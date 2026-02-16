R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a f i b r a o t t i c a è i l ' s i s t e m a n e r v o s o ' e s s e n z i a l e p e r l ' e r a d e l l ' I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e d e l l a t r a n s i z i o n e g r e e n , i n d i s p e n s a b i l e p e r g a r a n t i r e i d i r i t t i d i c i t t a d i n a n z a d i g i t a l e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ I t a l i a n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e . È l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a l l a r i c e r c a " F i b e r f o r h u m a n v a l u e " , p r e s e n t a t o n e l l a g i o r n a t a d i l a v o r i d a l t i t o l o : “ F i b e r S w i t c h O n : l ’ a c c e s s o a l f u t u r o è a d e s s o ” p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i a R o m a . L ’ e v e n t o è s t a t o a p e r t o d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i P a o l o B o c c a r d e l l i , R e t t o r e d e l l a L u i s s . " L o s t u d i o ‘ F i b e r f o r h u m a n v a l u e s ’ n a s c e p e r o f f r i r e u n a v i s i o n e s c i e n t i f i c a e i n d i p e n d e n t e c h e a i u t i i l P a e s e a c o g l i e r e p i e n a m e n t e l e o p p o r t u n i t à d e l l a c o n n e t t i v i t à a v a n z a t a e d i m o s t r a c o n c h i a r e z z a c h e a d o t t a r e l a f i b r a u l t r a v e l o c e F T T H n o n è u n a s c e l t a t e c n i c a , m a u n d r i v e r d i s v i l u p p o . È c i ò c h e p e r m e t t e a c i t t a d i n i , i m p r e s e e i s t i t u z i o n i d i p a r t e c i p a r e p i e n a m e n t e a l l a v i t a e c o n o m i c a e d e m o c r a t i c a , r i d u c e n d o l e d i s u g u a g l i a n z e , s o s t e n e n d o l a c r e s c i t a e c o s t r u e n d o u n ’ I t a l i a p i ù c o m p e t i t i v a e i n c l u s i v a " . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i l o s t u d i o " F i b e r f o r h u m a n v a l u e " , a p p r o f o n d i t o d a E n z o P e r u f f o , P r o r e t t o r e a l l a D i d a t t i c a L u i s s e D i r e t t o r e d e l C e n t r o d i R i c e r c a i n S t r a t e g i c C h a n g e “ F r a n c o F o n t a n a ” e D a v i d e Q u a g l i o n e , P r o f e s s o r e d i E c o n o m i a a p p l i c a t a , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i C h i e t i – P e s c a r a , l a r i c e r c a “ L o s w i t c h - o n d e l l a f i b r a F T T H : u n m o t o r e d i s o s t e n i b i l i t à ” i l l u s t r a t a d a M i c h e l a M e o , P r o f e s s o r e s s a d i T e l e c o m u n i c a z i o n i , P o l i t e c n i c o d i T o r i n o , e i l r e p o r t “ L o s w i t c h - o n d e l l a f i b r a F T T H : i m p a t t i e c o n o m i c i e o c c u p a z i o n a l i p e r l ’ I t a l i a ” c u r a t o d a M a r c o V u l p i a n i , S e n i o r P a r t n e r , H e a d o f D e l o i t t e E c o n o m i c s . A i l a v o r i h a n n o p r e s o p a r t e a n c h e L u c r e z i a B u s a , H e a d o f U n i t B 3 “ M a r k e t s , C o m p e t i t i o n & R o a m i n g ” - D G C N E C T d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , G i a c o m o L a s o r e l l a , P r e s i d e n t e A g c o m e , c o n u n v i d e o m e s s a g g i o , A l e s s i o B u t t i , S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e a l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . P i ù l a v o r o , p i ù p r o d u t t i v i t à e m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a c o n l a f i b r a o t t i c a . L o s t u d i o d i D e l o i t t e h a e v i d e n z i a t o c o m e l a d i f f u s i o n e d e l l a f i b r a o t t i c a F T T H ( F i b e r T o T h e H o m e , c i o è l a f i b r a c h e a r r i v a f i n o a c a s a ) g e n e r i v a l o r e e c o n o m i c o , s o c i a l e e o c c u p a z i o n a l e n e l l e c o s ì d e t t e “ a r e e b i a n c h e ” . N e l l e z o n e p i ù r e m o t e o p e r i f e r i c h e , i n f a t t i , d o v e g l i o p e r a t o r i p r i v a t i n o n h a n n o i n v e s t i t o e l a f i b r a o t t i c a è , i n v e c e , a r r i v a t a g r a z i e a l P i a n o B U L - f i n a n z i a t o c o n f o n d i p u b b l i c i e r e a l i z z a t o d a l l a s o c i e t à O p e n F i b e r - e m e r g e c o m e p e r o g n i e u r o i n v e s t i t o s i p r o d u c a 4 , 4 e u r o d i P I L . A t t r a v e r s o l a p r e s e n z a d e l l a r e t e , i n o l t r e , s o n o s t a t i c r e a t i f i n o r a o l t r e 1 6 m i l i a r d i d i P I L a g g i u n t i v o e p i ù d i 2 5 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o , a c u i s i s o m m a n o o l t r e 5 , 3 m i l i a r d i e 9 0 m i l a o c c u p a t i g e n e r a t i d a g l i i n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i . A n c h e i l g e t t i t o f i s c a l e h a r e g i s t r a t o u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o , c o n u n a s t i m a d i o l t r e 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o d i e n t r a t e a g g i u n t i v e p e r l o S t a t o g r a z i e s o l t a n t o a l l a m e s s a a t e r r a d e g l i i n v e s t i m e n t i . I n u n o s c e n a r i o d i s o s t i t u z i o n e t o t a l e d e l r a m e c o n l a f i b r a o t t i c a , D e l o i t t e h a i n o l t r e c a l c o l a t o l ’ i m p a t t o e c o n o m i c o d e l l a p r e s e n z a d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a B U L n e l l e a r e e b i a n c h e : u n c o n t r i b u t o a n n u o d i o l t r e 2 9 m i l i a r d i d i e u r o s u l P I L e d i c i r c a 2 0 9 . 6 0 0 n u o v i o c c u p a t i . S e c o n d o M a r c o V u l p i a n i , S e n i o r P a r t n e r , H e a d o f D e l o i t t e E c o n o m i c s , l a f i b r a F T T H " d i m o s t r a d i e s s e r e u n m o t o r e d i i n c l u s i o n e , p r o d u t t i v i t à e s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e : a b i l i t a s m a r t w o r k i n g , i n n o v a z i o n e d e l l e i m p r e s e , m o d e r n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i , f a v o r e n d o l o s v i l u p p o d i i m p r e n d i t o r i a l o c a l e e r i d u c e n d o i l f e n o m e n o d e l l o s p o p o l a m e n t o d e i p i c c o l i c e n t r i e d a r e e r e m o t e . L ’ a d o z i o n e d e l l ’ F T T H è q u i n d i u n a p r i o r i t à n a z i o n a l e p e r r i d u r r e i l d i v a r i o d i g i t a l e e v a l o r i z z a r e t u t t o i l t e r r i t o r i o , s o s t e n e n d o u n a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e , d i f f u s a e r e s i l i e n t e d e l l ’ i n t e r o P a e s e " . N o n s o l o s v i l u p p o , a n c h e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a m b i e n t a l e b e n e f i c i a n o d e l l ’ a r r i v o d e l l a f i b r a . L o s t u d i o d e l P o l i t e c n i c o d i T o r i n o , i n p a r t i c o l a r e , q u a n t i f i c a l ' i m p a t t o e n e r g e t i c o d e l l o s w i t c h - o f f : r i d u z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i d e l l ’ 8 6 % , e q u i v a l e n t e a l l e e m i s s i o n i a n n u e d i c i r c a 8 0 m i l a v e i c o l i o a l c o n s u m o e n e r g e t i c o d i 3 0 m i l a a b i t a z i o n i . M i c h e l a M e o , P r o f e s s o r e s s a d i T e l e c o m u n i c a z i o n i a l P o l i t e c n i c o d i T o r i n o , h a e v i d e n z i a t o c o m e " o g n i a n n o p e r s o n e l c o m p l e t a m e n t o d e l l a m i g r a z i o n e n o n r a p p r e s e n t i s o l o u n f r e n o a l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , m a s i t r a d u c a i n u n c o s t o e n e r g e t i c o e a m b i e n t a l e d i r e t t o p e r i l m a n t e n i m e n t o i n v i t a d i t e c n o l o g i e o b s o l e t e e d e n e r g i v o r e . A c c e l e r a r e l o s w i t c h - o f f d e l r a m e n o n è d u n q u e s o l o u n ' o p p o r t u n i t à t e c n o l o g i c a , m a u n i m p e r a t i v o d i s o s t e n i b i l i t à " . D a l l ’ i n d a g i n e L u i s s " F i b e r f o r H u m a n V a l u e " , c o n d o t t a s u u n c a m p i o n e d i c i t t a d i n i , i m p r e s e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , e m e r g e c h i a r a m e n t e c h e l a f i b r a è u n " b e n e d ' e s p e r i e n z a " i l c u i v a l o r e v i e n e c o m p r e s o a p p i e n o s o l o d o p o l ’ u s o , g e n e r a n d o i n c r e m e n t i n e t t i d i p r o d u t t i v i t à e m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i c i t t a d i n i . I l r a p p o r t o e v i d e n z i a c o m e l ' I t a l i a , p u r a v e n d o r a g g i u n t o u n a c o p e r t u r a i n f r a s t r u t t u r a l e d ' e c c e l l e n z a ( 7 1 % ) , a f f r o n t i u n " p a r a d o s s o d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e " c o n u n t a s s o d i a d o z i o n e f e r m o a l 2 5 % ( d a t i D E S I 2 0 2 5 ) , f r e n a t o d a b a r r i e r e c u l t u r a l i e d a u n d e f i c i t d i c o m p e t e n z e d i g i t a l i d e l 4 5 , 7 5 % ( c o n t r o i l 5 5 , 6 % d e l l a m e d i a U E ) . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e i m p r e s e , s o l o u n a s u t r e u s a l a f i b r a F T T H ( i l 3 6 % ) , m a q u e l l e c h e l a u s a n o c r e s c o n o i l 2 0 % p i ù d e g l i a l t r i i n t e r m i n i d i f a t t u r a t o e o r g a n i c o , e m o s t r a n o p i ù p r o p e n s i o n e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e . A n c h e l a P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e v i a g g i a a d u e v e l o c i t à : g l i e n t i c o n n e s s i i n F T T H m o s t r a n o u n p r o f i l o d i c o m p e t e n z a n e t t a m e n t e s u p e r i o r e , c o n u n a c o n o s c e n z a t e c n i c a a p p r o f o n d i t a c h e t o c c a l ' 8 1 , 3 % ( c o n t r o i l 5 1 , 9 % d e g l i e n t i n o n - F T T H ) . D a q u i l a n e c e s s i t à s t r a t e g i c a a l i v e l l o P a e s e d i i n d i r i z z a r e e a g e v o l a r e l a d i s m i s s i o n e ( s w i t c h o f f ) d e l r a m e – p e r c o r s o t r a c c i a t o a n c h e a l i v e l l o c o m u n i t a r i o d a l l a C o m m i s s i o n e U e n e l D i g i t a l N e t w o r k s A c t – a c c o m p a g n a n d o l a c o n u n n e c e s s a r i o p e r c o r s o d i a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e . “ I l P a e s e h a r e c u p e r a t o t e r r e n o s u l l ’ i n f r a s t r u t t u r a – h a d i c h i a r a t o A l e s s i o B u t t i , S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i c o n d e l e g a a l l a T r a s f o r m a z i o n e D i g i t a l e , n e l s u o i n t e r v e n t o – e o g g i l a c o p e r t u r a d e l l a f i b r a f i n o a l l e a b i t a z i o n i s f i o r a i l 7 8 % d e l l e f a m i g l i e , r a g g i u n g e n d o 1 8 , 4 m i l i o n i d i n u c l e i f a m i l i a r i . Q u e s t o l i v e l l o p o n e l ’ I t a l i a i n u n a t r a i e t t o r i a d i m i g l i o r a m e n t o n e l c o n f r o n t o e u r o p e o , c o n l a p r o s p e t t i v a d i a v a n z a r e s e n s i b i l m e n t e n e l l e c l a s s i f i c h e c o n t i n e n t a l i e n t r o i l 2 0 2 6 . N o n o s t a n t e l a c o s t r u z i o n e d i q u e s t a g r a n d e a u t o s t r a d a d i g i t a l e , m o l t e p e r s o n e e i m p r e s e v i a g g i a n o a n c o r a s o t t o p o t e n z i a l e : d o b b i a m o v i n c e r e l a s f i d a d e l l ’ a d o z i o n e . I l p r i m o o b i e t t i v o p e r a r r i v a r e a l l a p i e n a a d o z i o n e s o n o l e c o m p e t e n z e ; i l s e c o n d o è i l t a k e - u p d e i s e r v i z i d i g i t a l i , p a s s a n d o d a u n a l o g i c a i n f r a s t r u t t u r a l e a u n a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e r e t i c o m e p i a t t a f o r m e p e r s e r v i z i p u b b l i c i d i g i t a l i a v a n z a t i ” .