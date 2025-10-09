R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I p a z i e n t i " a s p e t t a v a n o " d a t a n t o t e m p o " q u e s t o t r a t t a m e n t o c h e p e r m e t t e d i " p o t e r g u a r i r e " . I l l a v o r o è a d e s s o n e l l e m a n i d e l l e r e g i o n i " p e r c h é d o v r a n n o i n d i v i d u a r e i c e n t r i d e p u t a t i a p o t e r e s e g u i r e l a t e r a p i a . N e a b b i a m o 4 - 5 i n t u t t a I t a l i a a u t o r i z z a t i e c a p a c i d i f a r l o " . I n p a r t i c o l a r e , s a r e b b e i m p o r t a n t e c h e " l a S a r d e g n a e l a S i c i l i a - l e r e g i o n i " d o v e l e e m o g l o b i n o p a t i e s o n o " e n d e m i c h e , c o n c i r c a 2 . 6 0 0 - 2 . 7 0 0 p a z i e n t i - i n d i c a s s e r o u n l o r o c e n t r o : e v i t e r e b b e r o d e i v i a g g i " c o m p l i c a t i . C o s ì V a l e n t i n o O r l a n d i , p r e s i d e n t e d e l l a U n i t e d , l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i c o n t a l a s s e m i a o a n e m i a f a l c i f o r m e , c o m m e n t a l a p u b b l i c a z i o n e i n G a z z e t t a u f f i c i a l e d a p a r t e d e l l ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) p e r l a r i m b o r s a b i l i t à d i e x a g a m g l o g e n e a u t o t e m c e l ( e x a - c e l ) , p r i m a e u n i c a t e r a p i a d i e d i t i n g g e n e t i c o a p p r o v a t a p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i c o n b e t a - t a l a s s e m i a t r a s f u s i o n e - d i p e n d e n t e ( T d t ) e a n e m i a f a l c i f o r m e s e v e r a ( S c d ) . I l n u o v o t r a t t a m e n t o c o n t e c n o l o g i a C r i s p r - C a s 9 ( l e ' f o r b i c i m o l e c o l a r i ' d e l l ' e d i t i n g g e n e t i c o ) è i n d i c a t o p e r p a z i e n t i c h e h a n n o c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e e d e f i n i t i l i m i t i d i e t à . " Q u e s t a è u n a s o r t a d i d i s c r i m i n a z i o n e - o s s e r v a O r l a n d i - I l m i o l a v o r o s a r à c o n t i n u o e c o s t a n t e " p e r g a r a n t i r e l ’ a c c e s s o t e m p e s t i v o a i p a z i e n t i e l e g g i b i l i . " N e i n o s t r i c o n g r e s s i a b b i a m o a s c o l t a t o " l e t e s t i m o n i a n z e " d e i p a z i e n t i c h e n e i t r i a l c l i n i c i , q u i n d i 2 - 3 a n n i f a , h a n n o e s e g u i t o q u e s t a t e r a p i a : h a n n o s v i l u p p a t o u n ' e m o g l o b i n a f e t a l e d i v a l o r i i m p o r t a n t i , c o n u n a e n e r g i a e u n a f o r z a c h e p r i m a n o n r i s c o n t r a v a n o . Q u i n d i - r i m a r c a - n o n s a r à p e r t u t t i i p a z i e n t i , n o n s a r à d o m a n i , m a q u e s t i p a z i e n t i ” p e r c u i c ’ è l a t e r a p i a , " s v o l t e r a n n o l a v i t a " .