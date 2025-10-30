R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o v e a n n i f a i l t e r r e m o t o c o l p ì d u r a m e n t e N o r c i a e t u t t o i l C e n t r o I t a l i a . O g g i l a B a s i l i c a d i S a n B e n e d e t t o , s i m b o l o d e l l a c i t t à e d e l l a r i n a s c i t a d i u n i n t e r o t e r r i t o r i o , t o r n a a s p l e n d e r e d o p o u n l u n g o e c o m p l e s s o l a v o r o d i r i c o s t r u z i o n e . U n s e g n o c o n c r e t o d i s p e r a n z a , f e d e e i d e n t i t à . L ’ U m b r i a c h e r i a l z a l a t e s t a e g u a r d a a v a n t i ” . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a , i n u n p o s t s u i s o c i a l .