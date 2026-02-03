R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i a l z a r e i l l i v e l l o d i s c o n t r o n e l P a e s e , n o n p a r l a n d o d a m i n i s t r o , m a d a e s p o n e n t e p o l i t i c o . L e i n o n p u ò u t i l i z z a r e l e d i v i s i d e i p o l i z i o t t i i n d o s s a t e c o n o n o r e p e r f a r e p r o p a g a n d a . L e i o g g i i n a u l a s i è a s s u n t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i a t t a c c a r e u n a f o r z a p o l i t i c a d e m o c r a t i c a , p a c i f i s t a e n o n v i o l e n t a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i s u i f a t t i d i T o r i n o . " L e i m i n i s t r o a v e v a i l d o v e r e d i t u t e l a r e i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i e f e r m a r e i v i o l e n t i , p e r c h è v o i q u e i v i o l e n t i l i c o n o s c e t e e g l i a v e t e c o n s e n t i t o d i a g i r e . P a r l a d i r i p r i s t i n o d e l l e l e g a l i t à ? N o i a s p e t t i a m o a n c o r a l o s g o m b e r o d i C a s a P o u n d . N o i d i f e n d e r e m o i l s e m p r e i l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e i n m o d o d e m o c r a t i c o , c h i l o f a , q u e l l i s o n o i v o s t r i n e m i c i . I v o s t r i a m i c i s o n o i v i o l e n t i e s e c ' è u n a c o m p l i c i t à , q u e l l a è l a v o s t r a p e r c h è n o i l a d e m o c r a z i a l a d i f e n d e r e m o s e m p r e " .