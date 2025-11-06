Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Come era ampiamente prevedibile e previsto la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge trentina che consentiva al Presidente eletto un terzo mandato consecutivo. Vedremo il testo della sentenza. E però evidente che la Corte non potesse che ribadire quanto aveva precisato nella sentenza sui sindaci della Regione Sardegna". Lo dice il costituzionalista Stefano Ceccanti. "Il diritto di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che non tollera quindi limiti diversi sul territorio, anche in quello dele Regioni speciali a meno che non ci siano ragioni puntualmente dimostrabili. Per di più, come si comprende anche dalla sentenza sulla Campania, quel modello di forma di governo, di cui a mio avviso non si può fare a meno a livello regionale pena instabilità e trasformismi (la Valle DAosta, dove lelezione diretta non cè, sta facendo solo ora la Giunta dopo un mese e mezzo dalle elezioni e a sorpresa per gli elettori lUnion Valdotaine ha scaricato il Pd e imbarcato Forza Italia) trova un suo limite ed equilibrio necessari proprio nel tetto a due mandati consecutivi che tempera nel tempo la concentrazione di poteri", aggiunge Ceccanti.