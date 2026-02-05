R o m a , 5 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - E n t r a n o i n s e r v i z i o a T e r n a 4 0 n u o v i o p e r a t o r i p e r L a v o r i S o t t o T e n s i o n e ( L S T ) , o v v e r o t e c n i c i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i i n g r a d o d i o p e r a r e - u n i c i i n I t a l i a - s u i m p i a n t i i n a l t a e a l t i s s i m a t e n s i o n e i n s e r v i z i o , c i o è s u e l e t t r o d o t t i c h e c o n t i n u a n o a t r a s m e t t e r e e n e r g i a e l e t t r i c a . I l g e s t o r e d e l l a r e t e d i t r a s m i s s i o n e n a z i o n a l e è i n f a t t i i l s o l o a u t o r i z z a t o d a l M i n i s t e r o a e s e g u i r e l a v o r i s o t t o t e n s i o n e . C o m e s o t t o l i n e a i l g r u p p o , l a c e r i m o n i a d i ' i n v e s t i t u r a ' d i q u e s t i v e r i e p r o p r i s t u n t m e n d e l l ’ a l t a t e n s i o n e h a a v u t o l u o g o a R o m a , p r e s s o l a s e d e d e l T S O i t a l i a n o , i n o c c a s i o n e d e l ' C e l e b r a t i o n D a y L S T 2 0 2 6 ' . C o n l ’ i n g r e s s o i n s e r v i z i o d e i n u o v i 4 0 o p e r a t o r i , i l n u m e r o t o t a l e s a l e , p e r l a p r i m a v o l t a , o l t r e i 2 0 0 , r e a l i z z a n d o u n v e r o e p r o p r i o r e c o r d p e r T e r n a i n q u e s t o e s c l u s i v o s e t t o r e d i e c c e l l e n z a c h e h a i l s u o c e n t r o d i f o r m a z i o n e a V i v e r o n e , i n p r o v i n c i a d i B i e l l a . I 4 0 o p e r a t o r i L S T p r o v e n g o n o d a l l a q u a s i t o t a l i t à d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e p e r m e t t o n o q u i n d i , a l g e s t o r e d e l l a r e t e e l e t t r i c a d i t r a s m i s s i o n e n a z i o n a l e , d i i n c r e m e n t a r e i l n u m e r o d i t e c n i c i s p e c i a l i z z a t i p r e s e n t i i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e , d i m i n u e n d o a n c h e l ’ e t à m e d i a d e g l i s t e s s i ( i n g e n e r e c o m p r e s a t r a i 2 5 e i 3 5 a n n i ) . I l n u m e r o d e i t e c n i c i c h e n e l 2 0 2 5 h a n n o c o m p l e t a t o l a f o r m a z i o n e c o m e o p e r a t o r i L S T s i c o l l e g a p o i a u n a l t r o “ 4 0 ” , u g u a l m e n t e i m p o r t a n t e d a c e l e b r a r e , c h e c o r r i s p o n d e a q u e l l o d e g l i a n n i t r a s c o r s i d a l l a p r i m a v o l t a c h e q u e s t a c o m p l e s s a a t t i v i t à è s t a t a e s e g u i t a i n I t a l i a : i l p r i m o l a v o r o s o t t o t e n s i o n e è a v v e n u t o i n f a t t i n e l l o n t a n o g i u g n o d e l 1 9 8 6 . T r a i v a r i t i p i d i i n t e r v e n t i d i m a n u t e n z i o n e s v o l t i d a T e r n a , s i l e g g e i n u n a n o t a , i l a v o r i s o t t o t e n s i o n e r a p p r e s e n t a n o u n ’ a t t i v i t à a l t a m e n t e q u a l i f i c a t a c h e c o n s e n t e d i e s e g u i r e p a r t i c o l a r i a z i o n i s u l l ’ i n f r a s t r u t t u r a e l e t t r i c a m a n t e n e n d o g l i i m p i a n t i i n s e r v i z i o . È u n a t e c n i c a c h e T e r n a a d o t t a d a a n n i p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a , l a c o n t i n u i t à , l a q u a l i t à e l a m a s s i m a e f f i c i e n z a d e l l a r e t e e l e t t r i c a d i t r a s m i s s i o n e n a z i o n a l e . G r a z i e a m e t o d o l o g i e a v a n z a t e , a l l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e d i e c c e l l e n z a d e d i c a t a a l l e s u e r i s o r s e e a l l ’ u t i l i z z o d i a t t r e z z a t u r e e s t r u m e n t i a d h o c , T e r n a r e a l i z z a u n a m e d i a d i 1 . 8 0 0 i n t e r v e n t i l ’ a n n o , c o n p i c c h i a n c h e d i 3 . 0 0 0 , s u o l t r e 7 5 m i l a k m d i r e t e , r e a l i z z a n d o u n b e n e f i c i o e c o n o m i c o a n n u a l e p e r i l s i s t e m a P a e s e s t i m a t o t r a i 6 0 e i 9 0 m i l i o n i d i e u r o . I n q u e s t i a n n i T e r n a - s i s o t t o l i n e a n e l l a n o t a - h a a c q u i s i t o u n l i v e l l o d i e x p e r t i s e t r a i p i ù a c c r e d i t a t i i n E u r o p a e f i g u r a t r a i l e a d e r m o n d i a l i n e l s e t t o r e p e r c o m p e t e n z a e p r o f e s s i o n a l i t à . L ’ a z i e n d a , i n o l t r e , è t r a l e p o c h e s o c i e t à i n E u r o p a a e s s e r s i d o t a t a d i u n c e n t r o d i a d d e s t r a m e n t o s p e c i f i c o p e r i l a v o r i s o t t o t e n s i o n e e t r a l e p r i m e a l m o n d o a d a v e r i s t i t u i t o u n p r o p r i o l a b o r a t o r i o a c c r e d i t a t o s e c o n d o l a I E C / I S O 1 7 0 2 5 ( l o s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l e p e r i l a b o r a t o r i d i p r o v a e t a r a t u r a ) , p e r e s e g u i r e l e p r o v e d i v e r i f i c a s u l l e a t t r e z z a t u r e e s u i P e r s o n a l P r o t e c t i v e E q u i p m e n t u t i l i z z a t e d u r a n t e l e a t t i v i t à . I n p a r t i c o l a r e , l a s e d e T e r n a d i V i v e r o n e ( B i e l l a ) i n P i e m o n t e , o s p i t a u n o d e i t r e l a b o r a t o r i e l e t t r i c i ( g l i a l t r i d u e s o n o a C i v i t a v e c c h i a , n e l C o m u n e d i R o m a , e a F r a t t a m a g g i o r e , n e l C o m u n e d i N a p o l i ) e u n c a m p o d i a d d e s t r a m e n t o p e r l a f o r m a z i o n e - i n p i e n a s i c u r e z z a , i n a m b i e n t e c o n t r o l l a t o e c o n p r o c e d u r e c o l l a u d a t e d a a n n i d i e s p e r i e n z a . U n c e n t r o u n i c o i n I t a l i a , t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o , u n a v e r a e p r o p r i a s c u o l a d i e l e v a t a f o r m a z i o n e : i t e c n i c i d i T e r n a s o n o , i n f a t t i , g l i u n i c i i n I t a l i a c h e p o s s o n o l a v o r a r e i n m o d a l i t à s o t t o t e n s i o n e , c o n s p e c i f i c a a u t o r i z z a z i o n e m i n i s t e r i a l e , s u l i n e e e l e t t r i c h e a d a l t a e a l t i s s i m a t e n s i o n e . G l i o p e r a t o r i s o t t o t e n s i o n e s o n o g l i s t u n t m e n d e l l a r e t e e l e t t r i c a n a z i o n a l e m a , c o n t r a r i a m e n t e a l l e a p p a r e n z e , l a l o r o n o n è u n a v i t a s p e r i c o l a t a p e r c h é s o n o f o r m a t i p e r g e s t i r e e c o n t r o l l a r e l ’ a t t i v i t à i n s i c u r e z z a . S i t r a t t a d i u n a s q u a d r a d i o l t r e 2 0 0 o p e r a t o r i c h e s v o l g o n o l a l o r o a t t i v i t à s o t t o t e n s i o n e , v a l e a d i r e l u n g o i f i l i o s o p r a i g r a n d i s o s t e g n i c h e t r a s p o r t a n o l ’ e l e t t r i c i t à a d a l t a e a l t i s s i m a t e n s i o n e d e l l a r e t e n a z i o n a l e d i t r a s m i s s i o n e g e s t i t a d a T e r n a . L a v o r a n o s e n z a i n t e r r o m p e r e i l f l u s s o d i e n e r g i a , s e n z a c h e v i s i a n o q u i n d i i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e , p e r p r e v e n i r e i g u a s t i e a s s i c u r a r e l a m i g l i o r e q u a l i t à d i e r o g a z i o n e d e l s e r v i z i o . N o n p o t r e b b e r o f a r l o s e n z a u n a r i g o r o s a a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e c h e c o n s e n t e l o r o d i m u o v e r s i c o n a g i l i t à e i n s i c u r e z z a a n c h e a 6 0 m e t r i d a t e r r a , l ’ e q u i v a l e n t e d i u n g r a t t a c i e l o d i 2 0 p i a n i . N e l c e n t r o d i V i v e r o n e l ’ a d d e s t r a m e n t o a v v i e n e s u u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c h e s i m u l a g l i i n t e r v e n t i c h e i f u t u r i o p e r a t o r i e s e g u i r a n n o c o n c r e t a m e n t e . S i t r a t t a d i u n l u o g o c o n u n a l u n g a s t o r i a : a l l ’ o r i g i n e , n e i p r i m i d e l ’ 9 0 0 , e r a u n a c e n t r a l e i d r o e l e t t r i c a d i p o m p a g g i o . I l c e n t r o è i n c o r n i c i a t o d a l l e m o n t a g n e e , i n t o r n o a l v e c c h i o b a c i n o d i m o n t e - i l l a g o d i B e r t i g n a n o - s i t r o v a i l c a m p o s c u o l a , d o v e g l i o p e r a t o r i s o t t o t e n s i o n e s i a d d e s t r a n o e s i a r r a m p i c a n o a g r a n d i a l t e z z e s o t t o l a g u i d a d e l p e r s o n a l e d o c e n t e . I d o c e n t i , p r i m a d i p o t e r i n s e g n a r e i l a v o r i s o t t o t e n s i o n e , s e g u o n o u n p e r c o r s o d i c e r t i f i c a z i o n e d e l l e c o n o s c e n z e t e c n i c h e d a t r a s f e r i r e , c o m p l e t a t o d a l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e d i d a t t i c h e n e c e s s a r i e e s o s t e n g o n o u n e s a m e f i n a l e p e r o t t e n e r e l a c e r t i f i c a z i o n e s e c o n d o l a n o r m a I E C / I S O 1 7 0 3 4 . È c o s ì c h e s i s u p e r a l a p a u r a d i t o c c a r e u n f i l o d o v e p a s s a l a c o r r e n t e e s i i m p a r a a m u o v e r s i c o n s i c u r e z z a i n u n m e s t i e r e c h e r i c h i e d e g r a n d e c o m p e t e n z a t e c n i c a e i l r i s p e t t o d i p r o t o c o l l i r i g o r o s i . L e t a p p e s u c c e s s i v e c o n s e n t o n o d i a c q u i s i r e u l t e r i o r i c o m p e t e n z e s e m p r e p i ù s p e c i a l i z z a t e c o m e q u e l l a d i p o t e r o p e r a r e s u “ c e s t e l l o c o n b r a c c i o i s o l a n t e ” - u n a p i a t t a f o r m a c h e p e r m e t t e d i l a v o r a r e i n s i c u r e z z a v i c i n o a i c o n d u t t o r i s o t t o t e n s i o n e - o d i v e n t a r e " p r e p o s t o " , u n a f i g u r a a s s i m i l a b i l e a q u e l l a d i c a p o - c a n t i e r e n e l l ’ e d i l i z i a . Q u a n d o o p e r a n o s u i s o s t e g n i , g l i o p e r a t o r i i n d o s s a n o a b b i g l i a m e n t o a r a n c i o n e p e r r e n d e r e p i ù v i s i b i l i i m o v i m e n t i , c o s ì c o m e g l i e l e m e n t i i s o l a n t i d a l o r o u t i l i z z a t i . È f o n d a m e n t a l e , a d e s e m p i o , m a n t e n e r e u n a d i s t a n z a d i a l m e n o 2 m e t r i d a u n c o n d u t t o r e d a 3 8 0 k V e p e r q u e s t o s i u t i l i z z a n o a s t e i n f i b r a d i v e t r o r i e m p i t e d i s c h i u m a p o l i u r e t a n i c a , o g n u n a d e l l e q u a l i v i e n e s o t t o p o s t a a v e r i f i c a a n n u a l e i n l a b o r a t o r i c e r t i f i c a t i . I l a v o r i s o t t o t e n s i o n e n o n s e r v o n o a r i s o l v e r e i g u a s t i , m a a p r e v e n i r l i c o n u n ’ a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e v o l t a a d a s s i c u r a r e i l p e r f e t t o s t a t o d e l l a r e t e e d e v i t a r e c o s ì i d i s s e r v i z i p e r g l i u t e n t i . G l i u t e n t i s o n o l e g r a n d i c e n t r a l i d i g e n e r a z i o n e c h e i m m e t t o n o e l e t t r i c i t à i n r e t e , l ’ i n t e r a r e t e d i d i s t r i b u z i o n e c h e l a p o r t a n e l l e c a s e e v e r s o l e i m p r e s e e l e g r a n d i i n d u s t r i e c o l l e g a t e d i r e t t a m e n t e i n a l t a t e n s i o n e .