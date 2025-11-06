R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C o m e e r a a m p i a m e n t e p r e v e d i b i l e e p r e v i s t o l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e h a d i c h i a r a t o i n c o s t i t u z i o n a l e l a l e g g e t r e n t i n a c h e c o n s e n t i v a a l P r e s i d e n t e e l e t t o u n t e r z o m a n d a t o c o n s e c u t i v o . V e d r e m o i l t e s t o d e l l a s e n t e n z a . E ’ p e r ò e v i d e n t e c h e l a C o r t e n o n p o t e s s e c h e r i b a d i r e q u a n t o a v e v a p r e c i s a t o n e l l a s e n t e n z a s u i s i n d a c i d e l l a R e g i o n e S a r d e g n a " . L o d i c e i l c o s t i t u z i o n a l i s t a S t e f a n o C e c c a n t i . " I l d i r i t t o d i e l e t t o r a t o p a s s i v o è u n d i r i t t o p o l i t i c o f o n d a m e n t a l e c h e n o n t o l l e r a q u i n d i l i m i t i d i v e r s i s u l t e r r i t o r i o , a n c h e i n q u e l l o d e l e R e g i o n i s p e c i a l i a m e n o c h e n o n c i s i a n o r a g i o n i p u n t u a l m e n t e d i m o s t r a b i l i . P e r d i p i ù , c o m e s i c o m p r e n d e a n c h e d a l l a s e n t e n z a s u l l a C a m p a n i a , q u e l m o d e l l o d i f o r m a d i g o v e r n o , d i c u i a m i o a v v i s o n o n s i p u ò f a r e a m e n o a l i v e l l o r e g i o n a l e p e n a i n s t a b i l i t à e t r a s f o r m i s m i ( l a V a l l e D ’ A o s t a , d o v e l ’ e l e z i o n e d i r e t t a n o n c ’ è , s t a f a c e n d o s o l o o r a l a G i u n t a d o p o u n m e s e e m e z z o d a l l e e l e z i o n i e a s o r p r e s a p e r g l i e l e t t o r i l ’ U n i o n V a l d o t a i n e h a s c a r i c a t o i l P d e i m b a r c a t o F o r z a I t a l i a ) t r o v a u n s u o l i m i t e e d e q u i l i b r i o n e c e s s a r i p r o p r i o n e l t e t t o a d u e m a n d a t i c o n s e c u t i v i c h e t e m p e r a n e l t e m p o l a c o n c e n t r a z i o n e d i p o t e r i " , a g g i u n g e C e c c a n t i .