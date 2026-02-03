R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o n o u n m a g i s t r a t o m a q u a n d o v e d o u n o c h e a g g r e d i s c e c o n u n m a r t e l l o , p e r m e è t e n t a t o o m i c i d i o . L e n o r m e n o n s o n o s u f f i c i e n t e m e n t e c h i a r e ? C h i a r i a m o l e . N o i s i a m o p r o n t i a v a l u t a r e " m a " n o n s i f a c c i a n o n o r m e m a n i f e s t o , n o r m e i n u t i l i c h e s e r v o n o a f a r e u n t i t o l o m a n o n a r i s o l v e r e l a s i t u a z i o n e " . L o d i c e E t t o r e R o s a t o d i A z i o n e a l l a C a m e r a p e r l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i s u i f a t t i d i T o r i n o .