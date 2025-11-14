Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Gridano servono più aule, meno armi, ma poi finiscono per ferire otto agenti a Torino. Vorrebbero leducazione allaffettività e quella sessuale, ma intanto bruciano in piazza le immagini del ministro Valditara e lanciano uova contro i ragazzi in divisa. Ormai è chiaro: è solo un pretesto per creare disordini e attaccare il Governo. Contenuti: zero. Ecco il frutto delle irresponsabili azioni politiche di quei colleghi deputati che da giorni ci insultano in Aula e istigano allodio contro di noi. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.