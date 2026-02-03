R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ D a n o n v i o l e n t o a v v e r t o f i n o i n f o n d o l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e i m o m e n t i d e l l a s t o r i a i n c u i d a q u e s t ’ A u l a d e v o n o u s c i r e p a r o l e c h i a r e , f o r t i , u n i t a r i e c o n t r o o g n i f o r m a d i v i o l e n z a . M a o g n u n o d e v e a s s u m e r s i l e s u e r e s p o n s a b i l i t à . E o g g i a v r e m m o v o l u t o a s c o l t a r e u n a d i s a m i n a p u n t u a l e d i c h e c o s a n o n h a f u n z i o n a t o n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l a g e s t i o n e d e l l ' o r d i n e p u b b l i c o a T o r i n o " . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , i n t e r v e n e n d o n e l l ’ a u l a d i M o n t e c i t o r i o d o p o l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o P i a n t e d o s i . " P i a n t e d o s i n o n c i h a d e t t o c o m e è a v v e n u t o i l m o n i t o r a g g i o d e g l i s p o s t a m e n t i d i p e r s o n e c h e s o n o a r r i v a t e d a a l t r i p a e s i i n q u e s t o e s e r c i t o d i a n t a g o n i s t i v i o l e n t i c h e t u t t i a s p e t t a v a n o a r r i v a s s e , t r a n n e i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o . L a v e r i t à è c h e n o n e r a n o p r o n t i , e r a n o p e r ò m o l t o p r o n t i a c o m m e n t a r e c o n i c e l l u l a r i i n m a n o p e r f a r e u n a n a r r a z i o n e u t i l e a c h i e d e r e d e l l e n o r m e s p e c i a l i . N o n c o n d i v i d i a m o l a g r a n p a r t e d e l l a p i a t t a f o r m a s u c u i m a n i f e s t a v a n o a T o r i n o , m a d o p o l ’ i n t e r v e n t o d e l M i n i s t r o i l p u n t o o r a è i l d i r i t t o s t e s s o d i m a n i f e s t a r e . P i a n t e d o s i d i c e c h e i c o s i d d e t t i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i , 2 0 . 0 0 0 p e r s o n e , s o n o c o m p l i c i d e i v i o l e n t i : n o i s i a m o t e r r o r i z z a t i d a l l ' i d e a d e l l ' u s o c h e v o r r à f a r e d i q u e l l e n o r m e s p e c i a l i c h e c h i e d e d i i n t r o d u r r e , e a l l e q u a l i c i o p p o r r e m o , p e r c h é e v i d e n t e m e n t e l e v o r r à u s a r e e r g a o m n e s ” .