( A d n k r o n o s ) - T e r r e m o t o a i C a m p i F l e g r e i ( N a p o l i ) o g g i , l u n e d ì 1 s e t t e m b r e 2 0 2 5 . U n a s e r i e d i s c o s s e è s t a t a r e g i s t r a t a d a m e z z a n o t t e : p o i q u e s t a m a t t i n a l a p i ù f o r t e , d i m a g n i t u d o 4 . 0 , a l l e 4 . 5 5 . A q u a n t o s i a p p r e n d e d a l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e è q u e s t ' u l t i m a s c o s s a è s t a t a n e t t a m e n t e a v v e r t i t a m a a l m o m e n t o , d o p o l e p r i m e v e r i f i c h e , n o n r i s u l t e r e b b e r o d a n n i . L o s c i a m e s i s m i c o è i n i z i a t o d o m e n i c a . L a t e r r a n o n h a s m e s s o i n f a t t i d i t r e m a r e d a l p o m e r i g g i o d i i e r i , q u a n d o a l l e 1 6 . 1 0 è s t a t a r e g i s t r a t a u n a s c o s s a d i m a g n i t u d o 3 . 3 . A s e g u i r e , s i è v e r i f i c a t a u n a s c o s s a a l l e 1 6 . 3 6 ( s e m p r e m a g n i t u d o 3 . 3 ) e u n ' a l t r a a l l e 1 6 . 3 8 ( 2 . 7 ) . P o i d i n u o v o a m e z z a n o t t e e 3 3 m i n u t i ( 2 . 8 ) , a l l e 0 0 . 4 0 ( m a g n i t u d o 2 . 5 ) , a l l ' 1 . 0 9 ( 2 . 1 ) , a l l ' 1 . 2 9 ( 2 . 8 ) , a l l ' 1 . 3 2 ( 2 . 0 ) , a l l ' 1 . 5 4 ( 2 . 3 ) , a l l e 2 . 0 2 ( 2 . 3 ) e i n f i n e l a p i ù f o r t e d e l l e 4 . 5 5 . I c e n t r i p i ù v i c i n i s o n o s t a t i s e m p r e P o z z u o l i e B a c o l i , e a s e g u i r e Q u a r t o .