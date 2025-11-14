R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e a z i o n i m e s s e i n c a m p o i n q u e s t e o r e d a i g i o v a n i e m e n o g i o v a n i a T o r i n o i n o c c a s i o n e d e l ‘ N o M e l o n i D a y ’ s v e l a n o u n a v o l t a t u t t e c o m e l a c a u s a P r o P a l i e r i , e q u e l l a a m b i e n t a l i s t a l ’ a l t r o i e r i , c o s t i t u i s s e r o s o l o u n a s c u s a p e r n a s c o n d e r e l a v e r a n a t u r a e v e r s i v a d i t a l i m o v i m e n t i v i o l e n t i . O g g i c o n l e l o r o a z i o n i e v i d e n z i a n o l o s t u p r o d i p a r o l e c o m e p a c e , l i b e r t à , d i r i t t i , s e p r o n u n c i a t e d a p e r s o n e c o m e l o r o . C h i d i f e n d e q u e s t i v a l o r i n o n l a n c i a e s t i n t o r i , n o n t e n t a d i a s s a l t a r e l e s t a z i o n i , n o n p a r a l i z z a u n a c i t t à " . C o s ì i l s e n a t o r e R o b e r t o R o s s o e M a r c o F o n t a n a , r i s p e t t i v a m e n t e s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e e c i t t a d i n o d i F o r z a I t a l i a a T o r i n o . " O v v i a m e n t e d i e t r o c i s o n o i s o l i t i p a r t i t i p o l i t i c i c h e a d o g n i o c c a s i o n e s v e n t o l a n o c o p i e d e l l a C o s t i t u z i o n e c o n t r o l a m a g g i o r a n z a , m a c h e p o i l a s c i a n o i p r o p r i a d e p t i v i o l a r n e i c o n t e n u t i p i ù p r o f o n d i . E s p r i m i a m o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e , a l G o v e r n o e a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i . L a t e o r i a d e l t e r r o r e e d e l l a v i o l e n z a n o n v i n c e r à m a i , f i n o a q u a n d o s a r e m o a l l a g u i d a d e l P a e s e " , c o n c l u d e .