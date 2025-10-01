R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " È i n a m m i s s i b i l e c h e i l G o v e r n o a b b i a a p p r o v a t o u n p r o v v e d i m e n t o s u l l a T e r r a d e i F u o c h i c h e t r a d i s c e c o m p l e t a m e n t e i t e r r i t o r i e c h i l i v i v e . Q u e s t o t e s t o i g n o r a l e r i c h i e s t e d e l l e c o m u n i t à c h e d a d e c e n n i a t t e n d o n o r i s p o s t e e v e n g o n o s i s t e m a t i c a m e n t e d i m e n t i c a t e . I l G o v e r n o M e l o n i v u o l e s p a c c i a r l o p e r s o l u z i o n e q u a n d o è s o l o u n t e a t r i n o p e r l e p r o s s i m e r e g i o n a l i i n C a m p a n i a , c o n c e n t r a n d o s i e s c l u s i v a m e n t e s u l l ' i n a s p r i m e n t o d e l l e p e n e , m a l a s c i a i t e r r i t o r i s e n z a l e r i s o r s e c o n c r e t e n e c e s s a r i e p e r l e b o n i f i c h e " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o M 5 s A g o s t i n o S a n t i l l o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e . " C i a s p e t t a v a m o b e n a l t r o i n v e c e t r o v i a m o p o c h i s p i c c i o l i : i 1 5 m i l i o n i s t a n z i a t i n o n b a s t a n o n e m m e n o a c o p r i r e i c o s t i d e l l a s t r u t t u r a d e l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o , f i g u r i a m o c i p e r b o n i f i c a r e d a v v e r o q u e i l u o g h i . N o n s o n o p r e v i s t i f o n d i a d e g u a t i p e r g l i s c r e e n i n g s a n i t a r i o p e r l e i n d a g i n i e p i d e m i o l o g i c h e , d i c u i c ' è d i s p e r a t o b i s o g n o . L a m a g g i o r a n z a h a d i m o s t r a t o c o m p l e t a m e n t e i n d i f f e r e n z a a l l a d r a m m a t i c a r e a l t à d e l l a p r o v i n c i a d i C a s e r t a , d o v e l e p e r s o n e c o n t i n u a n o a d a m m a l a r s i e a m o r i r e . H a n n o b o c c i a t o a n c h e u n c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o d e s t i n a t o a l l a b o n i f i c a d e i t e r r i t o r i d e v a s t a t i d a l l ' i n c e n d i o d i T e a n o a l l a C a m p a n i a E n e r g i a . U n t r a d i m e n t o p e r p e t r a t o a n c h e d a a l c u n i d e p u t a t i c a s e r t a n i c h e h a n n o v o l t a t o l e s p a l l e a l l e l o r o s t e s s e t e r r e " , c o n c l u d e .