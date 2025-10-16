A n c o n a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i l a s t r u t t u r a c o m m i s s a r i a l e s i t r o v a a c a s a , p e r c h é q u e s t a c a t e g o r i a p r o f e s s i o n a l e è s e m p r e s t a t a p r o t a g o n i s t a d i u n ’ e v o l u z i o n e c h e , d o p o l e i n c e r t e z z e d e i p r i m i a n n i , h a c o n d o t t o l a r i c o s t r u z i o n e a r e g i s t r a r e f i n a l m e n t e u n c a m b i o d i p a s s o ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a G u i d o C a s t e l l i , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d i g o v e r n o a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l e a r e e c o l p i t e d a l t e r r e m o t o d e l C e n t r o I t a l i a d e l 2 0 1 6 e d e l 2 0 1 7 , a m a r g i n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a , i n c o r s o a d A n c o n a . “ L a n o s t r a - s p i e g a - è u n a r i c o s t r u z i o n e c h e n o n s i l i m i t a a r i p a r a r e i d a n n i m a c h e v u o l e r i p r o f i l a r e i l p a t r i m o n i o p u b b l i c o , p r i v a t o e g l i e d i f i c i d i c u l t o i n m a n i e r a t a l e c h e s i a p i ù s i c u r o , c h e s i a m e r i t e v o l e d e l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l e p i ù i n n o v a t i v e i n d i c a z i o n i d e l l ’ i n g e g n e r i a s i s m i c a e , p i ù i n g e n e r a l e , c h e s i a a n c h e u t i l e a m i g l i o r a r e q u a l i t a t i v a m e n t e e e n e r g e t i c a m e n t e i l n o s t r o p a t r i m o n i o ” . “ T u t t o q u e s t o - s o t t o l i n e a i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o C u r c i o - v u o l d i r e i n c r o c i a r e l ’ i n g e g n e r i a i t a l i a n a c h e a t t r a v e r s o l a r i c o s t r u z i o n e h a r e a l i z z a t o u n v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o d i i n g e g n e r i a p u b b l i c a i n n o v a t i v a . S i a m o q u i a l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e p r o p r i o p e r c o n d i v i d e r e g l i e s i t i d i q u e s t o l a v o r o f a t t o i n s i e m e m a s o p r a t t u t t o p e r p o r c i n u o v i o b i e t t i v i ” . “ L a r i c o s t r u z i o n e p o s t - s i s m a n e l l ’ A p p e n n i n o C e n t r a l e n o n è s o l o u n i n t e r v e n t o d i r i p a r a z i o n e : è u n p r o g e t t o c h e i n t e g r a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , g o v e r n a n c e m u l t i l i v e l l o , p a r t e c i p a z i o n e s o c i a l e ” . “ U n m o d e l l o - s p i e g a - c h e p a r t e d a l l e a r e e i n t e r n e p e r p a r l a r e a t u t t o i l P a e s e . U n l a b o r a t o r i o d i r i n a s c i t a , s o s t e n i b i l i t à e f u t u r o . D o v e l a r i c o s t r u z i o n e d i v e n t a p r e v e n z i o n e . D o v e l e c o m u n i t à n o n s o l o t o r n a n o m a s i r e i n v e n t a n o p e r r e s t a r e . N e l c u o r e d e l l ’ I t a l i a c ’ è u n l u o g o c h e h a v i s s u t o l a f e r i t a d e l s i s m a . M a d a q u e l l a f e r i t a è n a t a u n a v i s i o n e . Q u i n o n s i r i c o s t r u i s c o n o s o l o e d i f i c i , s i r i g e n e r a n o c o m u n i t à . Q u i s i s p e r i m e n t a , s i i n n o v a , s i p r e v i e n e . E ’ i l L a b o r a t o r i o C e n t r o I t a l i a . E ’ i l M o d e l l o A p p e n n i n o . I l c r a t e r e s i r i g e n e r a . E l ’ I t a l i a g u a r d a a v a n t i ” . A l 3 1 m a g g i o 2 0 2 5 l e r i c h i e s t e d i c o n t r i b u t o p e r l a r i c o s t r u z i o n e a m m o n t a n o a 3 4 . 1 4 8 , + 1 0 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i o l t r e 1 5 , 8 m i l i a r d i d i e u r o . A d o g g i p e r l a r i c o s t r u z i o n e p r i v a t a s o n o s t a t i c o n c e s s i 1 0 , 7 7 m i l i a r d i d i e u r o , c o n l i q u i d a z i o n i p e r o l t r e 6 m i l i a r d i d i e u r o c h e e q u i v a l g o n o , n e g l i u l t i m i 3 a n n i , a o l t r e i l 6 0 % ” . Q u e s t i i n u m e r i d e l c r a t e r e 2 0 1 6 c h e h a c o i n v o l t o 6 0 0 m i l a a b i t a n t i , e c h e v e d e 2 0 m i l a c i t t a d i n i f u o r i c a s a c h e u s u f r u i s c o n o d i u n a f o r m a d i a s s i s t e n z a a b i t a t i v a , r e s i n o t i d a G u i d o C a s t e l l i . “ S o n o s t a t i c o n c l u s i 1 2 . 7 3 7 c a n t i e r i s u 2 2 . 2 2 3 a u t o r i z z a t i - s o t t o l i n e a - e a t t u a l m e n t e s o n o 8 . 6 9 4 i c a n t i e r i i n c o r s o . P e r l a r i c o s t r u z i o n e p u b b l i c a s o n o s t a t i s t a n z i a t i o l t r e 4 , 6 m i l i a r d i d i e u r o p e r o l t r e 3 . 5 0 0 i n t e r v e n t i ” .