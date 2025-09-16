R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I b a m b i n i n o n s o n o p i c c o l i a d u l t i , n o n s i d o v r e b b e s o m m i n i s t r a r e l o r o m e d i c i n a l i s o l o r i d u c e n d o n e i l d o s a g g i o i n b a s e a l p e s o o l ' e t à . M a t a l v o l t a i p e d i a t r i n o n p o s s o n o f a r e a l t r i m e n t i , p e r c h é m a n c a n o s t u d i s p e c i f i c i i n q u e s t a f a s c i a d ' e t à . C i v o r r e b b e r o i n o l t r e d a t i p i ù p r e c i s i p e r l e t e r a p i e d e l l e p a t o l o g i e c r o n i c h e c o m p l e s s e ( C m c ) , c h e c o l p i s c o n o 1 p a z i e n t e s u 2 0 0 i n e t à c o m p r e s a t r a 0 e 1 6 a n n i . E s i s t o n o l a c u n e a n c h e n e l v a s t o c a m p o d e l l a n u t r i z i o n e d e l l a p r i m a i n f a n z i a . A n c h e p e r a p p r o f o n d i r e q u e s t i a r g o m e n t i n a s c e l a F o n d a z i o n e S i g e n p , p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o . " A b b i a m o c o s t i t u i t o q u e s t a F o n d a z i o n e p e r p r o m u o v e r e l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e i n p e d i a t r i a , s p e c i a l i t à i n c u i s o n o m o l t e l e z o n e g r i g i e p e r d i f e t t o d i s t u d i s p e c i f i c i " , s p i e g a C l a u d i o R o m a n o , p r e s i d e n t e S i g e n p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i g a s t r o e n t e r o l o g i a , e p a t o l o g i a e n u t r i z i o n e p e d i a t r i c a ) , i d e a t o r e e p r e s i d e n t e d e l l a n e o n a t a F o n d a z i o n e . " I l n o s t r o i n t e n t o - a g g i u n g e - è r i u s c i r e a c a m b i a r e l a r i c e r c a n e l n o s t r o c a m p o , r i d u c e n d o l a p r e s e n z a q u a s i e s c l u s i v a d e l l ' i n d u s t r i a n e g l i s t u d i c l i n i c i : s p e r i a m o d i s t i m o l a r e c o s ì a n c h e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a i n t r a p r e n d e r e i n i z i a t i v e s i m i l i " . A l l a p r e s e n t a z i o n e i m p o r t a n t i s p e c i a l i s t i d e l s e t t o r e , t r a c u i R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S i p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ) , A n n a m a r i a S t a i a n o , p r e s i d e n t e E s p g h a n ( E u r o p e a n S o c i e t y f o r P a e d i a t r i c G a s t r o e n t e r o l o g y H e p a t o l o g y a n d N u t r i t i o n ) , e r a p p r e s e n t a n t i d i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . " C i r c a u n t e r z o d e i m e d i c i n a l i u t i l i z z a t i p e r i b a m b i n i è s t a t o t e s t a t o s u p a z i e n t i i n e t à p e d i a t r i c a - s o t t o l i n e a R o m a n o - I p e d i a t r i s o n o s p e s s o c o s t r e t t i a p r e s c r i v e r e f a r m a c i b a s a n d o s i s u d a t i d i s i c u r e z z a e d e f f i c a c i a i n c o m p l e t i o a s s e n t i . M a n o n s i d o v r e b b e s e m p l i c e m e n t e r i d u r r e i l d o s a g g i o d i u n f a r m a c o c o m u n e m e n t e u t i l i z z a t o n e l l ' a d u l t o b a s a n d o s i s u l p e s o e l ' e t à d e l p i c c o l o p a z i e n t e , s e n z a i n f o r m a z i o n i p r e c i s e s u l l ' e f f i c a c i a e s i c u r e z z a . C r e s c i t a e c a m b i a m e n t i e v o l u t i v i i n f l u e n z a n o i n f a t t i l ' a s s o r b i m e n t o , i l m e t a b o l i s m o , l a d i s t r i b u z i o n e e l ' e l i m i n a z i o n e d e l f a r m a c o , c o s i c o m e i n f l u e n z a n o g l i a s p e t t i d i f a r m a c o d i n a m i c a c h e i n c i d o n o s u l l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d e l l a t e r a p i a " . " I l p a z i e n t e p e d i a t r i c o - c h i a r i s c e S i l v i o G a r a t t i n i , f a r m a c o l o g o e p r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o M a r i o N e g r i d i M i l a n o - è u n o r g a n i s m o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e e p r e s e n t a s p e c i f i c i t à p r o p r i e c h e l o d i s t i n g u o n o d a l l ' a d u l t o a n c h e n e l l a r i s p o s t a a l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o . A b b i a m o p o c h i s s i m e r i c e r c h e d i f a r m a c o c i n e t i c a i n p e d i a t r i a , e s o n o e s c l u s i v a m e n t e s u l m a s c h i o . D o v r e b b e r o i n v e c e e s s e r e c o n d o t t e i n e n t r a m b i i s e s s i , c i s o n o g r a n d i d i f f e r e n z e i n t e r m i n i m e t a b o l i c i e s o l o d i r e c e n t e s o n o s t a t e p r o v a t e q u e l l e p e r l a s e n s i b i l i t à a l ' i n s u l i n a " . R i m a r c a S t a i a n o : " R i t e n g o c h e l a n a s c i t a d e l l a F o n d a z i o n e S i g e n p p o n g a l e b a s i p e r u n p r o g e t t o d i a m p i o r e s p i r o , c h e m i r a a f a v o r i r e i l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o s u p p o r t a n d o l a r i c e r c a e l a c o l l a b o r a z i o n e e t i c a t r a r i c e r c a t o r i , i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r , a n c h e p e r m i g l i o r a r e d i a g n o s i , t e r a p i e e p e r c o r s i d i c u r a d e i b a m b i n i a f f e t t i d a p a t o l o g i e c r o n i c h e d e l t r a t t o g a s t r o i n t e s t i n a l e . L ' i n c i d e n z a e l a p r e v a l e n z a d i q u e s t e m a l a t t i e s o n o i n c r e m e n t a t e e s p o n e n z i a l m e n t e n e g l i u l t i m i d e c e n n i , a n c h e e s o p r a t t u t t o i n e t à p e d i a t r i c a " . L e c o n d i z i o n i c r o n i c h e c o m p l e s s e s o n o n u m e r o s e : m a l a t t i e r a r e e d e g e n e r a t i v e , s i n d r o m i g e n e t i c h e , m a l f o r m a z i o n i c o n g e n i t e , g r a v e p r e m a t u r i t à , p a t o l o g i e c r o n i c h e o a c u t e , i n s u f f i c i e n z a r e s p i r a t o r i a , p a r a l i s i c e r e b r a l e , p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e , r i c o r d a n o g l i e s p e r t i . " B e n v e n g a n o d u n q u e l e F o n d a z i o n i c h e a i u t a n o a f a r e r i c e r c a s u i b e n e f i c i e s u i r i s c h i a t t r a v e r s o s t u d i c l i n i c i s p e c i f i c i s u i b a m b i n i - c o n t i n u a G a r a t t i n i - E i n q u e s t o s e n s o v a i m p l e m e n t a t a l a r i c e r c a i n d i p e n d e n t e , a n c o r a r e l a t i v a m e n t e r a r a n e l n o s t r o P a e s e . I n I t a l i a a b b i a m o m o l t e d i f f i c o l t à : p e r m i l i o n e d i a b i t a n t i a b b i a m o l a m e t à d e i r i c e r c a t o r i d e l l a m e d i a e u r o p e a , i f o n d i s o n o m o l t o s c a r s i , l o S t a t o i t a l i a n o h a s e m p r e r i t e n u t o c h e l a r i c e r c a r a p p r e s e n t i u n a s p e s a e n o n u n i n v e s t i m e n t o s o p r a t t u t t o n e l m o n d o d e l l a s a l u t e . S e v o l e s s i m o p a r a g o n a r e l a s p e s a i n q u e s t o s e t t o r e s o s t e n u t a d a l n o s t r o P a e s e c o n u n o S t a t o s i m i l e , c o m e l a F r a n c i a , d o v r e m m o p o t e r u t i l i z z a r e 2 2 m i l i a r d i d i p i ù o g n i a n n o " . " A b b i a m o b i s o g n o d i r i c e r c a - c o n c l u d e A l b e r t o M a n t o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e H u m a n i t a s e v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à - è u n s e g n o i m p o r t a n t e c h e d a u n a s o c i e t à s c i e n t i f i c a , S i g e n p , g e m m i u n a F o n d a z i o n e c h e s i d e d i c h i d i r e t t a m e n t e a n c h e a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a c o m e g i à a v v i e n e a l l ' e s t e r o . P e r c i ò a u g u r o a l l a n u o v a F o n d a z i o n e e a l s u o p r e s i d e n t e p r o f e s s o r R o m a n o i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " .