M i l a n o , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R e v o c a r e l ' o r d i n a n z a c h e d i c h i a r a p r e s c r i t t a i n I t a l i a l a p e n a p e r l ' o m i c i d i o d i A n t o n i o C u s t r a " . A c h i e d e r l o , n e l p r o c e d i m e n t o c o n t r o R a f f a e l e V e n t u r a , c o n d a n n a t o p e r c o n c o r s o m o r a l e n e l l ' o m i c i d i o d e l v i c e b r i g a d i e r e u c c i s o i l 1 4 m a g g i o d e l 1 9 7 7 , è l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o F r a n c e s c a N a n n i i n u n i n t e r v e n t o i n a u l a d i o l t r e u n ' o r a . P e r V e n t u r a e p e r a l t r i n o v e e x t e r r o r i s t i c h e s i e r a n o r i f u g i a t i a P a r i g i , l a F r a n c i a , o r m a i d u e a n n i f a , a v e v a n e g a t o l ’ e s t r a d i z i o n e , m a o r a l a g i u s t i z i a i t a l i a n a r i m e t t e i n f o r s e l a p r e s c r i z i o n e p e r q u e l f a t t o d i s a n g u e . N e l s u o a r t i c o l a t o i n t e r v e n t o , l a p g N a n n i s o t t o l i n e a c o m e i l 1 7 l u g l i o 2 0 1 7 n e i c o n f r o n t i d i V e n t u r a s i a s c a t t a t o u n " a r r e s t o p r o v v i s o r i o " d i p o c h e o r e d o v e l ' e x t e r r o r i s t a v i e n e i n t e r r o g a t o e r i s p o n d e s u l l e d o m a n d e l e g a t e a l l a m o r t e d e l p o l i z i o t t o . " I f r a n c e s i , c h e a g i s c o n o s u i m p u l s o d e l l e n o s t r e a u t o r i t à , g l i c o n s e g n a t o l a d o c u m e n t a z i o n e i t a l i a n a i n c u i e m e r g e c h e è r i c e r c a t o , n o n è u n e v e n t o e s t e m p o r a n e o e i l n u o v o o r d i n e d i e s e c u z i o n e c o m p r e n d e a n c h e l a c o n d a n n a p e r l ' o m i c i d i o C u s t r a . L a F r a n c i a f a v a l e r e u n a r i s e r v a l e g i t t i m a - q u i n o n è i n d i s c u s s i o n e i l r a p p o r t o t r a I t a l i a e F r a n c i a o l a d o t t r i n a M i t t e r a n d - m a q u e l m a n d a t o d i a r r e s t o e u r o p e o è v a l i d o " c h i a r i s c e : s e a v e s s e l a s c i a t o i l p a e s e s a r e b b e s t a t o e s t r a d a t o . L a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e d e l l u g l i o 2 0 1 7 i n t e r r o m p e l a p r e s c r i z i o n e , a s u o d i r e , m a q u e l l ' a t t o v i e n e n e g a t o . " O l t r e a l l a c o n d a n n a p e r l ' o m i c i d i o C u s t r a , l a r i c h i e s t a c o n t i e n e f a t t i s u c i r c a 5 0 a n n i d i r e c l u s i o n e p e r c u i V e n t u r a n o n h a s c o n t a t o i n I t a l i a n e m m e n o u n g i o r n o . S i m e t t o n o p i ù c o s e , t r o p p e , a n c h e a l c u n e c o n d a n n e p a c i f i c a m e n t e p r e s c r i t t e " . N e l 2 0 2 0 l ' a l l o r a m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a a v a n z a u n a n u o v a r i c h i e s t a s o l o s u l l ' o m i c i d i o C u s t r a e s u l l a n u o v a d o m a n d a d i e s t r a d i z i o n e p e r l ' e x e s p o n e n t e d e l l e F o r m a z i o n i c o m u n i s t e c o m b a t t e n t i a r r i v a i l n o d e f i n i t i v o d e l l a F r a n c i a . " I l p u n t o - s p i e g a F r a n c e s c a N a n n i i n a u l a - è s e s i è f a t t o a b b a s t a n z a o t u t t o q u e l l o c h e s i p o t e v a f a r e p e r q u e l l a c o n d a n n a " . C i t a n d o l a n o r m a s u l t e m a , l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e e v i d e n z i a c o m e " p e r i n t e r r o m p e r e l a p r e s c r i z i o n e è s u f f i c i e n t e s o t t r a r s i a l l a p e n a e V e n t u r a r e s t a n d o i n F r a n c i a s o s t a n z i a l m e n t e s i s o t t r a e a l l a p e n a p e r c h é s a b e n i s s i m o c h e s e s i s p o s t a s s e s a r e b b e e s t r a d a t o . N o n s e r v e l a f u g a e s a c h e l a F r a n c i a l o p r o t e g g e , p e r q u e s t i m o t i v i c h i e d o l a v e n g a r e v o c a t a l ' o r d i n a n z a c h e d i c h i a r a p r e s c r i t t a i n I t a l i a l a p e n a p e r l ' o m i c i d i o C u s t r a " c o n c l u d e N a n n i . D i p a r e r e o p p o s t o i l d i f e n s o r e d i V e n t u r a , l ' a v v o c a t o D a v i d e S t e c c a n e l l a , m e n t r e l a c o r t e s i è r i s e r v a t a d i d e c i d e r e s e n z a f o r n i r e u n ' i n d i c a z i o n e s u i t e m p i .