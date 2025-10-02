R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n l a p u b b l i c a z i o n e s u l n u m e r o d i o t t o b r e d i ' N a t u r e M e d i c i n e ' , i l R o m e t r i a l e n t r a u f f i c i a l m e n t e n e l l a s t o r i a d e l l a r i c e r c a o n c o l o g i c a i n t e r n a z i o n a l e . P e r l a p r i m a v o l t a u n g r a n d e s t u d i o r a n d o m i z z a t o , a c c a d e m i c o e i n d i p e n d e n t e d i m o s t r a l ' e f f i c a c i a s u p e r i o r e d e l l e t e r a p i e p e r s o n a l i z z a t e r i s p e t t o a l l e c u r e s t a n d a r d n e i p a z i e n t i c o n t u m o r i s o l i d i m e t a s t a t i c i . L o s t u d i o c o n f r o n t a d i r e t t a m e n t e u n a p p r o c c i o d i m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e b a s a t o s u l l a p r o f i l a z i o n e g e n o m i c a c o m p l e t a c o n l e t e r a p i e c o n v e n z i o n a l i , f o r n e n d o e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e d e f i n i t i v e s u i b e n e f i c i d e l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e . P r o m o s s o e c o o r d i n a t o i n I t a l i a , i l t r i a l h a c o i n v o l t o 4 0 c e n t r i o n c o l o g i c i d i s t r i b u i t i d a N o r d a S u d , c o n i l r e c l u t a m e n t o d i 1 . 7 9 4 p a z i e n t i e i l c o n t r i b u t o d i c e n t i n a i a d i p r o f e s s i o n i s t i : o n c o l o g i , p a t o l o g i , g e n e t i s t i , b i o l o g i m o l e c o l a r i , b i o i n f o r m a t i c i , r a d i o l o g i , i m m u n o l o g i e f a r m a c o l o g i c l i n i c i . I l R o m e t r i a l , s p i e g a n o g l i e s p e r t i , " r a p p r e s e n t a l a p r i m a d i m o s t r a z i o n e p r o s p e t t i c a d e l l a s u p e r i o r e e f f i c a c i a d e l l e t e r a p i e p e r s o n a l i z z a t e n e l l a g e s t i o n e d i p a z i e n t i c o n t u m o r i s o l i d i a v a n z a t i " . L o s t u d i o - i l l u s t r a u n a n o t a - h a c o n f r o n t a t o d i r e t t a m e n t e d u e a p p r o c c i : i l b r a c c i o s p e r i m e n t a l e , d o v e i p a z i e n t i r i c e v e v a n o t e r a p i e m i r a t e s e l e z i o n a t e s u l l a b a s e d e l l a l o r o p r o f i l a z i o n e g e n o m i c a i n d i v i d u a l e , d i s c u s s e a l l ' i n t e r n o d i u n M o l e c u l a r T u m o r B o a r d ( M t b ) c e n t r a l i z z a t o , e i l g r u p p o d i c o n t r o l l o , d o v e v e n i v a n o s o m m i n i s t r a t e l e t e r a p i e s t a n d a r d s e c o n d o l e l i n e e g u i d a c l i n i c h e c o n v e n z i o n a l i . I p a z i e n t i t r a t t a t i c o n t e r a p i e p e r s o n a l i z z a t e h a n n o m o s t r a t o u n t a s s o d i r i s p o s t a o b i e t t i v a d e l 1 7 , 5 % , s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r e a l 1 0 % o s s e r v a t o n e l g r u p p o c o n t r o l l o t r a t t a t o c o n t e r a p i e s t a n d a r d ( p = 0 . 0 2 9 4 ) . L a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e h a m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e , p a s s a n d o d a 2 , 8 m e s i d e l g r u p p o c o n t r o l l o a 3 , 5 m e s i n e l g r u p p o t r a t t a t o c o n t e r a p i e p e r s o n a l i z z a t e , c o n u n h a z a r d r a t i o d i 0 , 7 7 . A n c o r a p i ù r i l e v a n t e , l a d u r a t a d e l l a r i s p o s t a a 1 2 m e s i h a r a g g i u n t o i l 2 2 % n e l b r a c c i o s p e r i m e n t a l e c o n t r o a p p e n a i l 9 % d e l c o n t r o l l o , e v i d e n z i a n d o c h e l e t e r a p i e g u i d a t e d a l l a g e n o m i c a n o n s o l o p r o d u c o n o p i ù r i s p o s t e , m a a n c h e p i ù d u r a t u r e n e l t e m p o . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i s i s o n o r i v e l a t i i r i s u l t a t i n e i p a z i e n t i c o n a l t o c a r i c o m u t a z i o n a l e ( i n p r e s e n z a d i s t a b i l i t à d e i m i c r o s a t e l l i t i , t r a t t a t i c o n i m m u n o t e r a p i a , d o v e l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e a 1 2 m e s i h a r a g g i u n t o i l 3 2 , 6 % r i s p e t t o a l l ' 8 , 1 % d e l g r u p p o c o n t r o l l o ) . " Q u e s t i r i s u l t a t i n o n c o s t i t u i s c o n o s e m p l i c e m e n t e u n m i g l i o r a m e n t o i n c r e m e n t a l e , b e n s ì u n a u t e n t i c o c a m b i o d i p a r a d i g m a - a f f e r m a P a o l o M a r c h e t t i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ' I d i - I r c c s d i R o m a e p r o m o t o r e d e l l o s t u d i o - A b b i a m o f o r n i t o l a p r o v a c h e l ' a p p r o c c i o p e r s o n a l i z z a t o , g u i d a t o d a l l a p r o f i l a z i o n e g e n o m i c a c o m p l e t a , è c l i n i c a m e n t e s u p e r i o r e a l l e t e r a p i e s t a n d a r d n e l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i c o n m a l a t t i a a v a n z a t a " . I l R o m e t r i a l h a v a l i d a t o s c i e n t i f i c a m e n t e u n a p p r o c c i o s i s t e m a t i c o a l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e c h e v a o l t r e l a s e m p l i c e i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e a l t e r a z i o n i g e n o m i c h e , d e s c r i v e l a n o t a . O g n i p a z i e n t e è s t a t o s o t t o p o s t o a p r o f i l a z i o n e g e n o m i c a c o m p l e t a s u t e s s u t o e s a n g u e u t i l i z z a n d o t e c n o l o g i e d i s e q u e n z i a m e n t o d i n u o v a g e n e r a z i o n e , i d e n t i f i c a n d o a l t e r a z i o n i p o t e n z i a l m e n t e a z i o n a b i l i i n q u a s i 9 0 0 c a s i c l i n i c i . I l r u o l o c r u c i a l e d e l l ' M t b m u l t i d i s c i p l i n a r e è e m e r s o c o m e e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l l ' a p p r o c c i o : a t t r a v e r s o 1 2 7 s e s s i o n i s e t t i m a n a l i , i l b o a r d h a v a l u t a t o o g n i c a s o s i n g o l a r m e n t e , d i s t i n g u e n d o l e a l t e r a z i o n i r e a l m e n t e a z i o n a b i l i d a q u e l l e n o n c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i e d e s c l u d e n d o i c a s i d o v e n o n e s i s t e v a u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a m i r a t a a p p r o p r i a t a . " N o n è s u f f i c i e n t e p o s s e d e r e i t e s t g e n e t i c i p i ù s o f i s t i c a t i - s o t t o l i n e a A n d r e a B o t t i c e l l i , p r o f e s s o r e p r e s s o l ' u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l c e n t r o c o o r d i n a t o r e d e l l o s t u d i o p r e s s o i l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a - I l v a l o r e a g g i u n t o r i s i e d e n e l l a c a p a c i t à d i t r a d u r r e q u e s t i d a t i i n d e c i s i o n i t e r a p e u t i c h e e f f i c a c i , c o n s i d e r a n d o i l c o n t e s t o c l i n i c o s p e c i f i c o d i o g n i p a z i e n t e , l a s u a s t o r i a , l e c o m o r b i d i t à , l e t e r a p i e p r e c e d e n t i . Q u e s t o d i s t i n g u e u n a o n c o l o g i a c o n v e n z i o n a l e d a u n a o n c o l o g i a v e r a m e n t e p e r s o n a l i z z a t a " . I l s u c c e s s o d e l R o m e t r i a l t e s t i m o n i a l a c a p a c i t à d e l l a r i c e r c a i t a l i a n a d i f a r e s i s t e m a p e r r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i c o m u n i , s o t t o l i n e a n o g l i a u t o r i . L a p a r t e c i p a z i o n e d e i p a z i e n t i e d e l l e l o r o f a m i g l i e h a r a p p r e s e n t a t o u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e . " I p a z i e n t i s o n o s t a t i i v e r i c u s t o d i d e l s e n s o u l t i m o d i q u e s t a r i c e r c a - e v i d e n z i a M a r c h e t t i - I l l o r o c o r a g g i o e l a l o r o d e t e r m i n a z i o n e h a n n o p e r m e s s o d i t r a s f o r m a r e u n a s p e r a n z a s c i e n t i f i c a i n u n a r e a l t à c l i n i c a " . I l m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o s v i l u p p a t o - s e c o n d o g l i e s p e r t i - h a d i m o s t r a t o n o n s o l o c h e è p o s s i b i l e c o o r d i n a r e e f f i c a c e m e n t e c e n t r i d i s t r i b u i t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , m a n t e n e n d o s t a n d a r d q u a l i t a t i v i e l e v a t i e u n i f o r m i , m a c h e è r e p l i c a b i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e n o n d e v e r i m a n e r e u n p r i v i l e g i o r i s e r v a t o a p o c h i c e n t r i d i e c c e l l e n z a " , p r e c i s a M a u r o B i f f o n i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e M e d i c i n a m o l e c o l a r e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e c o - p r o m o t o r e d e l l o s t u d i o . " A t t r a v e r s o l a t e l e m e d i c i n a e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e c o m p e t e n z e - a g g i u n g e - o g n i p a z i e n t e i t a l i a n o p u ò a c c e d e r e a q u e s t o l i v e l l o d i c u r a p e r s o n a l i z z a t a " . I l R o m e t r i a l è m o l t o p i ù d i u n s u c c e s s o p u r a m e n t e s c i e n t i f i c o . " L ' o b i e t t i v o f i n a l e c o n s i s t e n e l r e n d e r e l a m e d i c i n a s e m p r e p i ù p r e c i s a , u m a n a e v i c i n a a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e - c o n c l u d e G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o e d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e S v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i p e r T e r a p i e i n n o v a t i v e d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o - I l R o m e t r i a l d i m o s t r a c h e q u a n d o l a s c i e n z a s i p o n e a l s e r v i z i o d e l l ' u m a n i t à i r i s u l t a t i p o s s o n o e s s e r e s t r a o r d i n a r i " .