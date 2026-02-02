R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a p e n s o p e r u n a v o l t a c o m e i l g i o r n a l i s t a C a p r a r i c a c h e s i s p i e g a m o l t o b e n e . Q u e l l o c h e a v r e b b e r o f a t t o i c e n t r i s o c i a l i a T o r i n o e r a c o s a r i s a p u t a , c o s ì c o m e t u t t i s a n n o c h e A k a t a s u n a è u n c o v o d i e s t r e m i s t i c o m u n i s t i e a n a r c o i d i v i o l e n t i , d u n q u e p e r c h é o r g a n i z z a r e u n c o r t e o d i s o l i d a r i e t à d a n d o g l i s p o n d a ? P e r c h é s f i l a r e c o n l o r o s e n z a a l c u n a p r e c a u z i o n e ? N e g l i a n n i p r e c e d e n t i a l t e r r o r i s m o f u n z i o n a v a a l l o s t e s s o m o d o : c ’ e r a u n c o r d o n e s a n i t a r i o c h e c o n l a c o n n i v e n z a e l a c o m p l i c i t à c u l t u r a l e e m e d i a t i c a h a c o s t i t u i t o i l t e r r e n o f e r t i l e p e r l a n a s c i t a d e l l e B r i g a t e R o s s e . C o s a p e n s a t e p o s s a n o f a r e n e l l o r o c a m m i n o p e r s o n e c h e h a n n o a s s a l t a t o a r m a t i i c a n t i e r i d e l l ’ A l t a v e l o c i t à , h a n n o m e s s o a f e r r o e f u o c o l e n o s t r e c i t t à , s p e d i t o i n o s p e d a l e a g e n t i i n d i v i s a , c h e s i s o n o p e r f i n o a d d e s t r a t i i n S i r i a , P a l e s t i n a e L i b a n o ? F a r a n n o i m i s s i o n a r i ? … ” L o s c r i v e s u l l e s u e p i a t t a f o r m e s o c i a l F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o F d i e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a .