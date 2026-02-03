R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o v i s t o t u t t i i m m a g i n i d i u n a v i o l e n z a i n a c c e t t a b i l e , i n q u a l i f i c a b i l e . T u t t i a b b i a m o e s p r e s s o u n ' i m m e d i a t a c o n d a n n a e l a s o l i d a r i e t à a g l i a g e n t i d i p o l i z i a e a n c h e a i g i o r n a l i s t i c h e s o n o s t a t i c o l p i t i d a d e l l e f r a n g e v i o l e n t e o r g a n i z z a t e c h e s i s o n o s t a c c a t e d a u n c o r t e o c h e f i n l ì a v e v a v i s t o d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e s f i l a r e p a c i f i c a m e n t e . T r o v o g r a v i s s i m a l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e c h e è s t a t a f a t t a d a p a r t e d e l l a d e s t r a e o g g i a n c h e d a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c o n t r o l e o p p o s i z i o n i e c o n t r o i g i u d i c i p e r q u e l l o c h e è a c c a d u t o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì i n o n d a s t a s e r a s u L a 7 . " E ' i n a c c e t t a b i l e c h e s t r u m e n t a l i z z i n o f a t t i g r a v i c o m e q u e l l i e l o f a c c i a n o p e r l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a , p e r c h é q u e s t a è l a v e r i t à . A n c h e o g g i i l m i n i s t r o h a v o l u t o d a r e l ' i d e a c h e l e d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e h a n n o p a r t e c i p a t o p a c i f i c a m e n t e f i n o a c h e l e f r a n g e v i o l e n t e s i s o n o s t a c c a t e c o l p e n d o b r u t a l m e n t e g l i a g e n t i d i p o l i z i a e g i o r n a l i s t i f o s s e r o t u t t i d e l i n q u e n t i , f o s s e r o t u t t i c o n n i v e n t i . P e r q u e s t o a n c h e o g g i h a n n o a t t a c c a t o l e o p p o s i z i o n i e i g i u d i c i i n m a n i e r a d e l t u t t o s t r u m e n t a l e " , a g g i u n g e l a s e g r e t a r i a d e l P d .