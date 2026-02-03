R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " T o r i n o è s t a t o i l l a b o r a t o r i o i d e o l o g i c o i n c u i s o n o n a t e l e g r a n d i c u l t u r e p o l i t i c h e d e l s e c o l o s c o r s o , l a c u l t u r a l i b e r a l e e l a c u l t u r a s o c i a l i s t a . T o r i n o è s t a t a l a c a p i t a l e i n d u s t r i a l e d i q u e s t o P a e s e e d i c o n s e g u e n z a è s t a t a a n c h e l a c a p i t a l e d e l l e g i u s t e r i v e n d i c a z i o n i s o c i a l i e s i n d a c a l i p e r i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i . E c c o , d i q u e s t a T o r i n o p u r t r o p p o o g g i n o n s i p a r l a p i ù . O g g i T o r i n o è p u r t r o p p o n o t a s o l o c o m e l a c a p i t a l e d e l l ' a n t a g o n i s m o v i o l e n t o e d e l l ' a n t a g o n i s m o e v e r s i v o , e q u e s t o n o n c a p i t a p e r c a s o . C a p i t a p e r c h é n e g l i u l t i m i d e c e n n i c ' è s t a t a u n a c o p e r t u r a , u n a c o n n i v e n z a d i c h i h a a v u t o r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i g u i d a r e T o r i n o e c e r t i a m b i e n t i " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l l a C a m e r a , R i c c a r d o M o l i n a r i , i n t e r v e n e n d o d o p o l ' i n f o r m a t i v a a l l a C a m e r a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , s u g l i i n c i d e n t i d i s a b a t o s c o r s o a T o r i n o . " P e n s i a m o - h a a g g i u n t o - a g l i u l t i m i 2 0 a n n i d e l l e v i o l e n z e N o T a v , c o c c o l a t i e g i u s t i f i c a t i d a p a r t i t i c h e s i e d o n o i n P a r l a m e n t o e c h e h a n n o a m m i n i s t r a t o q u e l l a c i t t à . M a p a r l i a m o a n c h e d i A s k a t a s u n a , p e r c h é f i n o a p o c h e s e t t i m a n e f a e s t a v a m o q u a a d i s c u t e r e d e l f a t t o c h e l ' a m m i n i s t r a z i o n e L o r u s s o v o l e s s e l e g a l i z z a r e l ' o c c u p a z i o n e d e l c e n t r o s o c i a l e e n o n p e n s o c h e f o s s e n e c e s s a r i o a r r i v a r e a v e d e r e u n p o l i z i o t t o p r e s o a m a r t e l l a t e p e r t e r r a p e r c a p i r e c h e c ' e r a q u a l c h e p r o b l e m a c o n A s c a t a s u r a " . " E a l l o r a , s e v o g l i a m o d a v v e r o t u t t i q u a n t i c r e a r e u n c l i m a , p e r c u i s u l t e m a d e l l a s i c u r e z z a c h e n o n h a b a n d i e r a p o l i t i c a s i p o s s a l a v o r a r e t u t t i i n s i e m e , è n e c e s s a r i o c h e c h i h a s e m p r e p r o t e t t o e c o p e r t o c e r t i a t t e g g i a m e n t i r e s c i n d a q u e s t o f i l o i n m a n i e r a n e t t a , s e n z a d u b b i o . M a v i s t o c h e i l t e m a n o n r i g u a r d a s o l o u n a p a r t e , l ' a u t o c r i t i c a - h a c o n c l u s o M o l i n a r i - l a f a c c i o a n c h e d a l l a p a r t e n o s t r a . È n e c e s s a r i o c h e a n c h e d a l l a p a r t e n o s t r a c i s i a i l c o r a g g i o d i t a g l i a r e o g n i t i p o d i r a p p o r t o c o n c h i , c o n p a r o l e , a z i o n i , s i m b o l o g i e , s i r i c o n n e t t e a i d e o l o g i e v i o l e n t e e s c o n f i t t e d a l l a s t o r i a d e l p a s s a t o , c h e n o n p o s s o n o a v e r e l u o g o e c h e n o n p o s s o n o c r e a r e u n c l i m a d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e , c h e è q u e l l o c h e s e r v e o g g i p e r d a r e s i c u r e z z a a l P a e s e " .