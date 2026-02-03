R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P e r g i o r n i , M i l a n o è s t a t a l o s c e n a r i o d i u n ’ a p p a r i z i o n e f u t u r i s t i c a e m a g n e t i c a . T r a i q u a r t i e r i i c o n i c i e i d i s t r e t t i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , u n ’ a u t o l e g g e n d a r i a h a c a t t u r a t o l ’ a t t e n z i o n e d i p a s s a n t i e m e d i a , a l i m e n t a n d o i l s o s p e t t o c h e l a c i t t à f o s s e s t a t a s c e l t a c o m e s e t p e r u n g r a n d e r i t o r n o c i n e m a t o g r a f i c o . O g g i , i l m i s t e r o s i s c i o g l i e : n e s s u n a p r o d u z i o n e h o l l y w o o d i a n a , b e n s ì u n p r o g e t t o d i c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e f i r m a t o E . O n . L ’ o b i e t t i v o ? R a c c o n t a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a o l t r e i t e c n i c i s m i , e l e v a n d o l a a e l e m e n t o c a r d i n e d e l l a c u l t u r a c o n t e m p o r a n e a e d e l t e s s u t o u r b a n o , m o s t r a n d o i l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a a t t r a v e r s o u n s i m b o l o c h e h a s e g n a t o l ’ i m m a g i n a r i o d i m o l t e p e r s o n e . E . O n h a s c e l t o u n ’ i c o n a a s s o l u t a d e l d e s i g n e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t r a s f o r m a n d o l a i n u n m a n i f e s t o d e l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a e d e l l a f l e s s i b i l i t à e n e r g e t i c a . N o n s i t r a t t a d i u n a s e m p l i c e r e v i s i o n e e s t e t i c a , m a d i u n p r o g e t t o d i i n g e g n e r i a r e a l e : i l t e a m t e c n i c o d i E . O n h a i n f a t t i i n t e g r a l m e n t e c o n v e r t i t o i l v e i c o l o a l l a t r a z i o n e e l e t t r i c a , v e s t e n d o l o c o n l ’ i c o n i c o r o s s o d e l G r u p p o . L ’ o p e r a z i o n e v u o l e r e n d e r e c o n c r e t a l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , t r a s f o r m a n d o l a i n u n ’ e s p e r i e n z a t a n g i b i l e : u n ’ i c o n i c a a u t o r o s s a b r a n d i z z a t a E . O n p e r c o r r e l e s t r a d e d i M i l a n o , p o r t a n d o i l t e m a f u o r i d a g l i a m b i t i s p e c i a l i s t i c i . C o s ì , l ’ e n e r g i a d i v e n t a m o t o r e d i u n a n u o v a n a r r a z i o n e c o l l e t t i v a , c a p a c e d i u n i r e m e m o r i a s t o r i c a e v i s i o n e d e l f u t u r o . " C o n q u e s t o p r o g e t t o a b b i a m o v o l u t o d i m o s t r a r e c h e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a n o n è u n t e m a a s t r a t t o o r i s e r v a t o a g l i a d d e t t i a i l a v o r i , m a q u a l c o s a c h e p u ò e n t r a r e n e l l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o e n e l l e s t r a d e d e l l e n o s t r e c i t t à . T r a s f o r m a r e u n ’ i c o n a d e l p a s s a t o i n u n s i m b o l o d e l f u t u r o s i g n i f i c a r e n d e r e i l c a m b i a m e n t o e l ' i n n o v a z i o n e v i s i b i l i , c o m p r e n s i b i l i e v i c i n i a l l e p e r s o n e " , h a c o m m e n t a t o L u c a C o n t i , C e o d i E . O N I t a l i a . " È l o s t e s s o a p p r o c c i o c o n c u i i n E . O n a c c o m p a g n i a m o o g n i g i o r n o c l i e n t i , c i t t à e i m p r e s e v e r s o u n m o d e l l o e n e r g e t i c o p i ù p a r t e c i p a t i v o , i n c u i c i a s c u n o p u ò d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t a d i u n f u t u r o e l e t t r i c o , f l e s s i b i l e e g i à i n m o v i m e n t o , i n t e g r a n d o l a m o b i l i t à e l e t t r i c a c o m e e s p e r i e n z a a 3 6 0 g r a d i : c o n r i c a r i c a p u b b l i c a e d o m e s t i c a e s o l u z i o n i s m a r t c h e p e r m e t t o n o a i c l i e n t i d i o t t i m i z z a r e c o n s u m i e r i s p a r m i a r e " . C o n u n a b a t t e r i a c a p a c e d i r i c a r i c a r s i r a p i d a m e n t e e u n s i s t e m a o t t i m i z z a t o p e r p r e s e r v a r n e l a d u r a t a , l ’ a u t o n o n è s o l o u n m e z z o d i t r a s p o r t o : g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a V e h i c l e - t o - L o a d ( V 2 L ) , p u ò a l i m e n t a r e d i s p o s i t i v i e s t e r n i f i n o a 1 , 5 k W . Q u e s t o l a t r a s f o r m a i n u n a c c u m u l a t o r e d e c e n t r a l i z z a t o , a p r e n d o l a s t r a d a a s c e n a r i e v o l u t i c o m e i l V e h i c l e - t o - H o m e e i l V e h i c l e - t o - G r i d , i n c u i i v e i c o l i e l e t t r i c i p o s s o n o r e s t i t u i r e e n e r g i a a l l e a b i t a z i o n i o a l l a r e t e , c o n t r i b u e n d o a l l a s t a b i l i t à d e l s i s t e m a e l e t t r i c o . I l p r o g e t t o r a c c o n t a i n m o d o c o n c r e t o l ’ e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a e n e r g e t i c o : d a u n m o d e l l o c e n t r a l i z z a t o a u n o d e c e n t r a l i z z a t o , d i g i t a l e e p a r t e c i p a t i v o , i n c u i i c l i e n t i d i v e n t a n o p a r t e a t t i v a d e l l a t r a n s i z i o n e . S e o g g i i v e i c o l i e l e t t r i c i r a p p r e s e n t a n o p r e v a l e n t e m e n t e u n a d o m a n d a p e r l a r e t e , d o m a n i s a r a n n o i n g r a d o d i m o d u l a r e i c o n s u m i e r e s t i t u i r e e n e r g i a n e i m o m e n t i d i m a g g i o r e d o m a n d a , c o n t r i b u e n d o a l l a c r e a z i o n e d i u n s i s t e m a e n e r g e t i c o d a v v e r o f l e s s i b i l e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a m o b i l i t à e l e t t r i c a n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i t r a s p o r t i , m a u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r a c c o m p a g n a r e l a c r e s c i t a d e l l e f o n t i r i n n o v a b i l i e r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù e f f i c i e n t e e r e s i l i e n t e . E . O n o p e r a g i à i n q u e s t a d i r e z i o n e a t t r a v e r s o s o l u z i o n i d i s m a r t c h a r g i n g , g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e i c o n s u m i e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i c h e o r c h e s t r a n o a b i t a z i o n i , v e i c o l i e s i s t e m i d i a c c u m u l o . I n I t a l i a , i l G r u p p o è s t a t o i l p r i m o a i n t e g r a r e l a r i c a r i c a i n t e l l i g e n t e d i r e t t a m e n t e n e l l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a . C o n l ’ o f f e r t a E . O n L u c e D r i v e S m a r t y , i c l i e n t i p o s s o n o p r o g r a m m a r e l a r i c a r i c a d e l l ’ a u t o e l e t t r i c a n e l l e f a s c e o r a r i e p i ù c o n v e n i e n t i e g e s t i r e c o n s u m i d o m e s t i c i e m o b i l i t à d a u n ’ u n i c a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e ( m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i a q u e s t o l i n k ) . L a t r a n s i z i o n e v e r s o v e i c o l i e l e t t r i c i n o n r i g u a r d a s o l o l a g e s t i o n e d o m e s t i c a d e i c o n s u m i : r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r m o d u l a r e l a d o m a n d a e s u p p o r t a r e l a r e t e i n m o d o i n t e l l i g e n t e , c o n t r i b u e n d o a l l a c r e a z i o n e d i u n s i s t e m a e n e r g e t i c o p i ù e f f i c i e n t e e r e s i l i e n t e . I n q u e s t o c o n t e s t o , a t t r a v e r s o l a s u a c o n t r o l l a t a E . O n D r i v e I n f r a s t r u c t u r e , E . O n s t a s v i l u p p a n d o u n a r e t e d i h u b d i r i c a r i c a u l t r a - f a s t l u n g o i p r i n c i p a l i c o r r i d o i a u t o s t r a d a l i i t a l i a n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a g g i u n g e r e 1 8 a r e e d i s e r v i z i o e c i r c a 1 0 4 p u n t i d i r i c a r i c a e n t r o i l 2 0 2 6 . G l i h u b s o n o c o l l o c a t i i n p o s i z i o n i s t r a t e g i c h e , s t u d i a t i p e r g a r a n t i r e u n a c u s t o m e r e x p e r i e n c e o t t i m a l e e u n a r i c a r i c a r a p i d a e s e m p l i c e . I l p r o g e t t o h a t r o v a t o i l s u o c u l m i n e i l 2 f e b b r a i o a M i l a n o , n e l l a c o r n i c e d e l l e O f f i c i n e d e l V o l o . L a s c e l t a d e l l a l o c a t i o n n o n è s t a t a c a s u a l e : i n q u e s t o s p a z i o d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , d o v e i l p a s s a t o i n d u s t r i a l e i n c o n t r a i l d e s i g n c o n t e m p o r a n e o , l ’ a u t o i c o n i c a h a s v e l a t o l a s u a n u o v a a n i m a e l e t t r i c a , d i m o s t r a n d o c h e i l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à e d e l l ’ e n e r g i a è g i à q u i , t h e f u t u r e i s n o w . L ’ e v e n t o h a t r a s f o r m a t o l a s u g g e s t i o n e d e i g i o r n i s c o r s i i n u n a r e a l t à t a n g i b i l e , d i m o s t r a n d o c h e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a n o n è u n a p r o m e s s a l o n t a n a , m a u n a t e c n o l o g i a g i à c a p a c e d i a l i m e n t a r e i l p r e s e n t e . A t t r a v e r s o q u e s t o c o n n u b i o t r a m e m o r i a s t o r i c a e a v a n g u a r d i a t e c n i c a , E . O n l a n c i a u n m e s s a g g i o i n e q u i v o c a b i l e : i l c a m b i a m e n t o d e l s i s t e m a e n e r g e t i c o è u n p r o c e s s o c u l t u r a l e g i à i n a t t o , p r o n t o a i n t e g r a r s i n e l q u o t i d i a n o a t t r a v e r s o n u o v i l i n g u a g g i c h e u n i s c o n o i n n o v a z i o n e , e m o z i o n e e v i s i o n e u r b a n a .