Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Davanti al plauso unanime della maggioranza per lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, chiediamo a Piantedosi: quando assisteremo allo sgombero di CasaPound a Roma?". Lo dice il deputato del Pd Matteo Mauri, responsabile Sicurezza dem. "Il Partito Democratico denuncia con forza i doppi standard nella gestione della legalità: mentre le occupazioni dei centri sociali vengono sgomberate rapidamente, CasaPound mantiene da oltre vent'anni una sede illegale in un palazzo pubblico in una zona centrale di Roma. Chiediamo al Governo di intervenire senza ulteriori ritardi, rispettando la legge e i valori costituzionali della Repubblica”, aggiunge Mauri.
Torino: Pd a Piantedosi, 'a quando lo sgombero di CasaPound a Roma?'
18 dicembre, 2025 • 13:37