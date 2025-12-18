S a l e r n o , 1 8 d i c . ( L a b i t a l i a ) - L a c i t t à d i S a l e r n o s i p r e p a r a a d o s p i t a r e u n e v e n t o d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e c h e m i r a a r i d e f i n i r e i l r a p p o r t o t r a i s t i t u z i o n i e n u o v e g e n e r a z i o n i . I l G r a n d H o t e l S a l e r n o s a r à l a s e d e , d a o g g i a l 2 0 d i c e m b r e 2 0 2 5 , d e l m e e t i n g d i p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o n a z i o n a l e ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' , u n ' i n i z i a t i v a a m b i z i o s a f i n a n z i a t a d a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i p e r l ’ a n n u a l i t à 2 0 2 4 ( a i s e n s i d e l l ’ a r t . 7 2 d e l D . l g s . n . 1 1 7 / 2 0 1 7 ) . L ' e n t e d i t e r z o s e t t o r e M o b y D i c k A p s g u i d a i l p r o g e t t o i n q u a l i t à d i c a p o f i l a n a z i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o d i c o i n v o l g e r e o p e r a t o r i e g i o v a n i d i t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e i n u n p e r c o r s o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e c o - p r o g r a m m a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i . A l c e n t r o , l ’ e s i g e n z a d i a s c o l t a r e i b i s o g n i r e a l i d e i g i o v a n i , s t i m o l a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i e f a v o r i r e l a n a s c i t a d i i d e e e i n i z i a t i v e p e r c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e , s o s t e n i b i l i e p a r t e c i p a t i v e . L ’ i n i z i o d e i l a v o r i d e l M e e t i n g è p r e v i s t o p e r i l p o m e r i g g i o , p r e s s o i l G r a n d H o t e l S a l e r n o ( L u n g o m a r e C l e m e n t e T a f u r i , 1 ) . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i i l m o m e n t o c l o u d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e è l ’ i n t e r v e n t o d e l v i c e m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i , M a r i a T e r e s a B e l l u c c i , c h e d i a l o g h e r à c o n i l g i o r n a l i s t a d i A d n k r o n o s , F a b i o P a l u c c i o , s u l l e a s p e t t a t i v e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e s u l l e a t t i v i t à m e s s e i n c a m p o d a l g o v e r n o p e r r e n d e r e i g i o v a n i p r o t a g o n i s t i a t t i v i n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l e p o l i t i c h e e d e i s e r v i z i a l o r o d e s t i n a t i . D u r a n t e l a p r i m a g i o r n a t a d e l m e e t i n g s o n o p r e v i s t i a l t r i d u e P a n e l d i a l t o p r o f i l o . A l l e 1 6 , n e l c o r s o d e l t a l k s u l t e m a ' C o - p r o g r a m m a r e , s t r u m e n t o c o l l a b o r a t i v o t r a p . a . e t e r z o s e t t o r e ' , i n t e r v e n g o n o : A l e s s a n d r o L o m b a r d i , c a p o d i p a r t i m e n t o p o l i t i c h e s o c i a l i m i n i s t e r o d e l L a v o r o ; V i r g i l i o D ’ A n t o n i o , M a g n i f i c o R e t t o r e d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i S a l e r n o ; P a o l a d e R o b e r t o , a s s e s s o r e a l l e P o l i t i c h e s o c i a l i e g i o v a n i l i d e l C o m u n e d i S a l e r n o ; M a r i o D i S p i r i t o , c o n s u l e n t e c o n t a b i l e e f i s c a l e p e r i l T e r z o S e t t o r e ; W a l t e r R a , s i n d a c o d e l C o m u n e d i C o r l e o n e . A l l e o r e 1 7 : 3 0 , i l t a l k s u l t e m a ' P o l i t i c h e G i o v a n i l i , d i v e r g e n z e r e g i o n a l i e f u t u r o q u a d r o n a z i o n a l e ' , o s p i t a g l i i n t e r v e n t i d i : G i u s e p p e P i e r r o , c a p o d i p a r t i m e n t o p e r l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i e S e r v i z i o c i v i l e u n i v e r s a l e ; F e d e r i c a C e l e s t i n i C a m p a n a r i , p r e s i d e n t e d e l l ’ A g e n z i a i t a l i a n a p e r l a g i o v e n t ù ; M a r i a C r i s t i n a P i s a n i , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e g i o v a n i ; D o m e n i c o C a r b o n e , p r e s i d e n t e d i A n c i G i o v a n i ; D o n R o b e r t o F a c c e n d a , r e s p o n s a b i l e p a s t o r a l e g i o v a n i l e d i S a l e r n o . N e l c o r s o d e l s e c o n d o p a n e l , s o n o p r e v i s t e a n c h e l e t e s t i m o n i a n z a d i g i o v a n i v o l o n t a r i i m p e g n a t i i n m i s s i o n i a l l ’ e s t e r o c o m e A n t o n i o S c i c o l o n e e P a o l o G i o v a n n i M a r i a D e P r e z z o ( K e n y a ) ; M a h m o o d M u s t a f a ( E g i t t o ) e S t e f a n i a D a n i e l e ( A r g e n t i n a ) . L a g i o r n a t a d i v e n e r d ì 1 9 d i c e m b r e è d e d i c a t a a l l a d i m e n s i o n e e u r o p e a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e g i o v a n i l e e a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e a t t i v i t à c h e l a R e t e E u r o p e D i r e c t C a m p a n i a s v i l u p p e r à n e i p r o s s i m i a n n i . A l l e o r e 1 2 : 0 0 , n e l l a S a l a T a f u r i d e l G r a n d H o t e l S a l e r n o , è p r e v i s t o i l p a n e l ' L e v o c i d e i g i o v a n i n e l l ’ E u r o p a d i d o m a n i ' , u n i n c o n t r o c h e r i u n i s c e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , o p e r a t o r i d e l l a c o m u n i c a z i o n e e u r o p e a e g i o v a n i p r o t a g o n i s t i d e i p r o g r a m m i U e . I n t e r v e n g o n o : L u c i a P e c o r a r i o , p r e s o c i a l m e d i a m a n a g e r d e l l ’ u f f i c i o d i c o l l e g a m e n t o d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o ; A n d r e e a A l e x a n d r a S t a n , c o m m u n i t y m a n a g e r E u r o p e D i r e c t S a l e r n o ; V i n c e n z o G i r f a t t i , c o o r d i n a t o r e E u r o p e D i r e c t C a s e r t a ; V a l e n t i n a T a m b u r r e l l i , r e s p o n s a b i l e E u r o p e D i r e c t N a p o l i ; M i c h e l e D e L u c a , r e s p o n s a b i l e E u r o p e D i r e c t V e s u v i o ; D o m e n i c o B a l d i n o e D o u a e C h i t a o u y , v o l o n t a r i d e l C o r p o E u r o p e o d i S o l i d a r i e t à . N e l p o m e r i g g i o è p r e v i s t o l ' i n c o n t r o c o n g l i o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i p r e s s o l a G f f m u l t i m e d i a v a l l e y d i G i f f o n i V a l l e P i a n a . L a g i o r n a t a d i c h i u s u r a , p r e v i s t a p e r s a b a t o 2 0 d i c e m b r e , a f f r o n t a d u e t e m i c e n t r a l i p e r l o s v i l u p p o d e l t e r z o s e t t o r e : l e g a l i t à e t a l e n t o . L ’ i n i z i o d e i l a v o r i è p r e v i s t o p e r l e o r e 9 : 3 0 c o n u n d i b a t t i t o s u l t e m a ' B e n i c o n f i s c a t i , q u a l e f u t u r o p e r g l i E t s ' , n e l c o r s o d e l q u a l e i n t e r v e n g o n o : i l P r e f e t t o M a r i a R o s a r i a L a g a n à , d i r e t t o r e d e l l ' A n b s c - a g e n z i a n a z i o n a l e p e r l ' a m m i n i s t r a z i o n e e l a d e s t i n a z i o n e d e i b e n i s e q u e s t r a t i e c o n f i s c a t i a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a ; I s m a e l e L a V a r d e r a , d e p u t a t o d e l l ’ A s s e m b l e a R e g i o n a l e S i c i l i a n a e g i à p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e R e g i o n a l e A n t i m a f i a ; D o n A n i e l l o M a n g a n i e l l o , p r e t e a n t i c a m o r r a ; S e b a s t i a n o V i t a l e ( R e v M a n ) , p o l i z i o t t o r a p p e r ; A n t h o n y L o B i a n c o , p r e s i d e n t e V a l e n t i a A p s ; I R a g a z z i d i V i a D ’ A m e l i o , A s s o c i a z i o n e A n t i m a f i a e d i P r o m o z i o n e d e l l a L e g a l i t à . A s e g u i r e , l ' a t t e n z i o n e s i s p o s t e r à s u l l a ' G e n e r a z i o n e p o t e n z i a l e e t a l e n t i ' , c o n o s p i t i c h e s p a z i a n o d a l m o n d o i s t i t u z i o n a l e a q u e l l o d e l l o s p o r t e d e l l a c u l t u r a , c o m e : M i c h e l e S c i s c i o l i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l ' I s t i t u t o P o l i g r a f i c o e Z e c c a d e l l o S t a t o ; C l a u d i o G u b i t o s i , F o n d a t o r e d e l G i f f o n i F i l m F e s t i v a l ; L i n t o n J h o n s o n , c e s t i s t a e x N b a ; F r a n c e s c o F i o r e e R o b e r t a B o r r e l l i , c o m p o n e n t i d e l l a n a z i o n a l e i t a l i a n a d i t e n n i s p e r t r a p i a n t a t i ; P i e r l u i g i G i g a n t e , a t t o r e . L a c o n c l u s i o n e d e i l a v o r i , p r e v i s t a p e r l e o r e 1 2 : 1 5 , è a f f i d a t a a g l i i n t e r v e n t i d i : C i r o C a s t a l d o , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F o n d a z i o n e B a n c o d i N a p o l i ; D o m e n i c o C r e d e n d i n o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e C a s s a d i R i s p a r m i o S a l e r n i t a n a ; F r a n c e s c o P i e m o n t e , p r e s i d e n t e d i M o b y D i c k E t s . C o n M o b y D i c k A p s c a p o f i l a c o m p o n g o i l p a r t n e r i a t o d i ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' l e s e g u e n t i a s s o c i a z i o n i : T d m 2 0 0 0 ( S a r d e g n a ) , A s s o c i a z i o n e V a l e n t i a A p s ( C a l a b r i a ) , F a t t o r i a p u g l i e s e d i f f u s a A p s ( P u g l i a ) , P i a z z a V i v a A p s ( T r e n t i n o A l t o A d i g e ) , C a m p u s S a l u t e A p s ( C a m p a n i a ) , F e s t i v a l d e l l a F i l o s o f i a i n M a g n a G r e c i a ( C a m p a n i a ) , S e n z a c o n f i n i A p s ( L i g u r i a ) , A m i c i d e l V i l l a g g i o A p s ( V e n e t o ) , M o . d . a . v . i . A p s - R A ( L a z i o ) , S c i a r a P r o g e t t i A p s / E t s ( E m i l i a R o m a g n a ) , O p e s A p s ( T o s c a n a ) .