R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I o v i v o a n c o r a s o t t o s c o r t a . P r i m a d i l a n c i a r e a c c u s e s u l l a c o n n i v e n z a d e l M 5 s d o v e t e r i c o n o s c e r e l a b a t t a g l i a d i c h i n o n n a s c o n d e l a t e s t a " . L o h a d e t t o C h i a r a A p p e n d i n o , i n a u l a a l l a C a m e r a , d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o s u i f a t t i d i T o r i n o . " C r i m i n a l i z z a r e u n i n t e r o g r u p p o d i p e r s o n e è p e r i c o l o s o . N o i c o n d a n n i a m o s e n z a b u o n i s m o , c o s a c h e a b b i a m o v i s t o a s i n i s t r a , m a s e n z a s t r u m e n t a l i z z a r e , c o s a c h e v e d i a m o a d e s t r a " , h a s p i e g a t o l a d e p u t a t a d e l M 5 s a c c u s a n d o l a m a g g i o r a n z a d i v o l e r " n a s c o n d e r e i l v o s t r o p l a t e a l e e c l a m o r o s o f a l l i m e n t o s u l l a s i c u r e z z a . F a s c h i f o u s a r e l a v i o l e n z a a n a r c h i c a p e r i v o s t r i c o m o d i . I o n o n c i s t o " . A p p e n d i n o h a s o t t o l i n e a t o : " S m e t t e t e d i f a r e p r o p a g a n d a , a c c o g l i e t e l e n o s t r e p r o p o s t e . S e f a t e q u e s t o , n o i c i s i a m o . P e r l o s c i a c a l l a g g i o p o l i t i c o g u a r d a t e a l t r o v e , n o i n o n c i s i a m o " .