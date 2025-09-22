M i l a n o , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a p e n a d i R a f f a e l e V e n t u r a p e r l ' o m i c i d i o d i A n t o n i o C u s t r a è p r e s c r i t t a . L a p a r o l a f i n e a r r i v a d a l l a p r i m a s e z i o n e d e l l a c o r t e d ' A s s i s e d ' A p p e l l o d i M i l a n o c h i a m a t a a d e c i d e r e s u l l ' o r d i n a n z a n e i c o n f r o n t i d e l 7 5 e n n e i t a l i a n o c o n c i t t a d i n a n z a f r a n c e s e c o n d a n n a t o p e r c o n c o r s o m o r a l e n e l l ' o m i c i d i o d e l v i c e b r i g a d i e r e u c c i s o i l 1 4 m a g g i o d e l 1 9 7 7 . P e r V e n t u r a e p e r a l t r i n o v e e x t e r r o r i s t i , l a F r a n c i a , o r m a i d u e a n n i f a , a v e v a n e g a t o l ’ e s t r a d i z i o n e , m a d i r e c e n t e l a g i u s t i z i a i t a l i a n a a v e v a r i m e s s o i n f o r s e l a p r e s c r i z i o n e p e r q u e l f a t t o d i s a n g u e . A l c e n t r o d e l l ' u d i e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e s c o r s o l ' a r r e s t o p r o v v i s o r i o s c a t t a t o i l 1 7 l u g l i o 2 0 1 7 n e i c o n f r o n t i d i V e n t u r a : l ' e x e s p o n e n t e d e l l e F o r m a z i o n i c o m u n i s t e c o m b a t t e n t i - r i c e r c a t o s u m a n d a t o d i a r r e s t o i n t e r n a z i o n a l e - v i e n e i n t e r r o g a t o d a l l a p o l i z i a f r a n c e s e e r i s p o n d e s u l l e d o m a n d e l e g a t e a l l a m o r t e d e l p o l i z i o t t o C u s t r a . Q u a n t o a c c a d e q u e l g i o r n o i n t e r r o m p e l a p r e s c r i z i o n e ? C o n u n a s e n t e n z a t e c n i c a i l c o l l e g i o m i l a n e s e p r e s i e d u t o d a I v a n a C a p u t o d à r a g i o n e a l l ' a v v o c a t o d i f e n s o r e D a v i d e S t e c c a n e l l a . L a c o r t e " r e s p i n g e l a r i c h i e s t a d i r e v o c a " e c o n f e r m a p e r V e n t u r a l ' o r d i n a n z a d e l 2 0 2 4 c h e " d i c h i a r a v a e s t i n t a p e r d e c o r s o d e l t e m p o l a r e s i d u a p e n a ( d i a n n i 1 4 d i r e c l u s i o n e ) " .