R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ G r i d a n o ‘ s e r v o n o p i ù a u l e , m e n o a r m i ’ , m a p o i f i n i s c o n o p e r f e r i r e o t t o a g e n t i a T o r i n o . V o r r e b b e r o l ’ e d u c a z i o n e a l l ’ a f f e t t i v i t à e q u e l l a s e s s u a l e , m a i n t a n t o b r u c i a n o i n p i a z z a l e i m m a g i n i d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a e l a n c i a n o u o v a c o n t r o i r a g a z z i i n d i v i s a . O r m a i è c h i a r o : è s o l o u n p r e t e s t o p e r c r e a r e d i s o r d i n i e a t t a c c a r e i l G o v e r n o . C o n t e n u t i : z e r o . E c c o i l f r u t t o d e l l e i r r e s p o n s a b i l i a z i o n i p o l i t i c h e d i q u e i c o l l e g h i d e p u t a t i c h e d a g i o r n i c i i n s u l t a n o i n A u l a e i s t i g a n o a l l ’ o d i o c o n t r o d i n o i ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a R o s s a n o S a s s o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e S c i e n z a , C u l t u r a e I s t r u z i o n e .