R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - J a n n i k S i n n e r , d o p o i l t r i o n f o d i W i m b l e d o n , r i p a r t e d a l l ’ O h i o p e r l a s e c o n d a p a r t e d e l l a s t a g i o n e , q u e l l a s u l c e m e n t o , d o v e l o s c o r s o a n n o f u i n g i o c a b i l e : v i t t o r i a n e l M a s t e r s 1 0 0 0 d i C i n c i n n a t i e t r i o n f o a g l i U S O p e n , p r i m a d i a n d a r e a v i n c e r e a n c h e a S h a n g a i e l e A T P F i n a l s . I l n u m e r o 1 d e l t e n n i s m o n d i a l e s a c h e d o v r à r e s p i n g e r e l ’ a t t a c c o d i C a r l i t o s A l c a r a z m a è p r o n t o a l l a s f i d a . S i n n e r , p e r g l i e s p e r t i S i s a l , p a r t e f a v o r i t o , a 2 , 0 0 , p e r u n b a c k t o b a c k c h e a C i n c i n n a t i n o n s i v e d e d a l 2 0 1 5 q u a n d o R o g e r F e d e r e r s i i m p o s e , p e r l a s e t t i m a v o l t a ( r e c o r d ) , s u N o v a k D j o k o v i c c o n f e r m a n d o i l t i t o l o d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . Q u e s t o d i m o s t r a q u a n t o i l M a s t e r s 1 0 0 0 a m e r i c a n o s i a c o m p l e s s o . A l l e s p a l l e d e l t e n n i s t a a z z u r r o , c o m e s e m p r e , s i p r e s e n t a C a r l i t o s A l c a r a z c h e q u i , n e l 2 0 2 4 , v e n n e c l a m o r o s a m e n t e e l i m i n a t o a l s e c o n d o t u r n o d a G a e l M o n f i l s . I l t e n n i s t a d i M u r c i a , v i n c e n t e a 2 , 7 5 , s o g n a d i d i v e n t a r e i l t e r z o s p a g n o l o d o p o C a r l o s M o y á e R a f a N a d a l a i m p o r s i a C i n c i n n a t i . C a r l o s h a g i à g i o c a t o u n a f i n a l e n e l l ’ O h i o , d u e s t a g i o n i f a , q u a n d o p e r s e d a N o v a k D j o k o v i c , a s s e n t e i n q u e s t a e d i z i o n e , a l t e r m i n e d i u n a p a r t i t a s p e t t a c o l a r e . I l p o d i o d e i f a v o r i t i , a l l e s p a l l e d e i d u e g i g a n t i d e l t e n n i s m o d e r n o , è c o m p l e t a t o d a A l e x a n d e r Z v e r e v e T a y l o r F r i t z . I l t e n n i s t a t e d e s c o , c a m p i o n e n e l 2 0 2 1 , è a c a c c i a d e l s e c o n d o t i t o l o s t a g i o n a l e , d o p o l a v i t t o r i a a M o n a c o d i B a v i e r a , m e n t r e i l b e n i a m i n o d i c a s a s o g n a d i r i p o r t a r e i l t i t o l o i n p a t r i a a d i s t a n z a d i 1 9 a n n i : l ’ u l t i m o s u c c e s s o a s t e l l e e s t r i s c e , i n f a t t i , h a i l n o m e d i A n d y R o d d i c k c h e , n e l 2 0 0 6 , s c o n f i s s e J u a n C a r l o s F e r r e r o , a t t u a l e c o a c h d i A l c a r a z . I l s u c c e s s o d i u n o t r a Z v e r e v e F r i t z p a g h e r e b b e 1 6 v o l t e l a p o s t a .