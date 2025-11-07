M i l a n o , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a C a s s a z i o n e d e c i d e r à i l 2 d i c e m b r e s u l l a r i c h i e s t a d i r i c u s a r e i g i u d i c i d ' a p p e l l o d i T o r i n o a v a n z a t a d a M a r i o R u g g e r o , m a q u e s t o n o n f e r m a i l p r o c e s s o d a v a n t i a g l i s t e s s i g i u d i c i m e s s i i n d i s c u s s i o n e . E ' i l ' c o r t o c i r c u i t o ' c h e v e d e p r o t a g o n i s t a i l g i o i e l l i e r e c o n d a n n a t o d a l T r i b u n a l e d i A s t i a 1 7 a n n i d i c a r c e r e p e r l ’ o m i c i d i o v o l o n t a r i o d i d u e r a p i n a t o r i - G i u s e p p e M a z z a r i n o e A n d r e a S p i n e l l i - c h e a v e v a n o a s s a l t a t o i l s u o n e g o z i o a G r i n z a n e C a v o u r ( C u n e o ) i l 2 8 a p r i l e 2 0 2 1 . L a d i f e s a d e l l ' i m p u t a t o , r a p p r e s e n t a t a d a l l ' a v v o c a t o S t e f a n o M a r c o l i n i e d a l l ' a n a l i s t a p r o c e s s u a l e S e r g i o N o v a n i , h a p r e s e n t a t o r i c o r s o s o s t e n e n d o c h e i n u n p r e c e d e n t e p r o v v e d i m e n t o d i s e q u e s t r o i g i u d i c i d ’ a p p e l l o h a n n o f a t t o d i c h i a r a z i o n i c o n l e q u a l i a v r e b b e r o s o s t a n z i a l m e n t e a n t i c i p a t o l a c o l p e v o l e z z a d e l l ' i m p u t a t o . U n a t e s i d i c u i s i d i s c u t e r à i n u n ’ u d i e n z a f i s s a t a p e r i l p r o s s i m o 2 d i c e m b r e d a v a n t i a l l a p r i m a s e z i o n e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e . P r i m a , p e r ò , r e s t a f i s s a t a i l 1 2 n o v e m b r e l ’ u d i e n z a d e l p r o c e s s o d ’ a p p e l l o d a v a n t i a g l i s t e s s i g i u d i c i c h e t r e s e t t i m a n e d o p o p o t r e b b e r o e s s e r e r i c u s a t i .