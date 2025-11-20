M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D e c i d e r e s e a p p l i c a r e , i n v i a c a u t e l a r e , l a m i s u r a i n t e r d i t t i v a d e l d i v i e t o d i p u b b l i c i z z a r e b e n i e s e r v i z i p e r l a d u r a t a d i s e i m e s i . E ' q u a n t o d o v r à d e c i d e r e , n e l l ' u d i e n z a f i s s a t a p e r i l 3 d i c e m b r e p r o s s i m o , i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o D o m e n i c o S a n t o r o n e i c o n f r o n t i d e l l a s p a T o d ' s e d i t r e m a n a g e r i n d a g a t i d a l p m P a o l o S t o r a r i p e r c a p o r a l a t o . L a n o t i z i a , a n t i c i p a t a d a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , s e g u e q u a n t o g i à p o r t a t o a l l a l u c e d a l N u c l e o i s p e t t o r a t o l a v o r o d e i c a r a b i n i e r i s u l l e c o n d i z i o n i d e i l a v o r a t o r i i m p i e g a t i i n p i ù o p i f i c i c i n e s i , a B a r a n z a t e , V i g e v a n o e M a c e r a t a , i s p e z i o n a t i d i r e c e n t e . N e l l ' i s t a n z a p r e s e n t a t a a l g i p e m e r g e c h e l a s o c i e t à è i n d a g a t a , i n s i e m e a i m a n a g e r S i m o n e B e r n a r d i n i , M i r k o B a r t o l o n i e V i t t o r i o M a s c i o n i , p o i c h é " u t i l i z z a v a n o m a n o d o p e r a i n c o n d i z i o n i d i s f r u t t a m e n t o e a p p r o f i t t a n d o d e l l o s t a t o d i b i s o g n o d i c i t t a d i n i c i n e s i " , c h e l a v o r a v a n o n e g l i o p i f i c i d e s t i n a t i a l l a p r o d u z i o n e d e l l e d i v i s e d a l a v o r o e d i t o m a i e . A c c u s e c h e a v e v a n o s o l l e v a t o l o s d e g n o d e l p a t r o n D i e g o D e l l a V a l l e , n o n i n d a g a t o . N e l l ' a t t o , i l p m S t o r a r i r i b a d i s c e " l o s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o " e l e " i n n u m e r e v o l i v i o l a z i o n i i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a " . P e r l a P r o c u r a " T o d ' s n o n h a a d o g g i m o d i f i c a t o i n a l c u n m o d o i l p r o p r i o m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o e c o n t i n u a a d a v e r e c o m e f o r n i t o r i a l c u n i s o g g e t t i c o i n v o l t i n e l p r o c e d i m e n t o , c o n c i ò c o n c r e t i z z a n d o u n g r a v e p e r i c o l o d i r e i t e r a z i o n e d i r e a t i d e l l a s p e s s a s p e c i e " s i l e g g e n e l l ' i s t a n z a d i 1 4 4 p a g i n e . L ' a n a l i s i d e g l i a u d i t e f f e t t u a t i d a T o d ' s " c o n f e r m a c h e t u t t i o q u a s i i f o r n i t o r i a n a l i z z a t i p r e s e n t a n o c a r e n z e a l c u n e d e l l e q u a l i a n c h e g r a v i " . I l p r e s u n t o s i s t e m a i l l e c i t o " h a g e n e r a t o e n o r m i p r o f i t t i g r a z i e a l l o s f r u t t a m e n t o d e l l a m a n o d o p e r a c i n e s e ( p e s a n t e m e n t e s o t t o p a g a t a ) e d è s t a t o r e s o p o s s i b i l e d a g r a v i c a r e n z e o r g a n i z z a t i v e " . L a s o c i e t à T o d ' s è s t a t a q u i n d i i s c r i t t a p e r l a l e g g e s u l l a r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v a d e g l i e n t i .