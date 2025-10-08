M i l a n o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a c o n d i z i o n e d i p a r a s c h i a v i t ù " . E ' i n q u e s t o m o d o c h e i l p m d i M i l a n o P a o l o S t o r a r i d e s c r i v e l e c o n d i z i o n i d e i l a v o r a t o r i i m p i e g a t i n e g l i o p i f i c i c i n e s i , f i n i t i n e l l ' u l t i m a i n c h i e s t a s u l l o s f r u t t a m e n t o d e i l a v o r a t o r i n e l m o n d o d e l l u s s o , c h e p r o d u c e v a n o a m a r c h i o T o d ' s . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o n e l p r o v v e d i m e n t o c o n c u i c h i e d e l ' a m m i n i s t r a z i o n e g i u d i z i a r i a d i T o d ' s s p a ( n o n i n d a g a t a ) p a r l a d i " p e s a n t e s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o a i d a n n i d i n u m e r o s i l a v o r a t o r i c i n e s i c h e s i t r o v a n o a l a v o r a r e s o t t o i l m i n i m o e t i c o " . I l a v o r a t o r i ( g l i o p i f i c i l o m b a r d i s i t r o v a n o a B a r a n z a t e e V i g e v a n o ) v e n g o n o p a g a t i 2 , 7 5 e u r o a l l ’ o r a , i l l a v o r o s i s v o l g e p r e v a l e n t e m e n t e d i n o t t e , n e i g i o r n i f e s t i v i ( N a t a l e c o m p r e s o ) e s p e s s o m a c c h i n e d a c u c i r e e c a s a s o n o n e l l o s t e s s o l u o g o . N e g l i o p i f i c i " v e n i v a n o r i n v e n u t i a b b i g l i a m e n t o i n l a v o r a z i o n e e c a p i g i à u l t i m a t i , q u a l i g i a c c h e e p a n t a l o n i o l t r e a t e s s u t o g i à m o d e l l a t o i n p a r t i d a a s s e m b l a r e , a m a r c h i o T o d ’ s " s e c o n d o c h i i n d a g a . " S i a l e e t i c h e t t e g i à a p p o s t e s u i c a p i d i a b b i g l i a m e n t o , s i a q u e l l e c u s t o d i t e e q u i n d i a n c o r a d a a p p o r r e , i n d i c a v a n o q u a l e p a e s e d i p r o d u z i o n e l a R o m a n i a , c o n l a d i c i t u r a m a d e i n R o m a n i a " s i r i l e v a . D a q u e s t e d i n a m i c h e p r o d u t t i v e " a b a s s i s s i m o c o s t o , l a s o c i e t à h a d e g l i i n d u b b i v a n t a g g i e c o n o m i c i c h e s i t r a d u c o n o n e l l a m e s s a i n c o m m e r c i o d i q u e i p r o d o t t i r e a l i z z a t i i n r e g i m e d i s f r u t t a m e n t o " è l a t e s i d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o . S e l a t o m a i a p r o d o t t a d a m a n i c i n e s i , t a l v o l t a n o n i n r e g o l a i n I t a l i a , h a c o s t i c o m p r e s i t r a 8 e 1 4 e u r o , q u e l m o c a s s i n o f i n i s c e s u l m e r c a t o c o n u n p r e z z o c h e s f i o r a i 7 0 0 e u r o .