M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - T h e A d e c c o G r o u p p r e s e n t a ' T a l e n t H o u s e ' , i l p r i m o m e m b e r s c l u b d e l G r u p p o , c h e a p r e p e r l a p r i m a v o l t a l e s u e p o r t e a M i l a n o p e r a c c o g l i e r e i m p r e n d i t o r i , H r , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i . N a s c e c o s ì , i n v i a T o r t o n a 3 1 , u n o s p a z i o i n e d i t o c h e s u p e r a i l m o d e l l o t r a d i z i o n a l e d e l l ’ a g e n z i a p e r i l l a v o r o , d o v e i n n o v a z i o n e , r e l a z i o n i e t a l e n t o s i i n t r e c c i a n o o g n i g i o r n o p e r p r o g e t t a r e i l l a v o r o d i d o m a n i e d a r e f o r m a a u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a v o r o . T a l e n t H o u s e p r e n d e v i t a a t t r a v e r s o u n a p r o p o s t a r i c c a d i e v e n t i , f o r m a z i o n e e o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g p e n s a t e p e r l a b u s i n e s s c o m m u n i t y , i l m o n d o H r e l e p m i . L a m e m b e r s h i p , r i s e r v a t a a c e o , m a n a g e r e r e s p o n s a b i l i d e l l e r i s o r s e u m a n e d e l l e a z i e n d e p i ù d i n a m i c h e , o f f r e a i s u o i m e m b r i l ’ a c c e s s o i l l i m i t a t o a g l i s p a z i d e l l a s t r u t t u r a , l a p o s s i b i l i t à d i p r e n o t a r e a r e e p e r e v e n t i e s c l u s i v i , l a p a r t e c i p a z i o n e a u n c a l e n d a r i o d i i n c o n t r i t e m a t i c i , p e r c o r s i d i e x e c u t i v e e d u c a t i o n s u t e m i H r e b u s i n e s s d ’ a v a n g u a r d i a , l ’ a c c e s s o a p i a t t a f o r m e d i g i t a l i d i a s s e s s m e n t e f o r m a z i o n e , o l t r e a s c o n t i e s e r v i z i e s c l u s i v i d e l l a C o n t e n t F a c t o r y , i l l a b o r a t o r i o c r e a t i v o d i s t o r y t e l l i n g e d e m p l o y e r b r a n d i n g d i T h e A d e c c o G r o u p , c o n u n o s t u d i o d i r e g i s t r a z i o n e v i d e o e p o d c a s t . T a l e n t H o u s e s i p r o p o n e c o s ì c o m e i l n u o v o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i v u o l e a n t i c i p a r e i l f u t u r o d e l l a v o r o , c o s t r u e n d o i n s i e m e u n a r e t e d i r e l a z i o n i , i d e e e p r o g e t t i c h e m e t t a n o a l c e n t r o l e p e r s o n e e i l v a l o r e d e l l a c o n t a m i n a z i o n e t r a e s p e r i e n z e d i v e r s e . " T a l e n t H o u s e - s p i e g a V i r g i n i a S t a g n i , c h i e f m a r k e t i n g o f f i c e r & c o u n t r y h e a d o f c o m m s T h e A d e c c o G r o u p I t a l i a - r a p p r e s e n t a l a n u o v a f r o n t i e r a a t t r a v e r s o c u i T h e A d e c c o G r o u p v u o l e r i d i s e g n a r e i l c o n c e t t o d i l u o g o d i l a v o r o e d i n e t w o r k i n g . N o n n a s c e s o l o c o m e u n o s p a z i o f i s i c o , m a c o m e u n v e r o p u n t o d i c o n t a t t o s t r a t e g i c o d o v e i m p r e n d i t o r i , m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i H r p o s s o n o i n c o n t r a r s i , c o n f r o n t a r s i e a c c e d e r e a e s p e r i e n z e , c o n t e n u t i e s t r u m e n t i e s c l u s i v i p e r a c c e l e r a r e l a l o r o c r e s c i t a e q u e l l a d e l l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a . A b b i a m o s c e l t o M i l a n o , c a p i t a l e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l t a l e n t o , c o m e c i t t à s i m b o l o d i q u e s t a p r i m a a p e r t u r a : q u i v o g l i a m o c o n n e t t e r e l e m i g l i o r i e n e r g i e d e l b u s i n e s s e d e l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e k n o w - h o w , f o r m a z i o n e e u n n e t w o r k i n t e r n a z i o n a l e c h e g u a r d a g i à a l f u t u r o . T a l e n t H o u s e è u n c l u b d o v e i l v a l o r e s i c r e a i n s i e m e , s u p e r a n d o i c o n f i n i d e l l ’ a g e n z i a t r a d i z i o n a l e e p r o m u o v e n d o u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a v o r o c h e m e t t e a l c e n t r o l e p e r s o n e , l e i d e e e l a c o n t a m i n a z i o n e t r a m o n d i d i v e r s i . S i a m o c o n v i n t i c h e i l l a v o r o d i d o m a n i s i c o s t r u i s c a o g g i , f a c e n d o s i s t e m a e i n v e s t e n d o s u l l ’ i n n o v a z i o n e c o n d i v i s a " . O l t r e a i m e m b e r , a n c h e p e r s o n a g g i d i s p i c c o s a r a n n o c o i n v o l t i n e l c a l e n d a r i o d e g l i a p p u n t a m e n t i d i T a l e n t H o u s e . T r a i p r o s s i m i e v e n t i : i l 4 d i c e m b r e 2 0 2 5 , P a o l o C e v o l i c o n ' P i c c o l i i m p r e n d i t o r i c r e s c o n o ' . A f e b b r a i o 2 0 2 6 i l p r o f e s s o r U m b e r t o G a l i m b e r t i c o n ' I l l a v o r o t r a m u l t i g e n e r a z i o n a l i t à e t e c n o l o g i a ' . A m a r z o 2 0 2 6 P a o l o C r e p e t c o n ' E d u c a r e a l l a v o r o ' .