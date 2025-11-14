R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i i n a u g u r a o g g i l a q u a r t a e d i z i o n e d e l M a s t e r “ D i g i t a l i z z a z i o n e d e l s i s t e m a e l e t t r i c o p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ” , p r o m o s s o d a T e r n a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i C a g l i a r i , P a l e r m o e S a l e r n o , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o T y r r h e n i a n L a b . I l M a s t e r , c h e è s t a t o p r o r o g a t o d i u l t e r i o r i d u e a n n i , h a p r e s o i l v i a n e i t r e a t e n e i c o i n v o l t i : a P a l e r m o s o n o i n t e r v e n u t i i l P r e s i d e n t e d i T e r n a , I g o r D e B i a s i o , i l D i r e t t o r e S t r a t e g i a , D i g i t a l e e S o s t e n i b i l i t à d i T e r n a , F r a n c e s c o S a l e r n i e i l R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à , P r o f . M a s s i m o M i d i r i ; a S a l e r n o i l D i r e t t o r e S t r a t e g i e d i S v i l u p p o R e t e e D i s p a c c i a m e n t o d i T e r n a , n o n c h é P r e s i d e n t e e C o o r d i n a t o r e S c i e n t i f i c o d e l T y r r h e n i a n L a b , F r a n c e s c o D e l P i z z o , e i l R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à , P r o f . V i r g i l i o D ’ A n t o n i o ; a C a g l i a r i i l D i r e t t o r e R i s o r s e U m a n e d i T e r n a , D a n i e l e A m a t i , i l D i r e t t o r e I n g e g n e r i a e R e a l i z z a z i o n e d i P r o g e t t o d i T e r n a , M a r i a R o s a r i a G u a r n i e r e e i l P r o r e t t o r e V i c a r i o d e l l ’ U n i v e r s i t à , P r o f . G i a n n i F e n u . ( V I D E O ) " I l T y r r h e n i a n L a b n o n è s o l o u n p r o g e t t o f o r m a t i v o : è u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o n e l f u t u r o d e l n o s t r o P a e s e . C o n l a q u a r t a e d i z i o n e d e l M a s t e r , r i n n o v i a m o i l n o s t r o i m p e g n o a f o r m a r e n u o v e g e n e r a z i o n i d i p r o f e s s i o n i s t i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i , c a p a c i d i g e s t i r e l a t r a s f o r m a z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e d e l s i s t e m a e l e t t r i c o i t a l i a n o ” , h a d i c h i a r a t o G i u s e p p i n a D i F o g g i a , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d i T e r n a . “ L e c e n t i n a i a d i c a n d i d a t u r e p e r l ' a c c e s s o a l M a s t e r c o n f e r m a n o i l g r a n d e i n t e r e s s e v e r s o q u e s t a i n i z i a t i v a . V o g l i a m o o f f r i r e a i g i o v a n i l a u r e a t i n o n s o l o u n ’ o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e , m a a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a l l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i d a c u i p r o v e n g o n o . S i a m o c o n v i n t i c h e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s i a u n a s f i d a c h e s i v i n c e i n s i e m e , c o n c o m p e t e n z a e i m p e g n o . I l T y r r h e n i a n L a b è u n a d i m o s t r a z i o n e d i c o m e T e r n a i n t e n d a e s s e r e p r o t a g o n i s t a d i q u e s t o c a m b i a m e n t o " , h a c o n c l u s o l ’ A d d i T e r n a . I l T y r r h e n i a n L a b s i c o n f e r m a , p e r i l q u a r t o a n n o , u n c e n t r o d i f o r m a z i o n e d i e c c e l l e n z a p e r g a r a n t i r e l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e a v a n z a t e l e g a t e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . I l p r o g e t t o è s t r e t t a m e n t e c o n n e s s o a l T y r r h e n i a n L i n k , i l c o l l e g a m e n t o e l e t t r i c o s o t t o m a r i n o l u n g o c i r c a 9 7 0 c h i l o m e t r i c h e u n i r à C a m p a n i a , S i c i l i a e S a r d e g n a . L ’ o p e r a c o n s e n t i r à d i i n c r e m e n t a r e l a c a p a c i t à d i t r a s p o r t o d i e n e r g i a , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e l a s i c u r e z z a , l ’ a d e g u a t e z z a e l a f l e s s i b i l i t à d e l l a r e t e e l e t t r i c a d i t r a s m i s s i o n e n a z i o n a l e . I l M a s t e r d e l T y r r h e n i a n L a b , a r t i c o l a t o i n 1 1 m o d u l i e u n p r o j e c t w o r k f i n a l e p e r u n t o t a l e d i 6 0 c r e d i t i f o r m a t i v i , h a r i s c o s s o u n c o s t a n t e e c r e s c e n t e i n t e r e s s e d a p a r t e d e l l e s t u d e n t e s s e e d e g l i s t u d e n t i , f r u t t o a n c h e d e l l a c a m p a g n a d i t a l e n t a t t r a c t i o n & a c q u i s i t i o n l a n c i a t a d a l g e s t o r e d e l l a r e t e e l e t t r i c a n a z i o n a l e , a l f i n e d i i n d i v i d u a r e e c o i n v o l g e r e g i o v a n i q u a l i f i c a t i , i n t e r e s s a t i a p a r t e c i p a r e a l M a s t e r : i l p r o g e t t o f o r m a t i v o è p a s s a t o i n f a t t i d a l l e 1 7 0 c a n d i d a t u r e d e l l a p r i m a e d i z i o n e a l l e c i r c a 4 0 0 d e l l ’ a t t u a l e . T r a g l i i s c r i t t i a l b a n d o , 5 7 s o n o s t a t i s e l e z i o n a t i p e r a c c e d e r e a l p e r c o r s o c h e , u n a v o l t a t e r m i n a t o , p o r t e r à a l l ’ a s s u n z i o n e d a p a r t e d i T e r n a n e l l e t r e r e g i o n i c o i n v o l t e , c o n t r a s t a n d o c o s ì l ’ a b b a n d o n o d e l l e a r e e d e l S u d p e r m o t i v i p r o f e s s i o n a l i . L ’ e l e v a t o n u m e r o d i i s c r i z i o n i p e r m e t t e a n c h e d i d e l i n e a r e i l p r o f i l o d e i g i o v a n i c a n d i d a t i c h e , p r e v a l e n t e m e n t e , h a n n o m e n o d i 3 0 a n n i e p r o v e n g o n o d a p e r c o r s i d i s t u d i o S t e m , i n p a r t i c o l a r e d a I n g e g n e r i a e n e r g e t i c a e n u c l e a r e , e l e t t r i c a , m e c c a n i c a e g e s t i o n a l e . S i r e g i s t r a i n o l t r e u n f o r t e a u m e n t o d e l l e c a n d i d a t u r e f e m m i n i l i , + 2 7 % r i s p e t t o a l l a s c o r s a e d i z i o n e .