e n z o M a r a g o n i , i n r e s i d e n z a a r t i s t i c a d u r a n t e l a s e t t i m a n a d e l l a r a s s e g n a , p o r t e r à s u l p a l c o t e s t i o r i g i n a l i i s p i r a t i a l l e r i f l e s s i o n i c o n d i v i s e . L ' i n i z i a t i v a p r e v e d e a n c h e u n ' P e r c o r s o d i l e t t u r a ' i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a B i b l i o t e c a B e r t o l i a n a e l a R e t e B i b l i o t e c h e V i c e n t i n e . P e r i n f o r m a z i o n i e p r e n o t a z i o n i : w w w . f o n d a z i o n e z o e . i t - 0 4 4 4 3 2 5 0 6 4 - s e g r e t e r i a @ f o n d a z i o n e z o e . i t