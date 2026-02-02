R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C i a s p e t t i a m o u n u t i l i z z o s e m p r e p i ù a m p i o d e i f a r m a c i e q u i v a l e n t i e b i o s i m i l a r i : o l t r e a c u r a r e l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e , i n t r o d u c o n o r i s p a r m i p e r i l s e r v i z i o s a n i t a r i o e q u i n d i m a g g i o r e a c c e s s i b i l i t à . S o n o i f a r m a c i u t i l i z z a t i d a u n ' a m p i a f a s c i a d i p a z i e n t i c o n c o n d i z i o n i c r o n i c h e c o m e d i a b e t e , i p e r t e n s i o n e e i p e r c o l e s t e r o l e m i a e r a p p r e s e n t a n o u n e l e m e n t o r i l e v a n t e d e l l e t e r a p i e " . C o s ì S t e f a n o C o l l a t i n a , p r e s i d e n t e E g u a l i a , i n t e r v e n e n d o a l d i g i t a l t a l k - o r a d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i w e b e s o c i a l d i A d n k r o n o s - d e d i c a t o a l l a r i f o r m a d e l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e i p r o t a g o n i s t i i s t i t u z i o n a l i e i r a p p r e s e n t a t i d e i c i t t a d i n i . " I l p r o b l e m a o g g i è l a s o s t e n i b i l i t à i n d u s t r i a l e d e l l e p r o d u z i o n i a b a s s o p r e z z o - c h i a r i s c e C o l l a t i n a - I c o s t i s o n o a u m e n t a t i m e n t r e i p r e z z i s o n o r i m a s t i f i s s i , e q u e s t o r i s c h i a d i a l i m e n t a r e i l f e n o m e n o d e l l e c a r e n z e . A n c h e i m e c c a n i s m i d i g a r a b a s a t i s o l o s u l m a s s i m o r i b a s s o n o n f a v o r i s c o n o l a p l u r a l i t à d e i f o r n i t o r i e a g g r a v a n o l e d i f f i c o l t à d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o " . " L a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 è s t a t a a c c o l t a f a v o r e v o l m e n t e p e r c h é h a e l i m i n a t o i l p a y b a c k s u i f a r m a c i d i s t r i b u i t i i n f a r m a c i a , d a n d o r i s t o r o a u n s e t t o r e c o n m a r g i n i s e m p r e p i ù c o m p r e s s i - o s s e r v a i l p r e s i d e n t e d i E g u a l i a - I f a r m a c i e q u i v a l e n t i v e n d u t i i n o s p e d a l e c o n t i n u a n o p e r ò a d a v e r e i l m e c c a n i s m o d e l p a y b a c k , u n a s o r t a d i t a s s a o c c u l t a c h e r e n d e d i f f i c i l e l a s o s t e n i b i l i t à i n d u s t r i a l e . L a p o s s i b i l i t à d i g a r e m u l t i - a g g i u d i c a t a r i o è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e : a v e r e p i ù a z i e n d e f o r n i t r i c i c o n s e n t e u n a m i g l i o r e p i a n i f i c a z i o n e e r i d u c e i l r i s c h i o d i c a r e n z e " , p r e c i s a C o l l a t i n a . L ' a u s p i c i o p e r i l s e t t o r e è c h e " l a r e v i s i o n e d e i p r e z z i , c o n a t t e n z i o n e a l l ' a c c e s s o e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e i p r o d o t t i a b a s s o c o s t o , d i v e n t i u n p u n t o c e n t r a l e d e l T e s t o u n i c o " .