R o m a , 2 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ u n t r i o n f o s t o r i c o p e r i l t e n n i s i t a l i a n o : o g g i a S h e n z h e n l e n o s t r e s t r a o r d i n a r i e r a g a z z e h a n n o v i n t o p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o l a B i l l i e J e a n K i n g C u p , s c r i v e n d o u n ’ a l t r a p a g i n a i n d i m e n t i c a b i l e p e r i l n o s t r o s p o r t . R i n g r a z i o d i c u o r e l a c a p i t a n a T a t h i a n a G a r b i n e l e a t l e t e J a s m i n e P a o l i n i , E l i s a b e t t a C o c c i a r e t t o , L u c i a B r o n z e t t i , S a r a E r r a n i e T y r a G r a n t : o g n u n a h a m o s t r a t o c o r a g g i o , t a l e n t o e s p i r i t o d i s q u a d r a , c o n f e r m a n d o l ’ a l t i s s i m o l i v e l l o d e l n o s t r o m o v i m e n t o e l ’ u n i t à d e l g r u p p o " . Q u e s t e l e p a r o l e e n t u s i a s t e d e l p r e s i d e n t e d e l l a F i t p A n g e l o B i n a g h i p e r i l s u c c e s s o d e l l e a z z u r r e n e l l a B i l l i e J e a n K i n g C u p . " Q u e s t a v i t t o r i a r a p p r e s e n t a n o n s o l o u n s u c c e s s o s p o r t i v o m a a n c h e u n m e s s a g g i o d i d e t e r m i n a z i o n e , u n i t à e p a s s i o n e . C r e d o c h e n o i d i r i g e n t i d o b b i a m o p r e n d e r e e s e m p i o d a q u e s t e r a g a z z e p e r a f f r o n t a r e c o n l a s t e s s a f o r z a e c o e s i o n e i p r o b l e m i c h e c i a t t e n d o n o , c o n t i n u a n d o a l a v o r a r e c o n d e t e r m i n a z i o n e , s e r i e t à e v i s i o n e p e r i l f u t u r o d e l t e n n i s i t a l i a n o . A n o m e d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T e n n i s e P a d e l d e d i c o q u e s t o s u c c e s s o a g l i a p p a s s i o n a t i c h e c i h a n n o s o s t e n u t o i n I t a l i a e n e l m o n d o . L a B i l l i e J e a n K i n g C u p t o r n a a c a s a n o s t r a p e r l a s e c o n d a v o l t a c o n s e c u t i v a : u n r i s u l t a t o c h e r e s t e r à n e l l a s t o r i a e c h e s p r o n e r à a n c h e i r a g a z z i a f a r e a n c o r a m e g l i o ” , h a a g g i u n t o B i n a g h i .