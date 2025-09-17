R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l l a P a c e , i l 2 1 s e t t e m b r e , s a r a n n o d i s p o n i b i l i l e p r i m e c i n q u e p u n t a t e d e l n u o v o P o d c a s t O r i g i n a l R a i P l a y S o u n d “ T e s t i m o n i d i P a c e ” , u n p r o g e t t o i n d i e c i e p i s o d i r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a . L a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e s i t e r r à g i o v e d ì 1 8 s e t t e m b r e 2 0 2 5 a l l e o r e 1 5 : 0 0 p r e s s o l a s e d e R a i d i V i a A s i a g o 1 0 , R o m a ( S a l a A ) . I l p o d c a s t , s c r i t t o d a M e t i s D i M e o , N i c o l a s M a r z o l i n o e R o b e r t o S e r i o i n o c c a s i o n e d e l l a c e l e b r a z i o n e d e g l i o t t a n t ’ a n n i d e l l a f i n e d e l l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e , r a c c o g l i e e c u s t o d i s c e l e v o c i d e l l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r e e c o n f l i t t i a r m a t i , o f f r e n d o u n r a c c o n t o i n t e n s o e n e c e s s a r i o . A t t r a v e r s o t e s t i m o n i a n z e i n t i m e e c o m m o v e n t i d i u o m i n i , d o n n e e b a m b i n i c h e h a n n o v i s s u t o l a g u e r r a s e n z a i m b r a c c i a r e u n ’ a r m a , p a g a n d o i l p r e z z o p i ù a l t o , i l p o d c a s t a c c o m p a g n a l ’ a s c o l t a t o r e i n u n v i a g g i o t r a d o l o r e , m e m o r i a e s p e r a n z a . O g g i n e l m o n d o s o n o i n c o r s o 3 1 g u e r r e e 2 3 c r i s i a r m a t e , i l n u m e r o p i ù a l t o d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e . P r o p r i o i n q u e l c o n f l i t t o , p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a , l e v i t t i m e c i v i l i s u p e r a r o n o q u e l l e m i l i t a r i , c a m b i a n d o p e r s e m p r e i l v o l t o d e l l a g u e r r a . A d i s t a n z a d i o t t a n t ’ a n n i , i d a t i r e s t a n o a l l a r m a n t i : o l t r e i l 9 0 % d e l l e v i t t i m e d e i c o n f l i t t i i n c o r s o s o n o c i v i l i , u n d a t o c h e r e s t i t u i s c e c o n f o r z a l a c e n t r a l i t à d e l l a l o r o t e s t i m o n i a n z a e l a n e c e s s i t à d i a s c o l t a r n e l e v o c i . A c o n d u r r e i l p o d c a s t s a r a n n o N i c o l a s M a r z o l i n o , v i t t i m a c i v i l e d i g u e r r a e C o n s i g l i e r e N a z i o n a l e d e l l ’ A n v c g , e M e t i s D i M e o , a u t r i c e , c o n d u t t r i c e R a i e a t t i v i s t a p e r i d i r i t t i u m a n i . I l l a v o r o s c i e n t i f i c o è c u r a t o d a S a r a G o r e l l i , c o o r d i n a t r i c e d e L ’ O s s e r v a t o r i o – C e n t r o d i r i c e r c h e s u l l e v i t t i m e c i v i l i d e i c o n f l i t t i d e l l ’ A n v c g , e d a F a b i o D e N i n n o , P r o f e s s o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e s t o r i c h e e d e i b e n i c u l t u r a l i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i S i e n a e m e m b r o d e l D i p a r t i m e n t o d i s t u d i e r i c e r c h e s t o r i c h e d e l l ’ A n v c g . L e p u n t a t e d e l p o d c a s t s e g u o n o u n p e r c o r s o s t o r i c o c h e v a d a l l a S e c o n d a G u e r r a M o n d i a l e f i n o a d a r r i v a r e a l l e g u e r r e p i ù r e c e n t i e d a i d r a m m i c o n t e m p o r a n e i c h e s e g n a n o S i r i a , Y e m e n , A f g h a n i s t a n , U c r a i n a , M e d i o O r i e n t e e P a l e s t i n a , p a s s a n d o p e r l ’ E x J u g o s l a v i a e i l R w a n d a . I c o n d u t t o r i o f f r o n o u n ’ a n a l i s i g e o p o l i t i c a e u m a n i t a r i a c h e a i u t a a c o m p r e n d e r e l e c a u s e d e i c o n f l i t t i e l ’ i m p a t t o d e v a s t a n t e s u l l e p o p o l a z i o n i c i v i l i . O g n i e p i s o d i o o s p i t a l a v o c e d i u n a v i t t i m a s o p r a v v i s s u t a , u n t e s t i m o n e d i p a c e , c h e c o n d i v i d e l a p r o p r i a e s p e r i e n z a a c c o m p a g n a t o d a b r e v i r a c c o n t i n a r r a t i e d a l c o n t r i b u t o d i a l c u n e a s s o c i a z i o n i u m a n i t a r i e i m p e g n a t e n e l l a p r o t e z i o n e d e i c i v i l i e / o n e i p r o g e t t i d i c o r r i d o i u m a n i t a r i ( l a C o m u n i t à d i S a n t ’ E g i d i o , l a F e d e r a z i o n e d e l l e C h i e s e E v a n g e l i c h e i n I t a l i a , l ’ I s c o s , l ’ A s s o c i a z i o n e L u t v a , l a F o n d a z i o n e M u s e k e O n l u s , i l C e n t r o F o n t e d ’ I s m a e l e ) . N e l p o d c a s t t r o v a n o s p a z i o i p r e z i o s i c o n t r i b u t i d i M a r c o C o r t e s i e M a r a M o s c h i n i , a u t o r i e a t t o r i , c h e d a n n o v o c e a d a l c u n e s t o r i e v e r e d i c o r a g g i o . “ T e s t i m o n i d i P a c e ” è u n p e r c o r s o n a r r a t i v o c h e u n i s c e l a f o r z a d e l l e t e s t i m o n i a n z e p e r s o n a l i a l l ’ a n a l i s i s t o r i c a e g e o p o l i t i c a , t r a s f o r m a n d o l a m e m o r i a i n c o s c i e n z a c o l l e t t i v a e i n u n i m p e g n o c o n c r e t o p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o d i p a c e .